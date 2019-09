Večernjakov novinar s članom Ratnog vijeća Huta: 'Oni smiju ubijati, a mi se ne smijemo braniti?'

Imamo legitimno pravo odgovoriti na agresiju i zločine koje čini Saudijska Arabija i Arapska koalicija protiv jemenskog naroda. Najavili smo već da ćemo zadati saudijskom neprijatelju težak udarac. Mogu im samo poručiti da je to tek početak. Ono što slijedi bit će još gore i još bolnije za tu zemlju i za ostale sudionike u agresiji na Jemen – kazao nam je ekskluzivno za Večernji list član Ratnog vijeća Huta, Ansar Allah, jemenskog glavnog grada Sane, Ahmad Abed Almalek.

S njim smo razgovarali netom nakon što su Huti s deset dronova napali dva postrojenja naftne kompanije Aramco u pokrajini Abqaiq, 60 kilometara jugozapadno od Dahrana u saudijskoj istočnoj pokrajini, u kojoj se nalazi najveća svjetska rafinerija nafte te u pokrajini Khurais, 150 kilometara sjeveroistočno od Rijada, u kojoj je drugo po veličini naftno polje u zemlji. Saudijska Arabija nakon toga prekinula je proizvodnju nafte i plina, što je završilo kolapsom na naftnom tržištu i ponovno podignulo tenzije na Arapskom poluotoku i u Perzijskom zaljevu.

Video - Novinar Haidar Diab o napadu na naftna postrojenja u S. Arabiji: Iranu bi odgovarao sukob, a Trump je nepredvidiv

– Saudi Aramco je napadnut u znak odmazde za više od četiri godine agresije Rijada i njegovih saveznika na Jemen. Do danas je u napadu ubijeno i ranjeno 140 tisuća civila. Zašto je svijet šutio na sve zločine koje je počinila Saudijska Arabija i njezini saveznici koristeći se američkim, francuskim, njemačkim i britanskim naoružanjem, a sada su se svi digli na noge i prijete nama i Iranu, zemlji koja od početka pomaže jemenskom narodu? Oni smiju ubijati, a mi se ne smijemo braniti? Nismo mi prvi napali teritorij Saudijske Arabije i ostale zemlje Zaljeva, pa oni nas nemilosrdno bombardiraju četiri i pol godine – kaže Abed Almalek, koji je zaprijetio i napadom dronovima na Abu Dhabi, financijski centar Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Novi napad svaki čas

– Imamo na desetke meta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u dometu i možemo napasti u bilo kojem trenutku. Ujedinjeni Arapski Emirati bi što prije trebali zaustaviti sudjelovanje u agresiji na Jemen ako žele zaštititi svoje staklene nebodere – kaže i ističe kako Huti imaju nove dronove na mlazne motore, koji će znatno povećati njihov domet.

– Imamo vrlo razvijenu tehnologiju izrade bespilotnih letjelica i balističkih raketa, s kojima smo već izveli desetke napada u znak odmazde protiv saudijskog režima i njegovih saveznika i uništili im mnoge vojne ciljeve i strateške objekte, zračne luke, infrastrukturu... Već smo upozorili kompanije i strance koji se nalaze na mjestima koja su izložena našim napadima da se povuku s područja koja su naše mete jer mogu biti izloženi novom napadu u bilo kojem trenutku. Odabrali smo 300 ciljeva – naglasio je Abed Almalek.

Foto: Hani Al-Ansi/DPA/PIXSELL/ Ilustracija

Pokret Huta ili Ansar Allah, kako se naziva vojno krilo te militantne šijitske skupine sekte zeidi, ima slogan poput iranske Revolucionarne garde. ”Bog je velik, smrt Americi, smrt Izraelu, prokletstvo Židovima, pobjeda islama“, i to stoji u logotipu Huta okupljenih oko njihova vođe Abdulmalika al-Hutija. Huti ističu da su protiv korumpirane elite i “sunitskog ekstremizma“. Osim što pružaju otpor snagama Saudijske Arabije, žestoko se bore protiv ISIL-a i Al Qa’ide, koja kontrolira dio juga zemlje.

Huti potječu iz planinskih predjela u pograničnom području sa Saudijskom Arabijom. U planinama bivšeg Sjevernog Jemena s vremenom je osnovan jedan oblik teokratske vlasti na čijem su čelu bili lokalni imami, najčešće iz muslimanske sekte zeida. Taj oblik vladavine zadržao se do 20. stoljeća, do revolucije 1962. godine nakon koje su se Huti počeli osjećati marginaliziranima. Nakon što je središnja vlada pokušala da zeidsku vjersku praksu prilagodi sunitskoj, podignut je ustanak koji se 2004. godine razvio u oružani sukob u kojem je do 2010. godine poginulo više tisuća ljudi. Huti su u 2011. godini u znatnoj mjeri sudjelovali u prosvjedima koji su doveli do svrgavanja s vlasti predsjednika Alija Abdullaha Saleha te im je obećano sudjelovanje u novoj vladi nacionalnog jedinstva. No zbog utjecaja Saudijske Arabije Huti su izigrani, a vlada nacionalnog jedinstva formirana je bez njih.

Foto: Hani Al-Ansi/DPA/PIXSELL/ Ilustracija

Pobuna zbog podjele zemlje

Nakon što je vlada prihvatila prijedlog ustava kojim se predviđa podjela zemlje na šest federalnih regija, pri čemu bi Huti živjeli u izoliranom području bez izlaza na more, pokret Huta odlučio je rušiti vlast te su pokrenuli veliku vojnu ofenzivu. Zauzeli su glavni grad, prisilili predsjednika Hadija i njegovu vladu da početkom 2015. godine podnesu ostavku, nakon čega su formirali prijelaznu vladu, što je Saudijskoj Arabiji bio povod za intervenciju u Jemenu iako za to nije imala podršku UN-a niti EU.

