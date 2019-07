Vlada se odrekla provjere potpisa 'à la Kuščević'

S kakvom su se lakoćom predsjednik Vlade i ministri odrekli provjere vjerodostojnosti referendumskih potpisa “à la Kuščević”. U povodu građanske inicijative “67 je previše” ponovno su se vratili na statističku metodu slučajnog uzorka te su uz Ministarstvo uprave za provjeru vjerodostojnosti potpisa angažirali, kao u vremena prije Lovre Kuščevića, Državni zavod za statistiku, a ne više APIS te famozno Kuščevićevo sedmeročlano Povjerenstvo.

Bez ikakve rasprave Vlada je usvojila zaključak na temelju kojeg su se ponovno vratili na staru praksu. Nitko na sjednici Vlade nije imao potrebu pitati zašto Državni zavod za statistiku, a ne APIS. Odnosno, zašto novom ministru uprave Ivanu Malenici nisu prepustili kao svojedobno Lovri Kuščeviću mogućnost da angažira Agenciju za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama pa imenuje Povjerenstvo koje će tumačiti APIS-ove nalaze po “standardima” koje je utemeljio Lovro Kuščević.

Očito je inicijativa “67 je previše” prikupila toliko potpisa da tu ni Kuščevićeve metode ne bi mogle pomoći. A i možda je Vlada, nakon što su se vladajući opekli na europskim izborima, ipak naučila lekciju pa su zato u tišini i s takvom lakoćom odlučili o promjeni metodologije i izvršitelja provjere vjerodostojnosti referendumskih potpisa. Ili jednostavno s referendumski dvostruko jačom sindikalnom silom nema šale.

Vlada će, prema svemu sudeći, bude li trebalo, ovaj put klečati i na koljenima ne bi li udobrovoljila sindikate za pregovore. Održao se referendum “67 je previše” ili ne, ovoj Vladi bilo koji od tih scenarija uoči predsjedničkih ili parlamentarnih izbora ne treba. To više što inicijativa “67 je previše” ipak ne dovodi u pitanje njihovu političku egzistenciju kao što je to bio slučaj s inicijativama “Narod odlučuje”, odnosno “Istina o Istanbulskoj”. To nas je podsjetilo i na to čime je bivši ministar uprave Lovro Kuščević zadužio vladajuće i zašto je njegova smjena trajala politički tako nerazumno dugo. Vrijedilo je to svih njegovih afera.