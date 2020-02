Unosno je biti zastupnik – 91 ima više od milijun kuna imovine

Njih je 151, a u nekretninama, ušteđevini i dionicama imaju 345 milijuna kuna. Nije loše biti saborski zastupnik. To već odavno gotovo svi znaju, a pogotovo to osvijeste kad vide praznu sabornicu. Više nego dobre za hrvatske prilike saborske plaće od 12 do 17 tisuća kuna popraćene su tako i milijunskim vrijednostima imovine zastupnika.

Prosječno svaki saborski zastupnik u stanovima, kućama, oranicama i drugim nekretninama, na štednim računima ili ispod madraca te u dionicama ima 2,3 milijuna kuna. Pritom valja naglasiti da su neki od njih siromašni kao crkveni miševi i da nemaju ama baš ništa. S druge strane, neki njihovi kolege vjerojatno teško da mogu napamet nabrojiti sve stanove, garaže i oranice koje imaju. No ipak golemu, gotovo dvotrećinsku većinu saborskih zastupnika možemo proglasiti milijunašima po vrijednosti njihove imovine jer njih 91 u nekretninama, štednji i dionicama ima više od po milijun kuna. A ta brojka bi bila i veća da su neki prikazali stvarnu vrijednost svoje imovine, a ne primjerice naveli da posjeduju samo jednu oranicu.

Je li doista realno da kuća s okućnicom u Zagrebu vrijedi samo 200.000 kuna? I tu dolazimo do ključnog problema kod imovinskih kartica, koliko su one doista vjerodostojne i koliko naši političari ozbiljno shvaćaju svoju obvezu da ih moraju točno ispuniti. Ministri su pod znatno većim povećalom javnosti i dobar dio njih je stradao, odnosno morao odstupiti, jer nisu naveli točne podatke u svojim imovinskim karticama. A kad ih se uhvati u takvu grijehu, nakon ostavke završe uglavnom u saborskim klupama.

A ako se zastupnika uhvati da je, namjerno ili ne, nešto krivo napisao u svojoj imovinskoj kartici, neće mu se dogoditi baš ništa, nitko ga neće i ne može smijeniti te će i dalje biti zastupnik, uz eventualno neku novčanu kaznicu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Neki, savjesniji zastupnici doista su vrlo pažljivo i detaljno ispunili svoje imovinske kartice koliko god nekretnina imali, što nam dokazuje da to popunjavanje rubrika u imovinskoj kartici ipak nije takav bauk kao što neki žele prikazati i čime su pravdali svoje krivo navedene podatke.

