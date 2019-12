Vučjak je razotkrio kaotičan politički sustav u BiH

Zašto je izbjeglički kamp Vučjak toliki problem? Prvi su razlog apsolutno nehumani uvjeti koji u njemu vladaju. Drugi je politički. Uz pomoć ovog drugog, i prvi bi mogao biti riješen. Ali nije. Vučjak je postao politički problem koji upućuje na puno dublje probleme i u susjednoj državi i na jugoistoku Europe.

Logično je da je podignut kraj Bihaća, i uz granicu s Hrvatskom jer je to krajnja točka do koje migranti gotovo nesmetano prolaze porozne granice na putu prema zapadu. Znalo se čuti da migrant može sjesti u taksi negdje na jugoistoku, primjerice u Sjevernoj Makedoniji i dovesti se do granice s Hrvatskom. Pitanje čuvanja državnih granica država koje nisu u EU rješava se novcem i pomoći njihovoj policiji, no dok migranti samo prolaze kroz državu, a ne ostaju u njoj, teško da će bez političkog pritiska države na tzv. balkanskoj ruti željeti oformiti izbjegličke centre. A i kad to učine glavarina za svakog migranta odlazi u državnu blagajnu, dok se migranti čak i ohrabruju za bijeg.

VIDEO Bihać, BiH: Migrantski kamp Vučjak

Vučjak je u susjednoj državi pokazao još nešto – komunikacija, a kamoli suradnja lokalnih i federalnih vlasti ne postoji. Kamo odlazi novac iz Bruxellesa za kamp? U Sarajevo ili na lokalnu ili kantonalnu razinu, sve su to pitanja koja su migrante pretvorila u monetu za međusobna prepucavanje.

Vučjak svjedoči i o tome da BiH doista ima problema u funkcioniranju i to su napokon priznali i stranci. Vučjak je nedavno posjetio Josip Juratović, zastupnik SPD-a u njemačkom Bundestagu, i, ma koliko podržavao BiH, iznio vrlo zabrinjavajuću ocjenu situacije: da stvar ponajviše komplicira i kaotičan proturječan bosanskohercegovački politički sustav, a da stranačko prepucavanje lokalnih, kantonalnih i državnih institucija kompliciraju spor i inertan europski migracijski aparat.

Svi pokušavaju izvući svoje interese, kazao je, apostrofirajući da granična policija BIH radi u iznimno lošim uvjetima i prepuštena je sama sebi jer središnja vlast u Sarajevu nije nadležna, ali i pohvalio suradnju hrvatske i bosanskohercegovačke policije. Vučjak će se sada izmjestiti, no problemi ostaju. Dok se ne promijeni migracijska politika, i sama politika, i BiH i drugih država, Vučjak će biti negdje drugdje, samo pod drugim imenom.