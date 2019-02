U ime naroda spašavanje od suda, nasilje, antisemitizam

Francuskog Židova filozofa Alaina Finkielkrauta napali su verbalno (malo je nedostajalo da dođe i do fizičkog napada) u Parizu neki iz redova “žutih prsluka” vičući mu, uz ostalo: “Prljavi Židove”, “Francuska je naša”, “Narod će te kazniti”. Kukastim su križevima potom oskvrnuti židovski grobovi. Antisemitizam u Francuskoj poprimio je zabrinjavajuće razmjere. No posebnu pažnju izaziva izraz “narod će te kazniti”. Odakle to da se skupina nasilnika naziva narodom? U europskim državama sukobi “naroda” i “elite” sve su učestaliji.

U razgovoru za Time talijanski potpredsjednik vlade i čelnik Lige Matteo Salvini izjavio je da više ne postoji sukob desnice i ljevice, već je to sukob naroda i elite. Sebe je postavio uz narod premda je pripadnik elite budući da elitu sačinjavaju vlastodršci, ljudi na položajima, oni koji upravljaju društvom.

I drugi potpredsjednik vlade i čelnik Pokreta 5 zvijezda (M5S) Luigi Di Maio stalno govori kako su sve vladine odluke za narod pa je i državni proračun nazvan “narodnim”. Parlamentarci M5S-a trebali su odlučiti hoće li izglasati nastavak procesa protiv Salvinija koji je optužen za otmicu i zadržavanje izbjeglica i članova posade talijanskog broda ili ne. M5S se zalagao da se uvijek svakom parlamentarcu oduzme imunitet i pošalje ga se na sud pa se vjerovalo da će tako biti i sa Salvinijem. No u tom bi slučaju vjerojatno pala vlada Salvini-Di Maio. Stoga se omogućilo članovima M5S upisanima na internetsku platformu Rousseau da se o tome izjasne. Upisanih ima sto tisuća, a glasovalo ih je 53.000, od kojih se 59 posto izjasnilo za spas Salvinija od procesa. Di Maio je potom rekao da se narod izjasnio. Narod?! Oko 31 tisuća upisanih petozvjezdaša u odnosu na 60 milijuna stanovnika Italije!

Sukob između onih koji sebe nazivaju “narodom” i koji svoje neistomišljenike svrstavaju u “elitu” ne miriše na dobro. I oni u Hrvatskoj kojima je svaka druga riječ “narod” trebali bi shvatiti da ne predstavljaju stanovništvo i znati da sukob “naroda” i “elite” može stvoriti nova zla.