– Gotovo sva infrastruktura u Jemenu danas je uništena. Saudijci ne štede ni bolnice ni sakralne objekte. Jemen je pod opsadom. Zračna luka u Sana već je dulje vrijeme zatvorena. Zatvorene su i sve morske luke ili su pod blokadom. Jedanaest brodova, kojima je Jemenu UN poslao humanitarnu pomoć, nalazi se u Crvenom moru, a Saudijska Arabija ih ne želi pustiti unatoč tome što Jemenu prijeti najveća glad u svijetu u posljednjih nekoliko desetljeća, s milijunima žrtava. Saudijska Arabija i princ Mohammed bin Salman nemilosrdno, uz potporu svog novog saveznika Donalda Trumpa, nastavlja bombardirati Jemen ne dopuštajući dopremu humanitarne pomoći – govori naš sugovornik te ističe kako je i sam UN u svom izvještaju već u nekoliko navrata upozorio na situacija koja prijeti milijunima Jemenaca koji se oslanjaju na humanitarnu pomoć te kako je blokirana UN-ova pošiljka tableta klora, važnih u borbi protiv epidemije kolere koja je pogodila više od 900 tisuća ljudi.

– Ujedinjeni narodi upozoravaju da je sedam milijuna Jemenaca na rubu gladi. Zemlja se oslanja na uvoz gotovo svega što je civilima potrebno da prežive, ali sada u zemlju ne može biti isporučena ni hrana, ni gorivo, ni lijekovi. Ljudi umiru na ulicama od gladi. Jedu lišće, travu... Gdje je tu pravda i humanost? Zar mi nemamo pravo na život, dostojanstvo. Pa moramo se braniti. Četiri i pol godine svijet je bio slijep i samo promatrao i sramotno šutio na sve zločine koje čini Saudijska Arabija. A svijet je progledao čim smo mi, da bismo se obranili i zaustavili agresiju na našu zemlju i naš narod, napali Saudijsku Arabiju. Odjednom su svi stali uz Saudijsku Arabiju te joj dali potporu, a nama prijete kako će nas uništiti. Ansar Allah nisu agresori niti su prvi krenuli u rat. Mi se branimo od agresije. Imamo legitimno pravo koristiti sva sredstva kako bismo zaustavili ubijanje našeg naroda. Sto puta smo rekli – čim S. Arabija i njezini plaćenici zaustave agresiju na Jemen, mi ćemo odmah zaustaviti bombardiranje njihovih gradova.

Foto: Hani Al-Ansi/DPA/PIXSELL/ Ilustracija

Naše su luke strateški važne

Ne bojimo se prijetnji Trumpa ni ostalih zemalja EU. Oni su, preko Saudijske Arabije, četiri i pol godine koristili sva raspoloživa sredstva i naoružanje protiv nas, a nisu postigli svoje ciljeve, jemenski gradovi gotovo su sravnjeni sa zemljom i više nemamo što izgubiti. Trump i Bin Salman jako dobro znaju da su dronovi lansirani iz Jemena, a ne iz Irana ili juga Iraka, kako tvrde. Gdje je to silno američko naoružanje koje je kupila Saudijska Arabija, na koje je potrošila stotine milijarde dolara, da nije mogla srušiti naše dronove – govori Abed Almalek ističući kako su njihovi dronovi promijenili vojnu ravnotežu i kako danas Mohammed bin Salman dobro razmišlja kada će i na koji način bombardirati jemenske gradove i ubijati jemenski narod.

– Saudijska Arabija i UAE lažu da su vojnu intervenciju na Jemen pokrenuli zbog dominacije Irana u našoj zemlji. Sa sigurnošću vam tvrdim da su došli tu okupirati našu zemlju jer je izuzetno strateški važna, leži na uskom tjesnacu Bab-el-Mandebu između Crvenog mora i Adenskog zaljeva, kojim prolazi velik dio isporuka nafte. Tim područjem prođe više od 4 milijuna barela nafte tjedno. Kada bi sve naše zračne i morske luke proradile, drastično bi smanjile promet u morskoj luci u Dubaiju i Abu Dhabiju. Sva bi trgovina tada išla iz Jemena.

Pogledajte sada, nakon četiri i pol godine nisu uspjeli slomiti otpor jemenskog naroda, dva velika donedavna saveznika, Saudijska Arabija i UAE, danas međusobno ratuju na tlu Jemena boreći se za što veći teritorij. Bez obzira na prijetnje, nećemo odustati od obrane naše zemlje i nastavit ćemo bombardirati gradove i strateške mete u Saudijskoj Arabiji. Uskoro će jako boljeti našeg neprijatelja jer imamo dronove koji imaju domet više od 1500 kilometara. Što se tiče mogućeg napada na Iran, on se sam može obraniti i odgovoriti neprijatelju. Mi ćemo se zasigurno uključiti u rat jer nikada nećemo okrenuti leđa našim saveznicima i prijateljima. Prvi projektil koji bude pogodio Iran označit će početak krvavog i razornog rata koji će obuhvatiti ne samo Arapski poluotok i Perzijski zaljev već i cijeli Bliski istok – zaprijetio je član ratnog vijeća Huta Ahmad Abed Almalek.