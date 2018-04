Val mržnje na Knežiji koji se ne smije prešutjeti

Slučaj je htio da zagrebačka Knežija postane mjestom javnog testa za odnos prema mržnji i njezinu govoru. U svega nekoliko mjeseci razlike, na istom su se području, onom svjetonazorskom tj. vjerskom susrela dva oblika njezina izričaja. Prvi je bio u neprimjerenim riječima vjeroučitelja knežijske osnovne škole, koji je pozivao na linč javnih osoba i političara, a drugi se zbio točno prije tjedan dana, na Veliku srijedu, kada su s Facebook grupe “Ateisti i agnostici Hrvatske” pozivali na linč vjernika, koji su molili uoči Uskrsa molili križni put kvartovskim ulicama oko svoje crkve. No, ni u mržnji nema “pravice”.

Jer dok je vjeroučitelj zbog svojih riječi preplavio sve medije i portale, da bi zatim završio u pritvoru te na koncu ostao i bez posla, mržnja s Facebooka, koja je imala i oblik otvorenih prijetnji i nasilja, nije sankcionirana, premda se radi o ljudima kojima je identitet poznat, čak popraćen i s fotografijama da ih se lakše može prepoznati. Nizali su se, naime, u toj Facebook grupi prijedlozi kako se obračunati s neistomišljenicima. “Glasam za vodu”, veli Maja Kubat, a Vlado Grbavac joj odgovara “vruću naravno”, što njoj nije dovoljno pa dodaje “ili ulje s dna lonca na kojem se peklo meso”. “Ako je vruće”, dodaje Grbavac. Davor Rufus je ipak za nešto manje vruć pristup pa predlaže da je “bolje na njih bacati prezervative pune vode”. “Gađaj krumpirima”, veli Suzana Matejak, dok Siniša Marović preporučuje “izađi van s trozupcem”. Vilim Čerić piše da “skidaj kalaš s tavana”, dok Krunoslav Đigunović veli da “brzo izvrši nuždu (velika, mala) u neku posudu i pošalji ekspresno po njima”.

Još su na deseci takvih poruka, koje je iskopirao župnik s Knežije don Ivan Šibalić i poslao ih medijima, koji ovoga puta nisu istim marom prenijeli govor mržnje s Knežije kao što su to učinili u slučaju spomenutog vjeroučitelja. Župnik veli i kako je događaj bio uredno prijavljen policiji te da netko iz svoga stana doista izlio hladnu vodu na povorku, u kojoj je, uz 600 sudionika, bilo mnogo roditelja s malom djecom školske i predškolske dobi. “Srećom, ovaj puta nitko nije zapucao zračnicom ili Kalašnjikovim, no što možemo očekivati dogodine”, pita se on, dodajući kako je “strašan ovaj nastavak poticanja na nasilje i mržnju na Knežiji” te da očekuje da će “pravna država i ovaj puta funkcionirati”, tj. “kao što je ispravno sankcionirala vjeroučitelja u školi” nada se da će “ovaj puta sankcionirati sve involvirane u ovaj nemili val poticanja u mržnje u kvartu Knežija”. I doista, ne postupi li policija i državno odvjetništvo tako, tj. ne osude li političari i mediji ovaj val nasilja, neće samo duboko raniti vjernike i Katoličku crkvu u ovoj zemlji, poručujući im da su građani drugoga reda i poligon za iživljavanje neistomišljenika, nego će rane zadobiti i sekularna i pravna država, na koju se mrzitelji Crkve zdušno vole pozivati.