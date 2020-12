Večernji list će sav prihod od prodaje novogodišnjeg dvobroja uplatiti na račun za Petrinju

- Pa nisam mogao mirno slaviti Božić, nisam imao srca, izjava je jednog dragovoljca, pripadnika navijačke skupine, koji je pokušao objasniti zašto je uzeo svoju lopatu, napunio automobil raznim stvarima, hranom i robom, te se zaputio u Petrinju, pronaći domaćina i kuću kojoj treba njegova pomoć u popravljanju štete.

Koliko je takvih hrvatskih građana koji su, poput ovog mladića pomislili isto i krenuli pomagati, jasno je i iz poruka Vladinih i lokalnih institucija koje pozivaju dragovoljce da se strpe i da – ne dolaze neorganizirano, jer ih je, očito toliko da neće svi niti stati na malu i skromnu preostalu infrastrukturu tog kraja.

Koliko je onih koji žele aktivno pomoći, a ne iz svog naslonjača mobitelom uplatiti novčanu pomoć na račun ugroženih, vidjelo se i iz nevjerojatnih i dugih redova gdje ljudi po tri sata čekaju pred Zavodom za transfuziju u zagrebačkoj Petrovoj ulici dati krv i gdje ne pamte takav odziv na dobrovoljno davanje krvi "još od vremena akcije Oluja 1995."! Ako su Banovina, Petrinja, Glina i okolna sela bili desetljećima u zapećku našeg i interesa države, to sigurno više neće tako biti. Morala se dogoditi velika tragedija da bi se to promijenilo, ali tamošnji stanovnici mogu biti sigurni da će imati svu pomoć sviju nas i to ne jednokratno.

Ono što je novo u ovoj situaciji jest prijeka potreba da se tamošnjim stanovnicima pomogne obilno i brzo jer dolaze hladnoće i snijegovi, a poanta je u tome da se ovo preostalo stanovništvo s Banovine ne nastavi preseljavati u ostale dijelove Hrvatske i širom svijeta, nego da ostanu na svom ognjištu.

Zato obnova infrastrukture, kuća, stanova i najvažnije – proizvodnih pogona mora biti i kvalitetna, prema svim normama kako bi u ovom trusnom području izdržale moguća nova seizmička iskušenja. Prilika je da ovdje Hrvatska pokaže ne samo svu neizmjernu silinu svoje solidarnosti, nego i znanja, poduzetništva i kreacije u obnovi ovog kraja. Ili kako bi kratko rekli dragovoljci upitani kako se osjećaju pomažući – "prelijepo". Večernji list će sav prihod od prodaje ovog novogodišnjeg dvobroja uplatiti na račun na koji se prikuplja novčana pomoć za stradale u potresu.