Virus je i iz naših znanstvenika izvukao sitne ljudske slabosti

Znanstvena prepirka koja je lagano tinjala još od proljetos kulminirala je nakon što se molekularni biolog i Vladin znanstveni savjetnik Gordan Lauc u podužoj objavi na Facebooku dotakao i svojih kolega Borisa Lenharda, profesora na Imperial Collegeu London, Igora Štagljaru sa Sveučilišta u Torontu i Ivana Đikića.

U međuvremenu Štagljar je na Laucovu Facebook profilu njega nazvao “hrvatskim Scottom Atlasom”, kontroverznim savjetnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je nedavno podnio ostavku, a dovodio je u pitanje nošenje maski i bio protivnik lockdowna.

Njegovu ostavku akademici sa sveučilišta Stanford ocijenili su pobjedom znanosti i znanstvene istine. Štagljar je za Laucovu objavu napisao da je to njegov “očajnički pokušaj da se izvuče iz živog blata u koje se uvalio s bezbroj netočnih izjava od početka pandemije, a kojima je samo unio još veću nesigurnost među hrvatske građane”.

Lauc mu je uzvratio da je “spao na izvlačenje mojih izjava iz konteksta”, na što je Štagljar uzvratio kako ima previše posla u svom laboratoriju “da bih gubio vrijeme na tebe i tvoje nesuvisle izjave/postove, Gordane”. Jučer je Lauc maknuo Lenharda s popisa svojih FB prijatelja uz obrazloženje: “I dalje te smatram prijateljem i dobrim znanstvenikom, no naprosto nemam vremena za stalna prepucavanja u kojima ti stalno izvrćeš ono što sam ja rekao. Ako želiš o nečemu raspravljati, to možemo na tvom FB zidu, a ne na mom. Imam 5000 FB prijatelja i to mi se čini dovoljnim brojem osoba koje mogu komentirati na mom FB zidu”.

Premda je riječ o kolegama koji se znaju desetljećima pa je i za očekivati da je njihova znanstvena polemika slobodnija, nema dvojbe da su prijeđene granice.

A zakuhalo se oko toga kasnimo li sa strožim mjerama. Lauc tvrdi da je ključni borac protiv virusa naš imunosni sustav koji trebamo zdravim životom ojačati. Polazeći od toga da ne postoji ljetni i zimski COVID-19, već da je očito riječ o sezonalnoj bolesti na širenje i posljedice koje utječe naše različito ponašanje ljeti i zimi, zatražio je ispriku od svojih kolega. Đikiću je replicirao kako ideja da će stroge mjere riješiti problem samo iluzija i to “iluzija činjenja kojoj političari pribjegavaju kako bi mogli reći da su napravili sve što su mogli, a zapravo su samo napravili štetu i to pokrili kreditima koje će otplaćivati mlade generacije, naša djeca”.

Đikić je prozvao Lauca zbog izjava da se virus širi među mlađom populacijom, Dragana Primorca da je oslabio i Miroslava Radmana da je mutirao i nestaje pa je ustvrdio kako se to širi kao klasičan fake news te zamjerio Vladi što su njihove izjave uzete ozbiljno, a ne izjave sedam preostalih članova znanstvenog savjeta, jer smo zbog toga u studenom imali tolike žrtve.

To što virus dovodi do podjela, nije hrvatska specifičnost, konflikti su u nekim zemljama još izraženiji, te poprimaju i fizičke oblike. Naravno da se virus uvukao i među znanstvenike. To što je polarizirao ionako podijeljene političare i dio javnosti, bilo je očekivano jer se pokazao idealnim za rovarenje, spletkarenje i unošenje razdora u ljudske zajednice, obitelji, susjedstva, radne sredine, stranačke i političke zajednice, privatni i javni sektor, sport i zabavu konfrontirao je kulturi i religiji.

Ali možda najgore je što se uvukao i među znanstvenike u za njih tako izazovna vremena kad su očekivanja javnosti i povjerenje u znanost nikad veći. Ali i kad se množe tolika pitanja pa i strahovanja, strepnje, slutnje, sumnje i smutnje. Virus je i znanstvenike stavio na kušnju, njihov altruizam, znanja, metodologije, komunikacijske sposobnosti, ali i one sitne ljudske slabosti. Na znanstvenicima je u ovim vremenima velika odgovornost, osobito za ono što govore, i na čemu to temelje.