Uz političare koji bi na vlast ne čudi što su Hrvati depresivni

Istraživanje koje uoči izbora pokazuje da je psihološko zdravlje naših građana tijekom pandemije narušenije nego talijanskih te da smo jednako pogođeni depresivnošću, anksioznošću i stresom kao i Španjolci trebalo bi biti alarm za političare da se ostave jalovih ideoloških rasprava i filozofiranja te usmjere na to kako će sutra osigurati bolji život građanima.

Ispitanici u istraživanju Odsjeka za psihologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta boljeg su socioekonomskog stanja od prosjeka zemlje pa je pitanje kakve bi rezultate dobili da je u istraživanju sudjelovalo više građana lošijeg socioekonomskog stanja, za koje će psihološke i s njima povezane ekonomske posljedice pandemije biti teže.

Umirovljenike brine hoće li im biti ugrožena isplata mirovina zbog posljedica pandemije, radnike u privatnom sektoru brine mogući gubitak posla, a zaposlenici u državnoj i javnoj službi ne brinu se, pak, zbog gubitka posla, nego zbog promjene radnih uvjeta. Na lošije. Hrvatska će se, kako su već prije predvidjelistručnjaci, tek u nadolazećem razdoblju suočiti s porastom anksioznosti i depresivnosti građana, osobito ako pandemija potraje i gurne nas u duboku ekonomsku krizu.

I zato više nego ikad trebamo odgovorne političare koji su u stanju brinuti se za javno dobro i osigurati bolji život građanima. Oni koji dobro žive i potpiruju besplodne rasprave prvi to nisu u stanju. Treba nas brinuti i što su studenti najviše zabrinuti zbog svog psihološkog zdravlja i uspješnog završetka akademske godine te što ih je čak 40% imalo problema s koncentracijom zbog uznemirenosti.

I to govori da su ministrica obrazovanja, iako to njezini kritičari ne shvaćaju, ali i Vlada ispravno postupili onemogućivši pad ove školske godine za djecu do 4. razreda osnovne škole, ali praktički i za svu djece do 4. srednje koja mogu izgubiti razred tek s pet jedinica.

Najmanje što je trebalo u godini pandemije i potresa maloljetnoj djeci, a najviše onoj iz siromašnijih obitelji, jest otežavati im kraj nastave pod egidom lažne brige za njihovo obrazovanje. Učenicima su u doba korone najviše nedostajali prijatelji, bake i djedovi i sportske aktivnosti, što pokazuje da su ostali ono što i trebaju biti – djeca. No ne trebaju nam odrasli koji vole igre moći i vlast na štetu građana.