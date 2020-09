Vučić i Hoti u službi Trumpove kampanje, ali znaju li njegovi birači gdje se nalaze Srbija i Kosovo?

Hrabrim i povijesnim potezom nazvao je američki predsjednik Donald Trump ekonomski sporazum (i ne samo ekonomski) koji su u Bijeloj kući potpisali srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Kosova Avdulah Hoti. Trump ocjenjuje povijesnim sve što bi mu moglo pripomoći u reizboru u studenome, ali je li sporazum Prištine i Beograda doista takav i što još povlači za sobom? Svaki sporazum, pogotovo nakon ratnih godina, treba pozdraviti makar ostao mrtvo slovo na papiru, jer kako kaže i latinska poslovica – izrečeno odleti, napisano ostaje (“verba volant, scripta manent”). Stoga su i sve izjave srbijanskih predstavnika o tome da potpisivanje sporazuma ne znači da će Srbija svoje veleposlanstvo u Izraelu i prebaciti iz Tel Aviva u Jeruzalem – riječi koje odlete. Vučić je u Ovalnom uredu Bijele kuće pred Trumpom potpisao da će veleposlanstvo biti preseljeno do ljeta 2021. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio je zadovoljstvo i naglasio kako je Srbija prva europska zemlja koja je donijela takvu odluku.

Zašto je Vučić pristao na taj zahtjev Donalda Trumpa koji je prvi 2017. najavio priznanje Jeruzalema kao izraelskoga glavnoga grada? Jer se nada da Izrael zauzvrat neće priznati neovisnost Kosova. Ali, Izrael neće priznati Kosovo kako ne bi imao obvezu priznati Palestinu. Dok Izrael ne prizna Palestinu, neće priznati ni Kosovo. Vučić je, dakle, uzaludno “žrtvovao” adut preseljenja veleposlanstva u Jeruzalem.

Istina i najava da će Kosovo, zemlja s muslimanskom većinom, uspostaviti diplomatske odnose s Izraelom i otvoriti svoje veleposlanstvo u Jeruzalemu moglo bi navoditi na izraelsko priznanje neovisnosti bivše srpske autonomne pokrajine, ali to ne mora biti tako. Trump je i taj dogovor ocijenio vrlo dobrim i najavio da će uskoro s Izraelom diplomatske odnose uspostaviti još neke muslimanske zemlje kao što su Sudan, Bahrein i Oman. Ima i onih koji kandidiraju Trumpa za Nobelovu nagradu za mir zbog posredovanja u uspostavljanju diplomatskih odnosa između Izraela i UAE, a kada bi to učinila još neka zemlja Srednjeg istoka, bio bi to još jedan vanjskopolitički uspjeh sadašnjeg stanovnika Bijele kuće. Trump u predizbornoj kampanji puno polaže upravo na te međunarodne sporazume, ali znaju li njegovi birači gdje se uopće nalaze Srbija i Kosovo? To je, dakako, pitanje za sebe, ali sada se Trump hvali da su Srbija i Kosovo odlučili “normalizirati ekonomske odnose” što je veliki napredak u njihovim odnosima od kada je 2008. Priština proglasila neovisnost.

Sporazum dviju balkanskih zemalja potpisan u Bijeloj kući pokazuje da Trumpova administracija želi pomoći Izraelu u uspostavljanju diplomatskih odnosa prije svega s muslimanskim zemljama, te da želi postići rezultate na međunarodnom planu prije američkih predsjedničkih izbora i tako utjecati na birače. Koliko u svemu tome dobivaju Srbija i Kosovo? Je li Netanyahu doista promijenio mišljenje o priznavanju Kosova? Zasigurno nije, što znači da su i Vučić i Hoti odigrali uloge koje im je napisao Trump. Uzalud Vučić srbijanskim novinarima govori da je potpisao sporazum s Trumpom, a ne s Kosovom. Američki izaslanik za Srbiju i Kosovo Richard Grenell objasnio je da su Srbija i Kosovo potpisali zasebne dokumente, a Trump je potpisao treći kojim je samo naznačio svoju potporu inicijativi. Savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O’Brien objasnio je i da se tim sporazumom Srbija obvezala da će na godinu dana zamrznuti kampanju protiv priznanja kako bi dala daha pregovorima o tome.

Dakle, nije riječ samo o ekonomskom sporazumu, već se njime ide i prema političkom rješenju. Veliku je ulogu u svemu odigrao i savjetnik Bijele kuće i Trumpov zet Jared Kushner, veliki zagovornik izraelskih interesa. Trojica spomenutih američkih diplomata susrela su se u ožujku u Washingtonu s Vučićem na margini konferencije AIPAC-a (American Israel Public Affairs Committee), snažnog američkog proizraelskog lobija. I tu je sve počelo, a završeno je u Ovalnom uredu (bilo je pripremljeno drugo mjesto, ali je kosovska delegacija kasnila) potpisivanjem sporazuma.

Nezadovoljni su i Palestinci, a glavni tajnik PLO-a (Palestinska oslobodilačka organizacija) Saeb Erekat kaže da je Palestina postala žrtvom Trumpovih predizbornih ambicija. Ni Europska unija nije s oduševljenjem primila taj sporazum, a njezin povjerenik za sigurnost i vanjsku politiku Josep Borrell izrazio je nadu će Beograd i Priština nastaviti pregovore koje su započeli 12. srpnja.

Rusija smatra da ju je Vučić izdao, a koliko ju je to zaboljelo vidjelo se po tome što je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na Facebooku usporedila sjedenje na stolcu srbijanskog predsjednika s onim glumice Sharon Stone u filmu “Basic Instincts” (Sirove strasti). Ne želimo ulaziti u detalje je li Zaharova pri tome mislila samo na sjedenje ili i na pokazivanje međunožja pri stavljanju noge preko noge, ali je Vučić odmah, instinktivno, nazvao ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova kako bi mu kazao da se nije prodao Trumpovim predizbornim ambicijama.