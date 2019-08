U Međugorju crkva je živa, to su vrata nove evangelizacije

Munja s kraja petominutnog filma „The best of Mladifest“ iz produkcije Foto Đanija iz Međugorja, koja je spojila zemlju i međugorsko nebo iznad Mladifesta simbolički je ilustrirala što se događalo od 1. do 5. kolovoza u Međugorju, gdje se na Festivalu mladih okupilo više od 50.000 mladih iz 80 zemalja, a prvi put sudjelovalo je i desetak kardinala, biskupa i nadbiskupa, nakon što je papa ukinuo zabranu svećenicima za dolazak u Međugorje. Slike i statistike u tih pet dana su impresivne.

Primjerice, svaki je dan, uz spomenutih 50-ak tisuća mladih u Međugorju, internetskim streamingom pratilo nekoliko milijuna ljudi, a posljednjeg dana broj uključenih IP adresa dosegnuo je gotovo tri milijuna u jednom trenutku! Uz izravan prijenos stotinjak kabelskih televizija. Broj svećenika za oltarom kretao se oko 500-600 svakoga dana, a posljednjega ih je bilo više od 700 plus 60-ak koji su ispovijedali uz crkvu. A redovi za ispovijedi bili su tih dana nepregledni pa se ispovijedalo čak do ponoći…

Slike su to kakvih nema nigdje u svijetu. Prepoznala je te plodove ove godine i službena Crkva pa je papa Franjo (koji je i biskup rimski) na otvaranje poslao i svog generalnog vikara za rimsku biskupiju, koji je na početku mladima prenio papine pozdrave i podršku. A posljednju misu na Mladifestu služio je nadbiskup Rino Fisichella, predsjednik Papinskog vijeća za novu evangelizaciju, koji je toga jutra održao i katehezu mladima. Nije njih papa Franjo slučajno poslao u Međugorje, jer očito želi da upravo ono postane vrata nove evangelizacije današnjeg svijeta. A kako bi se potvrdila upravo papinska prisutnost u Međugorju prošlih dana, cijelo vrijeme ondje je boravio apostolski nuncij za BiH mons. Luigi Pezutto ili pak kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup, čija je nazočnost potvrdila privrženost Crkve u BiH Međugorju, čiji su pastiri svih ovih godina bili odsutni.

No nakon 38 godina Međugorja Crkva više ne može ignorirati Međugorje, jer se ondje upravo događa ono što Crkva godinama sanja, a to se zove – nova evangelizacija. Papa Ivan Pavao II. rekao je kako nova evangelizacija znači „ponovo zapaliti u nama zanos predaka, dopustiti da nas prožme žar apostolskog propovijedanja nakon Duhova“ te da, „tko je zaista upoznao Krista, ne može ga zadržati za sebe, mora ga naviještati“. Upravo se to događa u Međugorju svih ovih godina i crkveni vrh ne može držati oči zatvorene i ignorirati živu Crkvu, koja izgara istim onim žarom prve Crkve i živi puninu sakramentalnog života.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Mladifest iz Međugorja poslao je upravo ovih dana poruku svijetu kako uživo izgleda model nove evangelizacije i kako ga proširiti po cijelome svijetu, koji je ondje sudjelovao s trećinom država, tj. 80 od oko 250 država u svijetu. Ohrabrujuće je to za Crkvu, koja kako veli papa Ivan Pavao II. ne može (i ne smije) Krista zadržati za sebe, nego ga mora podijeliti s cijelim svijetom.