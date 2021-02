U pravnoj državi istraga ne bi trebala stati samo na sucu Kovačiću i njegovoj hobotnici

Prije 20 godina bio sam u Francuskoj kod jednog našeg Hrvata koji je ondje ostvario dugogodišnju bogatu poslovnu karijeru. Radio je za neke od najvećih francuskih tvrtki. Smisao svega toga bila je njegova želja da pomogne Hrvatskoj dolaskom francuskih investicija.

Bio je spreman biti posrednik između francuskih tvrtki i hrvatske države. I pun jada govorio mi je kako je obilazio neke lokalne sredine, i kako su mu u lice lokalni šerifi dali do znanja da za bilo kakvo otvaranje investicija na svom terenu očekuju mito. Jedan od njih i danas je još debelo u prilici da politički odlučuje, i zna se iz koje je stranke. Ništa nije mogao učiniti, i Francuzi su od svega odustali. Ali ne samo to. Taj isti čovjek pričao mi je kako sustav u Francuskoj djeluje, kako se nitko ne može baš tako razmetati s imovinom ako mu nije u skladu s primanjima. Jer u Hrvatskoj je bilo već puno previše bogataša, i to među političarima također, koji su gotovo preko noći postali vlasnici svakakvih nekretnina i pokretnina. I tako on meni veli kako to ide u Francuskoj.

Vrlo jednostavno, susjed će vas prijaviti poreznim vlastima ako vidi da odjednom vozite znatno skuplji automobil. I porezna će odmah sve provjeriti. No ne treba vas susjed prijaviti, već porezne vlasti same djeluju. I obojica smo se nadali da će i u Hrvatskoj uskoro doći vrijeme da neće biti bogaćenja bez muke. Naravno, jedno je kad netko naslijedi nešto ili dobije na lutriji. No u Hrvatskoj je previše toga stečeno ilegalno. Reći će neki, bilo je toga i u socijalizmu. Ali socijalizam nije bio demokratski sustav, institucije nisu bile samostalne. Zato smo se valjda i borili za demokraciju, za vladavinu prava, za što manje bezakonja. Međutim, što imamo nakon 30 godina? Nakaradan sustav! Zašto nakaradan?

Najbolji je primjer najnoviji slučaj s uhićenim sucem Mihaelom Kovačićem. Osumnjičen je za niz koruptivnih radnji. Ali pazite ovo, sumnjiči ga se da je to činio od 2009. godine do danas, odnosno čak 12 godina! I da je svih tih godina kao stečajni sudac Trgovačkog suda u Sisku i zatim Trgovačkog suda u Zagrebu zlorabio svoj položaj i ovlasti te je iz tvrtki čije je stečaje vodio izvlačio novac. Štoviše, kako se sumnja, to je bila prava hobotnica! Jer uhićeni su i njegova supruga, sin, brat, nećak, šogor... No nije to ono najgore! Najgore od svega jest to što se u medijima nedvosmisleno piše kako se ova najnovija korupcijska priča odvijala svima pred očima i za nju se, kako se neslužbeno čuje u pravosudnim krugovima, znalo, a ništa se nije poduzimalo!

Znalo se, ali se ništa nije poduzimalo! Logično je pitanje, zašto se sad poduzelo? Tko je dao mig i zašto? Nadalje, koliko još ima takvih slučajeva koji su se odvijali ili se još odvijaju svima pred očima, za koje se znalo ili se zna, a ništa se nije poduzimalo ili se ne poduzima? U sučevoj imovinskoj kartici nema ni traga zabilježbi o svoti za koju se sad sumnjiči da ju je nelegalno stekao. Pa nije valjda toliko lud da je naznači?! Na kraju, imovinska kartica može svašta podnijeti, u to smo se već bezbroj puta uvjerili kod mnogih javnih aktera. Kako čitamo, sve njih sumnjiči se za razne korupcijske malverzacije u kojima je pričinjena šteta od 30-ak milijuna kuna.

Toliko su novca, kako se sumnja, izvukli iz stečajnih masa tvrtki, među kojima su bile Željezara Sisak, Hyundai auto, Generalturist, Kutina – Kristal, Komunalac – Hrvatska Dubica, Srce – Gvozd, Ekosant, Brodoremont, Proizvodnja – Regeneracija, Adriatic jahte, Biro-form, NIK d.o.o., Pamučna predionica Glina, Zavod za poslovna istraživanja, Slavijatrans d. d., TVIM, Emporion plus…. Znači, ovdje nije riječ samo o tome da se izvlačio novac i da se netko nelegalno bogatio. Ovdje se radi i o tome da se uništavalo gospodarstvo. I opet dolazimo do onoga što već godinama zborimo, da je naše pravosuđe rak-rana hrvatskog društva, pa onda i hrvatskog gospodarstva na svim razinama! Kako je moguće da se ovo sve zbivalo čak 12 godina? Ovdje nije kriv samo sudac i svi drugi iz ove hobotnice, kojima dakako sad na sudu još treba dokazati krivnju.

Ovdje je pitanje odgovornosti institucija koje su 12 godina ovo propuštale! Tko je tu sve kriv? Sigurnosno-obavještajna agencija? DORH? Porezna uprava? Policija? Netko iz politike? Jer ako se znalo za ovo, ako je ovo bila “javna tajna”, a ništa se godinama nije poduzimalo, onda ova istraga ne bi smjela stati samo na sucu i njegovoj hobotnici! Naravno, ako imamo pravnu državu!