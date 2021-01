'U pogonima Gavrilovića 25. siječnja očekujemo sve radnike'

Predsjednik uprave Gavrilovića, Georg Gavrilović ml., jučer je potpisao darovni ugovor kojim petrinjska srednja škola, teško oštećena u nedavnom potresu, dobiva novu zgradu koja je nekad bila u funkciji škole za mesare u sklopu te obiteljske tvrtke te parcelu za buduće igralište i sportsku dvoranu.

– S obzirom na to da će većina petrinjskih škola nakon potresa dugotrajno biti neprikladna za odvijanje nastave, odluka o donaciji zgrade škole, u našem vlasništvu, promptno je donesena. To je zgrada od 2400 kvadrata i 8000 kvadrata zemljišta, kao i okolnog zemljišta od 4000 kvadrata potrebnog za pristupni put do škole. Grad bez škole je grad bez djece, a onda i grad bez budućnosti. Smisao donacije je da što prije vratimo školarce u školske klupe i osiguramo im nastavak školovanja i prosperitet u Petrinji – kazao je Gavrilović ml., s kojim razgovaramo o poslovanju i vraćanju ljudi na Banovinu.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Koliko petrinjskih školaraca nakon školovanja nastavlja karijeru u Gavriloviću?

Svake godine u našoj tvornici stručnu praksu i nastavu obavljaju učenici više razreda Srednje škole Petrinja, ali i iz drugih škola Sisačko-moslavačke županije. Većina tih učenika se i zapošljava u našoj mesnoj industriji.

Ulaže li se u petrinjski kraj dovoljno? Kako vratiti ljude na zaboravljenu Banovinu?

Nužno je stvoriti uvjete za poduzetničko i poslovno okruženje koje bi dugoročno zadržalo postojeće poduzetnike i privuklo nove investitore. Preduvjeti su infrastrukturna ulaganja (ceste, plinofikacija, komunalna infrastruktura), prilagođavanje komunalnih naknada poduzetnicima, stvaranje konkurentnog okruženja i osiguranje dobre poduzetničke klime. Vjerujemo da će Vlada donijeti odluke kojima će uvesti i posebna porezna rasterećenja poduzetnicima ovog područja.

Kad ponovno otvarate pogon?

U punom obujmu nastavljamo s proizvodnjom od 25. siječnja, a štete od potresa procjenjujemona više desetaka milijuna kuna. Radi se o građevinskim oštećenjima, koje već saniramo. Ljudi nisu stradali, što je najbitnije.

Jeste li zadržali sve radnike?

Očekujemo da će državne, županijske i lokalne institucije učiniti sve potrebno da zadržimo ljude, a time i naše zaposlenike, od kojih je više od 460 s područja SMŽ-a. Zasad nemamo indikacija da bi bilo značajnijeg odljeva kadrova.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak kazao je da vas nagovaraju da ponovno započnete suradnju s poljoprivrednicima zbog stočarske proizvodnje i prerade. Hoćete li?

Ta je tema izrazito složena i zahtijeva ozbiljniju analizu i diskusiju na nacionalnoj razini. Zašto je Gavrilović svojedobno ugasio klaonicu, rasjekaonicu, pogon svježeg mesa... te ostao samo na trajnim i polutrajnim suhomesnatim proizvodima i konzervama? Posljednjih trideset godina bavimo se isključivo proizvodnjom vrhunskih mesnih proizvoda. Svježe meso plasirali smo isključivo u vlastitu maloprodaju. Kao i ostale mesne industrije, sirovinu nabavljamo na zajedničkom europskom tržištu, podrazumijeva se i na hrvatskom, u određenoj mjeri i koliko je to moguće.

Koliko se pandemija i nova gospodarska kriza osjete na poslovanju Gavrilovića?

Naravno da i mi osjetimo posljedice koronavirusa u poslovanju, ali, na sreću, neusporedivo manje nego ostale poduzetničke grane.

Koliko se u najboljim vremenima proizvodilo stoke za Gavrilović u sisačko-moslavačkom kraju?

To je bilo drugo vrijeme, drukčije tržište, tržišni uvjeti, neusporedivo s današnjim načinom dobre gospodarske prakse. Gavrilović je samo za JNA plasirao više od 20% svoje proizvodnje, a planska tržišna ekonomija dala je svoj obol daljnjem plasmanu. Epilog takvog upravljanja biznisom je svima dobro poznat.

Vlasnik ste i predsjednik uprave Globalne hrane koja ima franšizu McDonald’sa. Kako on posluje u pandemiji?

Poslujemo otežano, kao i većina ugostitelja, no reorganizacijom poslovanja uspjeli smo sačuvati sva radna mjesta, za više od 2000 djelatnika koji rade u McDonald’su. Među prvima smo još u proljeće prošle godine zatvorili restorane za posjet gostiju, proširili zone dostave koja je sad dostupna u 30 restorana i uz McDrive koji omogućava sigurno naručivanje iz automobila, uveli novu uslugu McWalk za sve koji dolaze pješice ili biciklom.

Što biste naveli kao glavnu prednost u odnosu na konkurenciju?

U fokusu su nam brza, ljubazna i sigurna usluga, najkvalitetniji proizvodi te dobrodošlica svakom gostu. To je standard koji garantira da ćete u svakom McDonald’sovu restoranu dobiti jednaku kvalitetu usluge i hrane. Posvećujemo puno pažnje treningu i edukaciji zaposlenika, bitno nam je da su zadovoljni i da vide priliku za razvoj radeći u McDonald’su.

Koliko je trenutačno takvih restorana u Hrvatskoj? Otvarate li i nove?

Obilježava se 25 godina McDonald’sa u Hrvatskoj. Tijekom tog razdoblja otvorili smo 37 restorana, a poslujemo u 15 gradova. Lani smo otvorili prvi McDonald’s na autocesti A1 – Vukova Gorica, a početkom 2021. otvoren je prvi restoran u Bjelovaru. Ove godine planiramo otvoriti još dva restorana; prvi će biti u Rovinju.

Kakvi su dalji planovi obitelji Gavrilović u Hrvatskoj?

Konstantno ulaganje u razvoj, modernizaciju i jačanje naše tržišne pozicije u svim djelatnostima u kojima participiramo.