Vatromet izostao, HDZ je tek - pobijedio Milinovića

Prije održavanja izvanrednih izbora u Ličko-senjskoj županiji bilo je mnogo onih koji su smatrali da je Plenkovićev HDZ mogao i bez ovog ispitivanja “mišića”. Nakon relativne, ali ne i apsolutne pobjede HDZ-a, gdje je Dado Milinović u borbi s Plenkovićem, ministrima i vrhom stranke ipak preživio, ostaje pitanje je li taj napor bio uopće potreban.

Jer, HDZ je sam imao većinu kad je rušio proračun, no sada takve nema. Ako je cilj HDZ-a bio da samo pobijedi Milinovića, onda su taj cilj i ostvarili. No u toj pobjedi nema vatrometa. HDZ je pobijedio, s doduše najgorim, odnosno najmanje dobrim rezultatom za sebe od kako je izbora u Lici. Rezultati su za Plenkovića prihvatljivo dobri, pa je on donekle položio lički test.

Pogledajte Kustićevu izjavu:

Ako se, pak negdašnji lički HDZ podijelio, on nimalo nije izašao ispod kože ove, najhadezeovskije hrvatske županije, jer gleda li se na rezultate HDZ-a i Milinovića zbirno, više je birača glasalo za ove opcije u 2019., nego na izborima 2017. Istina, nova je realnost HDZ-a da sam ne može više oformiti vlast čak niti u najhadezeovskijoj županiji, nego mora koalirati i ovdje. S obzirom na ove osobitosti, da se borba ipak odvijala u za HDZ prijateljskoj sredini, te da nije polučena dovoljno visoka pobjeda, još se ne može zaključiti da su i Plenkovićevi novi koordinatori i organizatori izbora, Mario Kapulica i Robert Kopal položili prvi izborni test.

To organizacijsko polje do sada je, odnosno u zadnjih 6 godina bilo u suverenim rukama i moćima Milijana Brkića (Vase). On je, kako su svi ti izbori koje je koordinirao njegov organizacijski stroj u stranci prolazili uspješno, upravo tako stekao tu aureolu nepobjedivog HDZ-ovog izbornog dirigenta. Kako Brkića više nema u toj ulozi, ovo su zapravo bili prvi izbori u koje HDZ ušao bez sudjelovanja Brkića, koji sada nije u poziciji niti pomakom prsta uključiti se u organizaciju izbora. Izborni test u Lici važan je jer pokazuje da si HDZ ne može dozvoliti cijepanje biračkog tijela, jer su birači ipak glasali za prebjega Milinovića, kao svojedobno i za prebjega Glavaša. Plenković će morati paziti na sastav ekipe s kojom i u kojoj brzini HDZ sada ulazi u izbornu seriju koja se nastavlja vrlo brzo.

