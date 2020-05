Vjerujete li Stožeru? Pa pitajte sami sebe, vrati li se korona, koga biste zvali u pomoć

Otkako je počela panika s koronom, nekako fale one sočne priče o desecima tisuća Hrvata koji su otišli u strane zemlje kako bi "živjeli kao ljudi". Najviše je takvih priča bilo iz Irske, pa su mediji bili preplavljeni storijama tipa "super nam je, ja radim kao sales assistant (asistent prodaje, dakle stavljanje robe na police), a suprug je chef (kuhar u tvorničkom restoranu)". Inteligenciju su nam vrijeđale priče tipa "kupili smo nove mobitele i televizor i super nam je". Sada o našima vani čujemo tek kad se neki od njih vrate, nažalost s koronavirusom, s kojim se očito lakše boriti doma nego u stranom svijetu.

No, naši Irci i dalje su aktivni pa na portalu zagrebdublin.com možemo čitati usporedbe kako se s koronom bore u Irskoj, a kako u Hrvatskoj. Naravno, u Irskoj je i dalje sve idealno, a u Hrvatskoj tužno, depresivno i nazadno. Kakvo ispiranje mozga. Kod nas bi rekli - pogledajte semafor, jer Irska, tek nešto malobrojnija od Hrvatske, broji 24 tisuće zaraženih i više od 1500 mrtvih. Hrvatska 2224 oboljelih i 95 mrtvih. Nekako, čisto razumski, zaključak bi bio da se Hrvatska ipak puno bolje nosi sa zarazom. I kod nas je bilo gadno, pa još prije mjesec dana divlje životinje su se šetale po nekim našim turističkim mjestima, da bi sada, dok je u većini europskih zemalja to još samo fantazija, na granicama čekale tisuće stranih državljana koje žele na Jadran i ne boje se doći jer "imamo dobre brojke". Hrvatska je kroz ovu krizu jedrila hrabro, a možemo se samo nadati da uz hrabre ide i nešto sreće, pa da će nam uspjeti održati tu normalnost. A to nam nije palo s neba. Kroz tu krizu dugih 80 dana vodila nas je nekolicina ljudi iz Nacionalnog stožera i donedavno su Božinović, Beroš, Markotić, Capak i Grba-Bujević bili naši istinski heroji.

Ti su nam ljudi svima bili na raspolaganju doslovno dan i noć, dali su stotine intervjua, odgovarali na sva normalna, pa i ona čudna pitanja i u svemu tome napravili su zanemariv broj grešaka. U većini, oni nisu stručnjaci za komunikaciju, većina njih nikad se nije susrela s politikom, novinarima ili diplomacijom. Većina se desetljećima pripremala za ovakav trenutak kad će sve znanje upregnuti za spašavanje života. Rezultati njihova rada su fantastični. Sada kada već svi Hrvati planiraju kupanje u toplom Jadranu, kad se budi nada kod ugostitelja i cijele turističke branše, kada Hrvatska postaje hit kao "coronafree" država, Hrvateki ko Hrvateki, počinju prigovarati, žestiti se, žureći se detronizirati Stožer kojemu su dojučer klicali i tražili da baš takvi stručnjaci moraju preuzeti i Markov trg. Hrvati će doista oprostiti sve, ali uspjeh ne.

Puni smo vrlina kao narod, ali onda uvijek dođu te naše mane, naša nezahvalnost, oholost i nerazumljivi jal. Pa mi smo, nakon što je Dalić s nogometašima osvojio drugo mjesto na Svjetskom nogometnom prvenstvu, čovjeka gotovo potjerali čim je reprezentacija doživjela prvi poraz. A kad se još saznalo da je rođen u Livnu, prekoputa samostana Gorica, i da je vjernik, mediji koji su ga do tada dizali u nebesa prekrižili su ga, kao i njegovu parolu koju od početka nisu razumjeli - da valja biti ponizan. Ti neznalice preveli su poniznost kao poniženje, bezvrijednost, od ljudske vrline, morala i čvrstine pretvorili su je u manu i slabost. Ta oholost, taština, neznanje, predrasude i strah sada svim silama tuku i po članovima Nacionalnog stožera, pogotovo kada su medijski misionari iz njih "istjerali" priznanje da su HDZ-ovci i da drže do Crkve.

Pa se sad organiziraju ankete o tome treba li i dalje vjerovati Stožeru, a neki politički analitičari proglašavaju ih gotovo teroristima u bijelim kutama, a oporbeni političari poput SDP-ovca Arsena Bauka traže da im se ne vjeruje jer se bave politikom. Da, neki članovi Stožera su pokoji put i upali u novinarsku zamku ili su iz čiste naivnosti govorili što misle o temama koje su granično političke i to im je uzeto za zlo. Pa se sada ljudi poput Bauka, tipičnog lijevog uhljeba, koji je svoj radni vijek odmah započeo kao pomoćnik ministra, usuđuju držati lekcije doktorima i znanstvenicima koji su desetljećima gradili svoju stručnost i sebe kako bi bili od koristi cijeloj naciji kad je najpotrebnije. Bauci, naprotiv, naciji teško da će biti ikada potrebni. To što Stožer više ne drži presice preko vikenda znak je da završava svoj posao. I kada Hrvatska nekoliko dana zaredom bude bez novih zaraženih, njihov posao s medijima bit će gotov. Većina Hrvata ipak im je zahvalna za dobro vođenje nacije kroz ovu nezapamćenu pandemiju, a kad već spominjemo ankete, pitajte sami sebe ako se bauk korone vrati i počnu nova iskušenja, koga biste zvali u pomoć.

