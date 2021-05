Umoran svijet bez pravih buntovnika

Za vrijeme svjetskih katastrofa ili poslije njih nastajali su intelektualci. Poticaj su im bili problemi, nesreće, užasi… Sada za vrijeme pamdemije koronavirusa nije se otkrio nijedan, što je vrlo zanimljivo. U svijetu zapravo nedostaje intelektualaca.

O tome piše i komentator New York Timesa Ross Douthat. Objavio je imena utjecajnih osoba kao što su Ta-Nehisi Coates, Slavoj Žižek (na slici), Peter Thiel, Ibram X. Kendi… Drži da među njima, ali ni na nekom horizontu, ne vidi intelektualce kakvi su nastajali u 19. ili 20. stoljeću.

U trećem tisućljeću nema ličnosti poput, primjerice, Dostojevskog, drži New York Times. U svijetu književnosti koji je svojedobno bio inkubator intelektualaca (ne u smislu obrazovanosti, već neovisnog načina promišljanja), sve je mirno. Ima autora kao što su Michel Houellebecq u Francuskoj ili Karl Ove Knausgaard u Norveškoj, ali očekivanja nisu baš velika.

Kao da smo došli do kraja svijeta, u filozofskoj analizi politologa Francisa Fukuyame koji je 1992. razmatrao proces ekonomske, političke i socijalne evolucije tvrdi se da smo na vrhuncu bili koncem 20. stoljeća. Razlozi za takav zamor su različiti. Douthat drži da je radikalizam 60-godina izgubio snagu.

Nick Burns koji je o toj temi pisao u New Statesmanu, političkom časopisu britanske ljevice, drži da je razlog tome u nepostojanju, odnosno nestanku avangarde. U svijetu postoje određeni uvjeti, poput rata protiv nevidljivog neprijatelja, kakvi su postojali kada su pojavili veliki intelektualci, ali na vidiku nema nikoga koga bi se moglo svrstati među pojave poput primjerice Maxa Webera. Postoje progresivni pisci kao što je Robin DiAngelo koji je kapitalizirao svoje ideološke sukobe, ali to nije pravo ‘zasljepljivanje buržuja’. Intelektualac mora razmišljati kao buntovnik.

Postoje neki pokušaji, kako na desnici tako i na ljevici kojoj je većina pripadala. Treba li se predati takvoj sudbini, stoljeću bez intelektualaca?

Burns drži da ipak postoji nada da će se netko pojaviti iz dvaju časopisa, engleskog The Fencea i newyorškog The Drifta koji odiše svježinom na ljevici. Je li to dovoljno? Vidjet ćemo, ali svakako nije riječ o poštenoj inteligenciji kakvom ju je zamišljao Tito jer je podupirala njegove ideje.