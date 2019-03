Vučića se ne može braniti, ali ni ulica nije rješenje

Godinama je poznato da je ožujak jedan od najzanimljivijih, ali i najburnijih mjeseca u Srbiji. U ožujku se dogodio veliki prosvjed početkom 90-ih godina kada je na ulice izašla i tadašnja JNA s tenkovima. U ožujku je ubijen i Zoran Đinđić, zabilježena su događanja na Kosovu kada se više od 4000 tamošnjih Srba iselilo, a započelo je i NATO-ovo bombardiranje 1999. godine.

Sada se tom popisu može dodati i najnovije “događanje naroda” kada su prosvjednici nasilno upali u zgradu RTS-a te potom prosvjedovali ispred zgrade predsjedništva u kojoj stoluje Aleksandar Vučić koji će višemjesečnim prosvjedima “1 od 5 miliona” dati jednu sasvim drugačiju dimenziju. Htio to priznati netko ili ne, u Srbiji se ponovno “događa narod” koji želi promjene i, kako kažu, “osloboditi se od sedmogodišnje tiranije Aleksandra Vučića i SNS-a”. Svi ponovno strahuju od sukoba s policijom, razbijenog grada, pojave “naših” i onih koji “nisu naši”...

Međutim, na sve što se događa u Srbiji od početka studenog prošle godine, kada su započeli prosvjedi, može se gledati drugačije. Osnovno pitanje koje se postavlja jest je li u 21. stoljeću ulica način rješavanja političkih problema koji se godinama nagomilavaju. Pri tome nitko Vučića i njegov režim ne može i ne želi braniti. Činjenica je da je i danas nerazjašnjena uloga Aleksandra Vučića u ratovima na području bivše SFRJ kada je kao član Srpske radikalne stranke bio jedan od stožernih ljudi Vojislava Šešelja. Poznate su i mnoge njegove izjave, ali i dužnosti koje je obnašao, a dužnost predsjednika Srbije posljednja je u nizu. Činjenica je pri tome i da su brojne pritužbe oporbe na mjestu, i to počevši od onih o medijskom ignoriranju, nejasnim izbornim pravilima...

U isto vrijeme, osim zahtjeva za smjenama, nepoznati su osnovni zahtjevi prosvjednika, a upitna je i njihova zajednička snaga među biračima s obzirom na to da Vučić i SNS redovito uvjerljivo dobivaju na izborima. I prema najnovijim istraživanjima SNS bi ponovno premoćno pobijedio na izborima u Srbiji. Poslije svega ostaje nada da će konačno doći do normalnih razgovora kako bi se spriječile nemile scene. Značit će to i za hrvatsku nacionalnu manjinu koja u takvim vremenima bude posebno na udaru.

VIDEO Prosvjednici pred zgradom Predsjedništva u Beogradu