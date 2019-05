U nedorasloj državi Draža može dobiti i muzej

Beograd. Nedjelja, točno u podne. Umjesto ugodne šetnje gradom, uz rijeke ili nekim drugim ugodnim mjestom, skupina ljudi, okupljena u Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS), šetala je središtem grada u slavu Dragoljubu Draži Mihailoviću. Ta skupina ljudi prošetala je središtem grada kako bi ukazala na antifašističko djelovanje Draže Mihailovića i njegovih četnika tijekom Drugoga svjetskoga rata.

Ako ste mislili da je to vrijeme u razdoblju 1941. – 1945. godine, prevarili ste se. Sve to događa se 12. svibnja 2019. Sve to događa se i u vrijeme interneta, napisanih bezbroj knjiga, snimljenih filmova, dokumentaraca i mnogo toga drugoga gdje se znalo i saznalo o pravoj ulozi Mihailovića i četnika.

Poslije svega toga postavlja se pitanje koliko čovjek mora biti u zabludi, nerealan, neobrazovan ili, grubo rečeno, glup, da 2019. godine i u vrijeme svih dostignuća do kojih se došlo proteklih desetljeća veliča Mihailovića i njegove četnike. Pritom je ekipa iz POKS-a zaboravila spomenuti ubojstva, pokolje, suradnju s nacistima, mučenja i mnogo toga drugoga u čemu su sudjelovali Mihailović i njegovi četnici.

I uloga države Srbije u cijeloj ovoj priči nije dorasla vremenu i situaciji s obzirom na to da su dopustili da Viši sud u Beogradu Mihailovića rehabilitira, što njegovoj obitelji omogućuje povrat svih građanskih prava i daje im pravo na odštetu. Kada se zna da je jedan od zagovornika njegove rehabilitacije bio Vojislav Šešelj, inače osuđeni ratni zločinac koji sjedi u Skupštini Srbije, onda sve postaje kristalno jasno.

Sve to moglo je proći bez puno buke da se država pozvala na zakon i da jednostavno cijeli ovaj cirkus nije dopustila. Nije i zato je Mihailović rehabilitiran, a sada se razmišlja i o otvaranju muzeja Draže Mihailovića u kojem bi bili izloženi njegovi osobni predmeti, dokumenti i slične stvari. Umjesto da ga se pamti po zlu, taj muzej postat će mjesto obilaska građana.

Nažalost, i u Hrvatskoj danas imamo one koji veličaju Antu Pavelića, Francetića, Budaka, za Jasenovac tvrde da je bio odmaralište i svojevrstan spa centar... Slično se događa i u BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu... Neki bi jednostavno rekli – Balkan.