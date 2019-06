U zapadnim zemljama stranačka iskaznica nije temelj za zaposlenje kao kod nas

Vodstvo HDZ-a postavilo si je veliki upitnik nakon provedenih EU izbora – imamo 220.000 članova, a dobili smo ukupno samo 244.000 glasova birača.

Broj članova stranke odao je ministar Lovro Kuščević, inače i politički tajnik stranke, kad je prije nekog vremena zaključio da “HDZ ima 220.000 poštenih članova”. Prema rezultatima izbora, čini se da nisu baš svi “pošteni” jer je više nego očita činjenica da ni svi članovi stranke nisu glasovali za vlastitu stranačku listu. Upitno je i koliko je to točan broj članova, koliko njih zapravo plaća članarinu, koliko ih je aktivno, ali to je službena brojka, nitko je nije demantirao. Ranije se vrtjelo i brojkom od 240.000 članova. Devedesetih ih je bilo sigurno još i više.

Britanska Konzervativna stranka upravo bira novog šefa nakon ostavke Therese May. Članovi stranke imat će bome dobar izbor jer mogu birati između deset kandidata. A ne kao kod nas jednog pa ti biraj. Koje su to čari demokracije, toliko nepoznate i daleke u maloj Hrvatskoj.

No još je više od toga odjeknuo podatak o 160.000 članova Konzervativne stranke koji će birati svog novog šefa. Zamislite, britanska stranka na vlasti ima oko 60.000 članova manje od našeg vladajućeg HDZ-a! To bi bilo još nekako primjereno kad bi Velika Britanija imala oko tri milijuna stanovnika, jer Hrvatska ima oko četiri, možda već i ispod četiri.

Međutim, Britanija ima oko 65 milijuna stanovnika! Ne treba govoriti još i o snazi njezine ekonomije, standardu. Izračunajte sami, koji je to omjer između obje države po broju stanovnika i po broju stranačkih članova. Ili, još jedan dobar primjer.

Njemačka ima više od 80 milijuna stanovnika, najmoćnija je ekonomska sila Europe i jedna od najmoćnijih u svijetu. Ondje vodeći partnerski CDU i CSU zajedno imaju nešto više od 600.000 članova. Kako tako malo?

Na žalost, i ovi primjeri dovoljan su nam pokazatelj koliko je Hrvatska zaostala u odnosu na zapadnoeuropske države, ne samo u političkom smislu, kad se provode stranački izbori bez jednog kandidata, nego prvenstveno po tome što u zapadnim zemljama stranačka iskaznica nije temelj za zaposlenje, za osiguranje egzistencije, za napredovanje, za poslovnu karijeru.

Nije to samo HDZ u pitanju. Probajte se zaposliti u Istri u nekoj javnoj instituciji, lokalnoj samoupravi, bez članske iskaznice IDS-a! IDS galami o najnaprednijoj hrvatskoj regiji, a ona je talac vladanja stranke koja ne da disati nikome tko nije na njezinoj liniji.

To mora biti neko čudo da ondje dobijete posao. Tako je i u svim drugim sredinama, svugdje se mahom maše stranačkom iskaznicom. Ona mnogima određuje budućnost.

Sve je to odraz bivšeg socijalističkog sustava. U Jugoslaviji je partijska iskaznica bila zakon. U partiju se masovno učlanjivalo kako bi si ljudi osigurali fotelje, napredovanje, egzistenciju. Dovoljno je bilo imati partijsku iskaznicu i imati prednost pred drugima. Mi smo s Jugoslavijom raskrstili 1990., tako i sa socijalizmom, uveli višestranačje i tržišno gospodarstvo, a da do danas nemamo ni do kraja zaživjelu demokraciju, a još manje tržišno gospodarstvo.

Ista se praksa nastavila nakon 1990. i vrijedi sve do danas. Ljudi se učlanjuju u stranke mahom zbog posla, egzistencije, pogotovo ako se mogu domoći nekog posla na teret proračuna, to je onda posao siguran gotovo do mirovine. I tako se država pretvorila u “Uhljebistan”, u kojem je najunosnije raditi u državnom, javnom sektoru, u državu u kojoj država još uvijek kontrolira ogroman tijek novca i veliki broj poslova.

I onda se čudimo da ni u jednoj Vladinoj mjeri ne vidimo i ne čujemo drastično smanjenje javnog sektora, birokracije? Uzalud nam godinama iz svijeta govore da nam je preglomazna i slabo učinkovita javna uprava jedan od glavnih problema zašto nemamo snažniji razvoj države, rast standarda, više investicija…

Očito svi oni i mi možemo lajati na mjesec, i opet ništa, ništa se ne događa, isto kao ni s reformom županija, općina, gradova. Jednostavno nema političke volje kako bi se dirnulo u taj nezgodan osinjak koji se s godinama pretvorio u veliku hobotnicu. Kako će HDZ u to dirnuti kad mu je to biračka baza? Ali ni itko drugi nije pokazao volju za reformom. Svi se drže svoga dvorišta i čuvaju ono što su stekli. I tu su svi složni, ne damo svoje!

Kad ministar Kuščević najavi neke promjene u resoru uprave, možemo se samo na to dobro nasmijati, ili plakati, jer je sve to neozbiljno i samo bacanje magle, kao da nešto rade, a ne rade gotovo ništa. Upravo suprotno, čitamo ovih dana kako Vukovarsko-srijemska županija dodatno zapošljava. Tako javni sektor samo i dalje buja. I on nema problema s radnom snagom. A privatni sektor na koljenima. Koga briga!