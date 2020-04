Udruga veterana primitivno uvrijedila novinare

Umjesto da je incident zbog netaktičnog postupanja interventnog policajca za evakuacije korisnika staračkog doma u Splitu zaboravljen nakon isprike splitske policije, ili barem nakon korektnog priopćenja Sindikata policije koji je stao u obranu interventnog policajca, polemika je dobila skandalozan nastavak s priopćenjem Udruge veterana specijalne policije BATT. Sadržaj priopćenja, s potpisom Mladena Todorića, ne bi kao još jedan pogled na policijsko-novinarski incident bio sporan, da se u njemu nije našao i sljedeći sramotan tekst: "Ne zanimaju nas osude opskurnih organizacija kao što su HND. Društva kojim rukovode Slavica Lukić, Saša Leković, Saša Kosanović... mogu biti novinarska, trgovačka, interesna, tajna, javna društva, ali sigurno nisu hrvatska".

Zašto je BATT izdvojio baš tih troje kolega, iako nitko od njih nije bio sudionikom događaja ispred splitskog doma, kao i zašto je baš njih povezao s "nehrvatskim" rukovođenjem "opskurnim" HND-om, s obzirom da je na čelu Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko, kojeg se u priopćenju ne spominje, možemo nagađati. Zbog poštovanja prema kolegama i razloga zbog kojih su očigledno apostrofirani, dovoljno je reći da je autor te umotvorine bio vođen primitivnim motivima. Žalosno je što to dolazi od Udruge čiji su se članovi žrtvovali za slobode, prava i ravnopravnost svih građana u Hrvatskoj. Osim što su uvrijedili troje kolega, sviđao se nekome njihov profesionalni rad ili ne, BATT je uvrijedio i sve novinare koji su ih predlagali i birali na vodeće pozicije u HND-u, kao i sve članove Hrvatskog novinarskog društva.

Sporni istup veterana s kojim se izazivaju nepotrebne tenzije i konfrontacije u ovim izuzetno teškim vremenima, kad pod dojmom izvanrednog stanja netko psihički labilan može zaključiti da je prilika za "izvanredno" ponašanje, izrazito je opasan. Hrvatska sada uz solidarnost treba mirnoću, razboritost i uravnoteženost, pa i takvi, i policajci i novinari.

Upravo je takav bio istup Sindikata policije, koji je s pravom upozorio i na neprimjerenu reakciju novinarke HTV-a pred splitskim domom za starije. Premda je bila isprovocirana bahatim upadom interventnog policajca u program uživo, dok je intervjuirala ravnatelja doma. Policajac ne samo da je nepotrebno vozilom ubrzao pred samim domom kako bi uletio na scenu uz škripu kočnica i riječi "Ajmo ča odavde! Tko su ovi?". Sumnjamo da bi tako razgovarao recimo s Davorom Božinovićem.

U svakom slučaju, to baš i nije bila intervencija koja služi na čast policiji, već primjer pretjeranog i bahatog nastupa, neprimjerenog situaciji, te usredotočenog više na demostraciju moći, nego na izvršenje policijske zadaće bez nepotrebnog dizanja tenzija. I BATT s pravom ističe da novinari nisu svete krave, a i o profesionalnosti medijske ekipe može se raspravljati, pa i pred tijelima Hrvatskom novinarskog društva.

O tomu veterani, policija pa i javnost mogu imati svoj pogled, koji je jednako laički i subjektivan kao što je novinarsko viđenje scene koju su pred splitskim domom snimile kamere, ili kao što je i stručno policijsko viđenje policijske intervencije, također subjektivno. S tim da se možemo složiti sa Sindikatom policije kako se o (ne)primjerenosti i (ne)taktičnosti interventnog policajca može govoriti u odgovarajućem postupku baš kao i o postupanju novinara.

Međutim, BATT je to iskrenje između policije i novinara zalio s kanistrom benzina baš kad nam je najmanje potrebna zapaljiva atmosfera. Šteta je što veterani nisu čitali ili nisu razumjeli što je Sindikat policije htio reći u svome priopćenju sljedećim riječima: "Jasno nam je kako u ovim teškim okolnostima emocije mogu biti izrazitije naglašene, no situaciju ne treba voditi prema eskalaciji već prema smirenom postupanju u svim situacijama kada je to moguće, radi zdravlja svih nas".

VIDEO Božinović: Zahtjev za E-propusnice podnijelo i 28 osoba koje su COVID pozitivne