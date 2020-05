U obrazovanju vlada totalni kolaps, a ministrica sva sretna objavljuje novu vijest

Dok u obrazovnom sustavu vlada totalni kolaps, uz nemogućnost da se odredi koja je odluka gora i pogubnija za školu i učenike, ministrica obrazovanja na odlasku Blaženka Divjak, na svojoj facebook stranici objavljuje, sva sretna, unatoč kako kaže kočničarima i kritičarima njezina rada i samovrednovanog uspjeha, novu vijest koja se tiče slijedeće školske godine - za učenike razredne nastave od 1. do IV. razreda uvodi se novi izborni predmet - informatika.

I dok je kraj ove školske godine potpuno neizvjestan, i dok uopće ne znamo kako će započeti nova školska godina u kontekstu eventualnog novog vala virusa, znamo da za nabavu računala područnim školama ide dodatnih 15 milijuna kuna kako bi se stvorili preduvjeti da najmlađi upišu izbornu informatiku - svugdje u Hrvatskoj.

I ta bi vijest doista i imala neki značaj da upravo ti najmlađi nisu pokošeni ovom školskom godinom. Prije svega prvašići - koji zbog štrajka kojeg je ministrica najprije podržavala pa ipak odlučila da se ne "želi miješati" pa onda i zatvaranja škola mogu jedva izbrojati dane provedene u školskim klupama - za njih je škola zapravo učenje od kuće. No sad će kaže ministrica od slijedeće godine ti isti "školski osakaćeni prvašići" moći slušati i informatiku, iako su još početkom ove godine trebali svi dobiti tablete u Školi za život pa se obrazovno vodstvo ipak predomislilo i u razrednu nastavu "poslalo" tek par tableta.

- Cilj digitalne transformacije je da naši učenici steknu vještine koje su im potrebne kako bi se snašli i prilagodili svakoj situaciji u svijetu koji se neprestano mijenja, pa tako i u vrijeme ovih izvanrednih okolnosti. Digitalna transformacija škola pokazala se odličnom odlukom - poručila je prilikom objave velike vijesti ministrica Divjak. A kako bi uz ovu najnoviju ministričinu odluku trebala izgledati informatika u školama?

U razrednoj nastavi je izborna, u petom i šestom razredu obvezna i onda iznova u sedmom i osmom razredu izborna... Zašto je u sedmom i osmom razredu izborna?

Jer u tim razredima po satnici trenutnih predmeta koja se nije mijenjala u reformi obrazovanja kojom se ministrica hvali, nema mjesta da informatika postane obvezni predmet. Da bi se to provelo trebalo je promijeniti zakon i srezati sate nekih drugih izbornih predmeta - poput vjeronauka. U to osinje gnjezdo nitko ne želi dirnuti - pa ni ministrica jer tada ne bi mogla kao u situaciji "štrajka" kada voda dođe do grla bez posljedica reći da se sad više ne bi "htjela miješati"

Pa da se u konačnici, a prije novih izbora, zaokruži slika uspješnosti rada ministrice evo i nove odluke o izbornosti informatike u razrednoj nastavi. To je sva izbornost koja je ponuđena učenicima u cjelokupnom njihovom obrazovanju.