Vjernici se uzdaju u Boga i papu, za Stepinca ne trebaju lobirati političari

Točno na današnji dan prije 60 godina umro je velikan Katoličke crkve, i hrvatski velikan, kardinal Alojzije Stepinac. Baš u teškim vremenima Katolička crkva dala je velike svjedoke vjere i ljudskosti, počevši od kardinala Stepinca koji je uzdignut na čast oltara, pa sve do anonimnih ljudi čije je svjedočanstvo kršćanskog života impresivno.

Čitajući povijest Crkve, redovito dolazimo do zaključka da je Crkva uvijek duhovno jačala iznutra kad joj vlasti nisu bile naklonjene. Alojzije Stepinac najbolji je primjer čovjeka, crkvenog velikodostojnika, koji se u teškim ratnim vremenima Drugoga svjetskog rata, kad život ništa nije značio, javno zalagao za čovjeka.

Daleko je odjeknula njegova propovijed 25. listopada 1942. godine u zagrebačkoj katedrali, kad je rekao: „Svaki narod i svaka rasa, kako se danas odrazuju na zemlji, imade pravo na život dostojan čovjeka i na postupak dostojan čovjeka.“

Stepinac je bio dosljedan čovjek. Bio je domoljub, ali je prije svega bio odan svome poslanju. Neustrašivo je javno osuđivao rasna, ideološka i politička progonstva. Zahtijevao je poštovanje svake osobe, bez obzira na rasu, narodnost, vjeru, spol i dob. Povijesna je činjenica da se kardinal Stepinac, tadašnji zagrebački nadbiskup, za vrijeme NDH snažno zalagao za pomoć u spašavanju Židova i Srba koji su se našli na udaru ustaškog režima.

O tome govore mnogobrojne njegove pismene intervencije, pisma zahvale, kao i mnogobrojni svjedoci. O tome je puno već rekla i američka povjesničarka židovskog podrijetla iz Sarajeva Esther Gitman u svojoj knjizi o spašavanju Židova u NDH, kao i poslije u dokumentarnom filmu na tu temu.

Kao i u slučaju Židova, ta je povjesničarka više puta naglasila kako treba istražiti na isti način i kakva je bila Stepinčeva uloga u spašavanju Srba u NDH. I o tome postoje njegove pismene zamolbe ustaškim vlastima, sve do poglavnika Ante Pavelića, postoje također i zahvalnice, kasnije su o tome govorili i sami svjedoci, Srbi, srpski crkveni velikodostojnici...

Ali jugoslavenska historiografija od Stepinca je napravila ratnog zločinca i suradnika ustaškog režima jer je Partija na čelu s Titom tako odlučila i jer mu je tako presuđeno na montiranom sudskom procesu nakon rata, samo zato što se nije htio pokloniti Titu i Crkvu u Hrvatskoj odvojiti od Vatikana.

A da to nije tako, da se Stepinac zalagao za svakog čovjeka, bez obzira na nacionalnost i vjeroispovijest, govore danas mnogobrojni dokumenti. I valjalo bi poslušati Esther Gitman te istražiti što je sve Stepinac u NDH napravio za Srbe, dok je istodobno u Srbiji još uvijek percipiran kao ustaški ratni zločinac.

Uvijek se pak postavlja pitanje je li Stepinac mogao napraviti više!? To je pitanje bespredmetno!

Jer ako je za vrijeme rata spasio nekoliko stotina Židova, kako mu se uopće može postaviti pitanje, je li mogao više? Pa samo jedan život spasiti, mnogo je! Evo samo primjer Diane Budisavljević, koja je za vrijeme rata spašavala ratnu siročad. Ona je jasno posvjedočila da ništa od toga ne bi bilo moguće da nije bilo Stepinca i katoličkih obitelji.

Lako je uvijek biti general nakon bitke. Stepinac je djelovao u nevjerojatno teškim uvjetima, i za to doba učinio je nevjerojatno puno za jednog čovjeka! Zamislimo sebe na njegovu mjestu i što bismo mi učinili?!

I sad na kraju, čeka se njegovo proglašenje svetim. Iako je on već svet otkad je 1998. proglašen blaženim. Njegovo kanoniziranje samo bi bila dodatna potvrda svetosti za opću Crkvu u cijelome svijetu. I to će se dogoditi. Samo trebamo moliti da se u to ne miješaju naši političari.

Što nam, recimo, treba da Andrej Plenković kod pape lobira za Stepinčevu kanonizaciju? Papa je već dao do znanja da ga iritira takva agresivnost sa strane naših političara. Plenković nije nikakav čimbenik u Crkvi, kao ni njegov ministar vanjskih poslova Grlić Radman koji govori o Stepinčevim čudesima kao da je biskup, a ne ministar. Ako Stepincu nešto ne treba, onda su to upravo naši političari, koji i na njemu samo skupljaju vlastite političke bodove.

Crkva ima svoj postupak, ima svoja pravila. Vjernici će se pouzdati u Boga i Crkvu, i u papu, koji sigurno ne vodi specijalni rat protiv Hrvata i Stepinca, kako to neki desničari propovijedaju.