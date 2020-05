Virus se bolje širi u zemljama s većom gustoćom stanovništva

Uz presudnu brzinu epidemiološke reakcije i poštivanje mjera, niz čimbenika utječe na širenje zaraze i broj žrtava koronavirusa. Ali, jedan je zanemaren u analizama iako je na prvi pogled uočljiv u najvećim žarištima Wuhanu, Lombardiji, New Yorku ili New Jerseyu, a to je gustoća stanovništva. Doduše, prostrane zemlje kao što su SAD, Rusija, Kina, Kanada ili Brazil formalno imaju nisku gustoću naseljenosti, ali i kod njih zaraza se širi u gusto napučenim urbanim središtima, gdje je svaki dan slobode za SARS CoV-2 kao virus socijalne interakcije ogroman dobitak.

U ruralnim sredinama manje je kontakata među stanovništvom, lakše se obraniti pa i propuste s manje štete ispraviti. K tomu, tu svi sve znaju pa je disciplina i odgovornost za zajednicu izraženija. Stoga, u manje urbanim zemljama, rijetko naseljenima i s mlađim stanovništvom, trebalo bi u pravilu biti manje zaraženih i mrtvih. Usporedili smo podatke o gustoći, udjelu urbanog stanovništva i medijanu starosti po zemljama s podacima o broju zaraženih i mrtvih. I upravo se po tomu, uz razinu pogođenosti virusom, izrazito razlikuju zapadna Europa sa 181 st/km² i istočna sa 16 st/km². Najpogođenije europske zemlje su i najgušće naseljene (po Worldometeru): Nizozemska 508 st/km², Belgija 383, UK 281, Njemačka 240, Švicarska 219, Italija 206 (Lombardija 420 st/km²), Francuska 119 (najpogođeniji Îlede-France 1000 st/km²), Austrija 109 i Španjolska 94 st/km² (najpogođeniji Madrid 10.591 i Katalonija 234).

U Austriji se virus nije toliko proširio, možda i zato što samo 57,3% Austrijanaca živi u gradovima. Kao i u Slovačkoj (53,7%) sa 114 st/km², što treba uzeti u obzir kad se traži razloge tomu što imaju samo 1455 zaraženih i 26 mrtvih, a Češka preko pet puta više zaraženih i deset puta više mrtvih. Češka je gušće naseljena (139 st/km²), Česi su prosječno dvije godine stariji i imaju 20% više gradskog stanovništva.

Vijetnam izvan pravila

Zapadnoeuropske zemlje izrazito su urbanizirane. U Belgiji, velikom žarištu zaraze, čak je 98% urbanog stanovništva, u Nizozemskoj 92,5%, Švedskoj 88, UK 83, Francuskoj 81,5, Španjolskoj 80, Njemačkoj 76, Švicarskoj 74... Sjever Europe sa 62 st/km² virus je znatno slabije pogodio, s time da su Finska s 18, Norveška s 15 i Švedska s 25 st/km², iako visokourbanizirane (od 83 do 88%), među najrjeđe naseljenima u Europi. Stoga je švedskih više od 3000 žrtava to veći poraz njihova pristupa. Island s 3 st/km² gotovo je “corona-free” zemlja sa samo 36 aktivnih slučajeva.

Ruskih 9 st/km² ne treba precijeniti s obzirom na to da 73,7% Rusa živi u gradovima, ali iako zaraza buja, to još nije ni blizu stanju kao na zapadu Europe. Vijetnam se ne uklapa u pravilo jer je s 314 st/km² jedna od najgušće naseljenih zemalja, ali ima i vrlo mali udio urbanog stanovništva, 38%, i to mladog (32,5), u čemu i treba tražiti od govor kako je moguće da na 95 milijuna stanovnika ima samo 288 zaraženih, bez mrtvih. I Tajland sa 137 st/km² dobro se nosi s koronavirusom, možda jer ima samo 51% gradskog stanovništva. Danska s istom gustoćom, dvije godine većim medijanom starosti i s 88% urbanog stanovništva ima više od triput veći broj zaraženih i gotovo 10 puta više mrtvih.

Crna Gora ima još 50 aktivnih od 324 slučaja, rijetko je naseljena (47 st/km²) i ima 67,6% urbanog stanovništva s medijanom dobi 38,8 godina dok je u većini europskih zemalja iznad 40, a najveći, 47,3, u Italiji, u Španjolskoj 44,9, Nizozemskoj 43,3, Francuskoj 42, Belgiji 41,9, UK 40,5 godina...

Otočne države lakše je braniti od virusa, a rijetko naseljeni Novi Zeland i Australija, iako visokourbanizirani (87 i 86%) imaju medijan dobi 38 godina. Gusto naseljena Njemačka (240 st/km²) sa starijom populacijom (45,7) ima 76% urbanog stanovništva, pa razloge niže smrtnosti treba tražiti drugdje. Japan je fenomen jer uz 347 st/ km², najstarija je nacija (48) i vrlo urbaniziran (92%), kao i Južna Koreja, pa je njihov uspjeh u suzbijanju zaraze to izrazitiji. Stopostotno urbani Singapur (8358 st/ km²) čudo je s 20 mrtvih na 21.707 zaraženih, najviše među mladim radnicima migrantima koje virus ne ubija.

Spašava ih mladost

Gusto naseljene ruralne zemlje poput Indije, Pakistana, Bangladeša... u kojima se virus brzo širi, kao i afričke zemlje, od katastrofe bi moglo spasiti što su to mlade nacije (medijan 28 i 23, a za Senegal 18 godina) bez većeg udjela starijih osoba. Katar sa čak 18.890 zaraženih (248 st/km² i 96% urbanih) ima 12 mrtvih, možda jer su mladi (32). Čile ima sličnu gustoću, urbanost i broj zaraženih kao Švedska, ali čak 10 puta manje mrtvih. Šest godina su mlađi od Šveđana s medijanom od 41 godine.

I Peru s istom gustoćom i dvostruko više zaraženih ima upola manje mrtvih od Švedske s medijanom od 31 godine. Izrazito urbana Saudijska Arabija (84%) s medijanom od 31,8 godina ima nisku smrtnost unatoč velikom broju zaraženih. Uspjeh Hrvatske treba tražiti i u, za Europsku uniju, samo 73 st/km² i 57,7% urbanog stanovništva, ali s medijanom od 44,3 godine smo visokirizični za veću smrtnost. Uzgred, u virusom najpogođenijoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uz Split koji ima 2254 st/km² (Zagreb 1215) je i najviše, još sedam, gradova i općina s gustoćom iznad 300 st/km².