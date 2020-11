Virus sve agresivniji, politička i zdravstvena vlast sve nemoćnije

Ako i dalje u prosjeku bude 3000 zaraza na dan, za deset dana novozaraženih će biti 30.000, za sto dana 300.000, a za godinu dana milijun! U prenesenom značenju govoreći, te su brojke genocidne. Glavni grad Zagreb dosegao je već 600 zaraza na dan pa, ako se tako nastavi, za godinu bi dana trećina stanovništva bila zaražena. I koliko god nas zdravstvena i politička vlast uvjeravale da su nužne nove mjere i da će one imati učinka, koliko god nas, čim se malo smanji broj novozaraženih, tješile kako korona sustaje, očito je da su one nemoćne.

Plenković, Božinović, Capak, Markotić... djeluju sve komičnije, kao ustrajni ratnici u izgubljenoj bitki. Tako djeluju i znanstvenici, ovi u Hrvatskoj i umni Hrvati koji se javljaju iz inozemstva. Što bi trebalo učiniti? Ne vidi se da to itko zna ili da je uvjerljiv. Treba li, poput Švicaraca, “pustiti vodu niz livadu”, ili biti sve stroži i ljudima sve besadržajniji život činiti posve besadržajnim, a gospodarstvo i ljude bez posla sve siromašnijim? Neće li se uskoro oni koji se od korone trebaju liječiti prepustiti sebi samima jer, ako se za njih već postavljaju šatori, onda je to znak da liječenja za mnoge uskoro neće ni biti. Je li spas u cjepivu? Uzdajmo se u Boga da jest, ali uzdajmo se i u vlast da će ga nabaviti na vrijeme i dovoljno. No jedno je sigurno, korona je sve agresivnija i pitanje je hoće li i cijepljenje biti dovoljna zaštita pa će biti i već sada je nužno da se usklade i primijene sve vrste obrane od napasti. Zasad toga nema, političke i zdravstvene vlasti samo prate širenje epidemije, no nemaju načina da joj stanu na put. Ako se uvedu neke mjere, a korona se unatoč njima širi, uvode se nove, strože, ali to nema učinka, pa se opet uvode dodatne.

I tako traje nadjačavanje između Božinovića i virusa u kojem se pobjednik unaprijed zna. Istina, nisu u borbi protiv korone djelotvorni ni u mnogim drugim zemljama, ali zar Hrvatska mora biti među sedam najgorih u Europi? I što je virus opakiji i što napada sve veći broj ljudi, javnost je sve ravnodušnija na priopćenja Stožera jer unaprijed zna kakva će biti. To jača osjećaj bespomoćnosti. Bilo bi lakše kad bi u Stožeru ili vlasti bio netko tko ljude zna ohrabriti. Uistinu je nepodnošljivo svaki dan slušati onaj polumrtvački Božinovićev glas koji djeluje kao da je ministar mjesecima bio u bolnici pa je iznemogao. A Plenković se drži kao da epidemija postoji samo zato da on nešto kaže. Prije mjesec dana reče: “Mjere su počele djelovati. Vrhunac epidemije bit će za 2-3 tjedna.” A mjere su počele djelovati tako da je poslije tih njegovih riječi bio niz rekorda u broju zaraženih i umrlih.

I dva-tri tjedna su prošla a premijerova vrhunca epidemije nema ni na vidiku, dapače odgađa se i odgađa. Bilo bi mnogo bolje da se ni članovi Stožera ni političari ne pojavljuju u medijima da bi govorili o koroni, umjesto sadašnjeg njihova komuniciranja s javnosti trebali bi se objavljivati samo najnužniji podaci i uvođenje novih mjera. Ali evo ih svaki dan u dnevniku ove ili one televizije i u vrhu naslovnih stranica u tiskanim medijima i na portalima. Bilo bi poštenije da priznaju svoju nemoć i zašute nego što se pojavljuju gotovo kao svojevrsni odvjetnici i zagovornici virusa. Bilo bi mnogo lakše gledati televizijske vijesti, čitati tiskane novine i portale i slušati novosti na radiju – bez njih.

Kad bi ih posve zamijenili voditelji emisija i novinari, oslobodili bismo se terora faca s kojima dolaze najlošije vijesti, koje šire beznađe i koje se drže kao spomenici korone, pa su se, kao spomenici fiksirali i ne daju se ukloniti. Jadni ljudi su osuđeni na kućni zatvor, sve se manje usude ući u autobus ili tramvaj, na uskim stazama prave akrobacije da se što dalje uklone od prolaznika, psuju sami sebe što su u prodavaonicu pošli bez maske, uskraćene su im sve vrste zabave osim televizije u dnevnom boravku, i sad ih u tom minimumu minimuma uveseljavaju Božinović, Markotićeva, Capak...! Napokon, tko zna ne bi li se, kako rekoh, neki drugi ljudi u Stožeru uspješnije nosili s virusom i bolje komunicirali s javnosti. Možda bi, možda ne bi, ali bi valjalo pokušati. Kad imate protivnika koji je uporan i nemilosrdan, tražite sve načine da mu se usprotivite.