Uzmite manju čašu pa će uvijek biti puna...

Živimo mnogo bolje nego što bi se to moglo zaključiti na temelju naslova u medijima, drži Steven Pinker profesor psihologije na Harvardu i autor knjige “Prosvjetiteljstvo sada” (Enlightenment Now) u tekstu koji objavljuje list Financial Times. Drugi ekonomski list Economist drži kako će 2020. biti ekonomski loša godina.

Economist je obično optimističniji od predviđanja koje je sada objavio. Dok Financial Times vidi čašu polupunu, Economist je vidi polupraznom. Pinker je i u knjizi objavio grafikone sa statističkim podacima prema kojima se vidi koliko je čovječanstvo napredovalo u posljednjih sedam desetljeća te je uvjeren da će se razvitak nastaviti. Brojke pokazuju da smo postali dugovječniji, bogatiji, slobodniji, pravedniji, sretniji i inteligentniji u cijelom svijetu, a ne samo na Zapadu, objavljuje Pinker, ali upozorava da “napredak nije snaga prirode”. Zakoni prirode ne utječu na naš boljitak i ima mnogo više onih elemenata po kojima bi se moglo zaključiti da stvari mogu ići prema lošijem. No naša je vrsta napredovala jer smo upotrijebili najbolje što imamo u prirodi. Znamo surađivati, brinuti se za druge, razvili smo demokraciju, ljudska prava, slobodu medija, tržište s pravilima... ali taj napredak u javnosti kao da nije vidljiv jer nije u naslovima listova.

Piše se o autoritativnoj involuciji u Turskoj, Rusiji, Venezueli... a ne o napretku postignutom u Šri Lanki, Nigeriji, Gruziji, Armeniji, Etiopiji... Broj demokracija dostigao je rekord – u 99 zemalja vlada demokracija u odnosu na 51 u 1988. ili 36 u 1968. godini. Probleme je moguće riješiti pa, bude li rješenje vodilo prema novim problemima, i oni će se riješiti, drži Pinker i zato vidi svjetliju budućnost. Analiza Economista polazi od činjenice da će u 2020. na stanje u svijetu utjecati američki predsjednički izbori te slabost globalne ekonomije. Zapravo, te su dvije stvari povezane jer će Trump učiniti sve da bude ponovno izabran pa bi mogao još više zaoštriti trgovinski rat. U dilemi je li čaša polupuna ili poluprazna možda bi jedna talijanska doskočica bila rješenje – uzmite manju čašu pa će uvijek biti puna.

