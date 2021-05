Subota 22. svibnja

RATNI ZRAKOPLOVI RAFALE I SJEĆANJE NA VRIJEME KAD SMO IMALI SAMO LOVAČKE PUŠKE

Zacijelo ima onih, kao što je i autor ovih redaka, koji su, čitajući o francuskim borbenim zrakoplovima Rafale koje će Hrvatska kupiti i gledajući slike tih zastrašujućih letjelica, pomislili na stanje u kojem smo prije tridesetak godina dočekali agresiju na Hrvatsku. Agresiju iz zemlje čiji mediji sada pod senzacionalnim naslovima pišu o “komšijama” koji se naoružavaju, pišu isti oni čija je vojska do zuba bila naoružana, i to uvelike hrvatskim novcem, kad nas je napala, rušila nam gospodarstvo, sela i gradove, crkve i kulturne spomenike, ubijala i raseljavala stanovništvo. Volio bih da smo kupili nove zrakoplove, koliko god bili skuplji, i nadam se da ćemo to učiniti kad ovima istekne rok. Od Drugog svjetskog rata imamo tradiciju dobrog pilotiranja ratnim i drugim zrakoplovima, što nam samo pojačava osjećaj sigurnosti i zaštite. Sličan me ponos obuzima kao i na veličanstvenom vojnom mimohodu na Jarunu prije Oluje koji je naciju u najtežim ratnim uvjetima uvjerio da i mi oružje za bitke imamo. Reče nedavno Putin – razbit ćemo zube svakoj sili koja dirne u Rusiju. Isto bi mogla reći i Hrvatska. Pa neka nas komšije do mile volje optužuju za ustaštvo i genocidnu obranu Hrvatske.

Nedjelja 23. svibnja

ZAVRŠECI NOGOMETNIH PRVENSTAVA POKAZALI SU DA NA TERENU NE IGRAJU MILIJUNI

Kad pročitate – Barcelona, Real, PSG, Juventus..., pomislite i na golem novac kojim su kupovali najbolje igrače, ali i zvijezde koje su im brzo ugasnule. Kad pročitate Bartomeu, Laporta, Al-Khelaifi, Agnelli..., unatoč dugovima, pomislite na raspolaganje silnim milijunima i milijardama. Uglavnom je dojam da ima klubova koji mogu kupiti kojeg god igrača žele, ali sve je relativno, pa i bogatstvo. Nijedan od spomenutih klubova nije u ovoj sezoni osvojio nacionalno prvenstvo, neki su se jedva kvalificirali za Ligu prvaka, te su doživjeli debakle baš u godini u kojoj su svoju moć htjeli pokazati osnivanjem Superlige. Na terenu ne igraju milijuni nego igrači, a velikani su pokazali da i sebe i nogomet slabe međusobnim otimanjem najboljih ili poznatih koji, nekad u svojim klubovima nezamjenjivi, nastupaju uglavnom na klupi za pričuve. Razbijen je bajkoviti trojac Messi, Neymar, Suarez, pa su sada bez naslova ostali i Barcelona i PSG, a iz Barcelone je Suarez potjeran u Atletico kojemu je donio prvo mjesto. Vrlo je malo ostalo od negdašnje slave Balea, Coutinha, Hazarda... Nezaboravna će ostati ovosezonska slavlja Contea, Simonea i Galtiera i navijača njihovih klubova. Strast jača od novca.

Ponedjeljak 24. svibnja

TURIZAM JE JEDINO HRVATSKO UZDANJE, SVE OSTALO JE U SJENI

Priča iz seoske obitelji... Rođak iz Amerike, kad izdašan, kad nimalo darežljiv, bio im je jedina nada. Ali i rođak je imao svojih nevolja, svojih loših godina. Selo je upiralo prstom u zemlju koju ne obrađuju, na glasu je bio njihov nemar i prema radu i prema djeci i prema dugovima i prema svekolikom imanju koje su uglavnom bili rasprodali. Najsnalažljiviji iz obitelji odlazili su za boljim životom, a kad bi ih se rođak iz Amerike ipak sjetio, činilo im se da su se napokon spasili. Na tog bajnog rođaka iz Amerike sliči hrvatski turizam, jedino naše uzdanje, sudbonosna i sveprisutna tema u medijima. Koliko bi gdje stranaca moglo doći, koliko bi moglo biti noćenja, kako će se biti bitka s koronom, hoće li se bar donekle ponoviti neke dobre godine... Poljoprivreda, industrije, investicije, nove tehnologije, obrazovanje... sve je u sjeni polugolih stražnjica iz inozemstva. HDZ brani turističke zajednice, za oporbu su skupe, teret su za iznajmljivače i turističke radnike i ima ih previše – čak 313, a dovoljno bi bilo upola manje. HDZ ih štiti i zato što u njima ima unosnih radnih mjesta – na primjer, za Plenkovićevu sestričnu u TZ-u u Njemačkoj – i druge rodbinske i stranačke sretnike.

