Veliki biznis na bespomoćnima u bezizlaznoj situaciji

Ovaj vikend u Zagrebu se održava “praktični seminar” na kojem će “poznata svjetska stručnjakinja Inge Rock”, uz podršku domaćih ekspertica za “mindfulness”, Anom Bučević i Majom Prović, s polaznicima “podijeliti konkretne alate za poticanje promjene u vašem životu i ostvarenje životnog prosperiteta” – kako kaže reklama. Anu Bučević znamo: pod geslom “budite ono što želite postati” održava skupe ljetne tečajeve na jahtama, a kao plaću za taj samoprijegorni rad, nezahvalno Ministarstvo zdravstva prošle je godine podnijelo protiv nje prijavu da se bavi nadriliječništvom. “Mindfulness” je veliki biznis. Na Amazonu ima 100.000 knjiga o tome, procjenjuje se da se na tečajevima “mindfulnessa” u svijetu okrenu milijarde dolara, a plaćaju ih mnoge države iz budžeta, među njima i Hrvatska.

Pokret “mindfulnessa” započeo je 1979. američki liječnik Jon Kabat-Zinn kada je na Sveučilištu Massachusetts osnovao kliniku za ublažavanje stresa. Koristio je budističke meditacije u kojima se vježba usredotočenost na sadašnji trenutak. Upravo je “usredotočenost” točan i jednostavan prijevod zagonetne i nerazumljive riječi “mindfulness” – ali kada bi se ona tako i prevela, nestalo bi aure mistifikacije. A aura mistifikacije okružuje Belgijanku Inge Rock. Ne samo da nije svjetski poznata – o njoj nema nikakvih podataka na internetu izvan njezinih vlastitih stranica – nego ni na njima ne možemo o njoj gotovo ništa saznati. Gdje se i kada rodila, što je po obrazovanju, je li joj Rock pravo prezime ili pseudonim, sve se te podatke smatra nevažnima.

Naprotiv, u poticajnim porukama na društvenim mrežama ne škrtari, pa tako svakodnevno zasipa pastvu, na engleskom i flamanskom, uputama da “prošlost ostave iza sebe”, da “slijede srce” i da “ne traže odobravanje svijeta”.Osim tih nesumnjivo plemenitih poticaja, Inge Rock oglašava i tečajeve na kojima možete postati trener mindfulnessa poput nje te uspostaviti “jednostavan, ali vrlo čvrst model biznisa” kojim ćete se “pozicionirati na tržištu”. Dapače, održava i kursove za menadžere i direktore na kojima će ih podučiti kako da “članovi njihovih timova” budu lojalniji, zdraviji, neovisniji i produktivniji pa da šefovima “preobraze poslovanje” i donesu “rezultate iz snova”.

Što se tiče nadriliječništva, ni Inge Rock nije nedužna. Izričito tvrdi da stres izaziva “glavobolju, bol u vratu, trbuhu i zglobovima, visoki krvni tlak, iritacije kože i druge bolesti”, što sve ne treba liječiti jer je rješenje jednostavno: “mentalna otpornost”.

Mentalna otpornost postiže se mirnom samouvjerenošću i nadzorom nad vlastitim mislima i osjećajima. Inge Rock naučava da je dovoljno promijeniti životni stav pa ćete promijeniti i svoju sudbinu. Po njoj je naš um “stvaratelj koji ispunjava prazni prostor u svemiru” zato što ima “moć da ideje pretvara u stvarnost” – on “šalje signale u polje beskonačnih mogućnosti”. Dok bi običan čovjek pomislio da je rad – ili, u Hrvatskoj, krađa – najbolji način da se mijenja stvarnost, Inge Rock i njezine domaće apostolice poučavaju sljedbenike da će se svijet promijeniti samo ako zamisle tu promjenu. Tipičan je bio njezin apel da se Australcima “pošalju misli i osjećaji da kiša već pada” – i gotovo, to je to. Idemo riješiti idući problem u svijetu.

Inge Rock citira zlatno pravilo po kojem ne smijemo činiti drugima što ne želimo da drugi čine nama, izreke poput one da se sve vraća i plaća, bizarne biblijske retke (“neka mrtvi pokapaju mrtve”) i ozbiljno razmatra o još jednoj šarlatanskoj podvali, najdepresivnijem danu u godini. Mindfulness je papazjanija složena od narodnih mudrosti, krhotina velikih religija, popularne kulture i ciničnog poslovnog modela. Vjerojatno može nekome pomoći da donese neku odluku u životu, ali isto tako može i spriječiti ljude da potraže nužnu liječničku pomoć. U svojoj biti pasivizira i izolira poklonike jer im tvrdi da su svi problemi samo u njihovoj glavi i da se tamo mogu i riješiti.

Mindfulness je religija bespomoćnog čovjeka u bezizlaznoj situaciji. Nije slučajno da u Hrvatskoj baš Ministarstvo pravosuđa financira “mindfulness treninge za jačanja mentalne otpornosti” za zatvorske čuvare – jer su čuvari zatočeni poput svojih zatvorenika, pa čak i više: robijaši će jednom izaći na slobodu, a stražari nikada. Mindfulness je užasna obmana jer sprečava ljude da izađu iz sebe, udruže se s drugima i raskinu okove društva – koji im, u prvom redu, i izazivaju stres.