Utorak 25. svibnja

U SUSJEDSTVU ‘ĐUBRETA’ I ‘NABIJANJA NA KOLAC’

Nedavno je srpski pisac Marko Vidojković izjavio kako je Srbija “đubre od države u doslovnom smislu”, što se očituje jednako u “piramidalnoj strukturi banditske vlasti, organiziranom kriminalu utjelovljenom u vladajućoj stranci” kao i u tome što glavni grad “nema kanalizacijski slijev, sve odlazi izravno u Savu i Dunav i zaustavlja se malo dalje od središta Beograda”, gdje “gomila izmeta stoji i smrdi.” U povodu te izjave napisao sam kako takvoj Srbiji nije lako biti susjed. Da nemamo sreće sa susjedima, pokazuje i tekst Bože Ljubića na jednom portalu, u kojem upozorava: “Vjerojatno su svima poznate prijetnje slanjem vehabija na Jadran u jeku turističke sezone, koje je uputio glasnogovornik Komšićevog ureda Nihat Hebibović, ili prijetnje silovanjem hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, a Draganu Čoviću, predsjedniku Hrvatskog narodnog sabora BiH, nabijanjem na kolac, na velikom transparentu uz samu binu na centralnom predizbornom skupu Željka Komšića u Tuzli”. Umjesto da se odmakne od takvih susjeda, Hrvatska politička elita svako malo ide na balkanska sijela sa srbijanskom i drugima iz okružja, kao da mazohistički uživa u đubretu, silovanju i nabijanju na kolac.

Srijeda 26. svibnja

KOME JE ŠTO SVE NUDIO TUĐMAN SA SVOG KRALJEVSKOG PRIJESTOLJA

Franjo Tuđman mandat je proveo čekajući na Pantovčaku važne osobe da im ponudi važne dužnosti. Reklo bi se to po mnogim izjavama o tome što je sve kome nudio, kao da je to činio s kraljevskog prijestolja s kojega je iznimnima ukazivao iznimnu čast. Ipak, Tuđman je radio i neke druge poslove, među ostalim je stvorio državu i bio vrhovni zapovjednik vojske koja je izvojevala blistavu pobjedu u Domovinskom ratu. Ali je i nudio ovo i ono svojim gostima u Uredu predsjednika. Više puta sam i sam gore bio, svaki bi me put nečim ponudio, jednom pićem, drugi put bome i ručkom, treći put grickalicama i mineralnom vodom... Nudio je položaje i nekim oporbenim čelnicima samo da prijeđu u HDZ, Budimir Lončar hvalio se da mu je nudio čak tri važne dužnosti, slavni Zuppa nedavno je razglasio javnosti kako mu je nudio da bude ravnatelj HNK, Ćiro kaže da mu je nudio da bude ministar sporta, Novosel – da bude zagrebački gradonačelnik... A simpatični Oliver Mlakar objavi ovih dana da je još uvijek živ. Kako? “Tuđman mi je”, kaže “nudio da budem šef Televizije. Da sam prihvatio, već bih bio na Mirogoju”. Jedino Tuđman nije mogao odbiti svoju ulogu koja ga je, na žalost, na Mirogoj prerano ispratila.

Četvrtak 27. svibnja

PREGOVORI O KUPNJI INE KAKVIH NIGDJE NEMA

”Komunikacija postoji na tu temu i očekujem da ćemo do ljeta ove godine, u sljedećih mjesec i pol-dva mjeseca imati jasan smjer u kojem idemo”, odgovorio je ministar Tomislav Ćorić na novinarski upit o pregovorima s MOLom o otkupu dionica Ine. I tako nas pet godina Plenkovićeva vlast vuče za nos i “tješi” dok znamo kako smo rasprodali naša najveća nacionalna bogatstva. Vlast je uvjerena da MOL Inu neće prepustiti Hrvatskoj, a zapravo pregovora između hrvatske Vlade i Ine nema, postoji samo hrvatska ponuda s kojom se negdašnji predsjednik uprave Ine i ministar gospodarstva Davor Štern gotovo izruguje: “Ne znamo što Vlada nudi, kako je ta ponuda MOL-u koncipirana, na bazi kojih analiza i očekivanja. Moram priznati da ovakve pregovore, a teško je reći odvijaju li se uopće pregovori jer nemamo o tome pouzdanih informacija, još nisam vidio ili za njih čuo.” Ako tako govori autoritet koji o Ini i MOL-u u Hrvatskoj zna najviše, što da običan čovjek misli o Plenkovićevim ili Ćorićevim obmanama? U MOL-u se vjerojatno smiju “optimizmu” i očekivanjima koja vladajući hrvatski političari dobacuju javnosti kao što su se nekad djeci kroz prozor automobila dobacivali bomboni i karamele.

Petak 28. svibnja

KAKO JE PJESNIK KUPAREO PROREKAO PAPINU STRAST

Genijalni hrvatski kršćanski pjesnik Rajmund Kupareo kao da je proricao senzacije kojima je sklon današnji papa Franjo. Čitamo naslov “Papa dobiva električni papamobil s nula emisija koji stotku hvata za manje od tri sekunde!” Kamo će Sveti Otac njime juriti, vidjet ćemo, no ispunit će Kupareovo proročanstvo iz stihova o Isusu u pjesmi Cvjetnica – “Još i danas jašeš na živini/ da lakše čuješ neusiljene usklike/ djece i priprostih./ Tvoji učenici odmagliše daleko/ u novim kolima”. Papa je u Vatikanu primio Henrika Fiskera, dizajnera automobila i poduzetnika, koji je radio na Aston Martinima i BMW-ima Jamesa Bonda, a sada oblikuje potpuno elektrificirani papamobil. Jamesu Bondu bila su potrebna kola koja “stotku hvataju za manje od tri sekunde”, a takvih se, tko zna zašto, zaželio i skromni papa. Ali ako ne znamo zašto, u jedno smo sigurni – s njim se u automobilu neće voziti Krist. Jer, kako kažu Kupareovi stihovi – “Vremena se mijenjaju./ Sreća da se ne mijenjaš Ti/ ni pogled Tvojega magarca.” Ako se nadate da će Sveti Otac jednoga dana Stepinca proglasiti svetim, da ćete ga vidjeti kako izriče te za Hrvate lijepe riječi, uzalud vam je, jer papa Franjo “odmaglio je u novim kolima”.

