U bitki za tron: nova meta desnice, karijerna populistica, osjetljivi analitičar, gradonačelnik Hrvatske...

Dvoje u 2019. godinu ulaze primjetno mršaviji, štoviše 15 do 20 kilograma pojedinačno laganiji i izgleda nikada politički bliži. Treći je jedva preživio, život je doslovno ugrozio hopsajući po Zagrebu sa slomljenom nogom pa zaradio plućnu emboliju. Četvrti je još u sjeni nakon što se povukao iz politike, ali obožavatelji ga zazivaju da se vrati kao predsjednik RH. Peta je zacrtala politički angažman iako je do smjene nadzirala političare i kažnjavala ih sukobom interesa. Oni su premijer Andrej Plenković, predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, zagrebački gradonačelnik i premijerov partner u Saboru Milan Bandić, bivši premijer i šef SDP-a Zoran Milanović te Dalija Orešković, bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i nova politička zvijezda ljevice.

Dva različita svijeta

Oni će u 2019. godini biti ključne političke figure oko kojih će se plesti svi politički trileri, sve političke napetosti i iznenađenja. U proljeće 2019. godine održavaju se izbori za EU parlament, ali krajem te godine i prvi krug predsjedničkih izbora. Domaća politička scena prilično je dinamična i živahna i kad nema izbora, 2018. bila je nakon dugo vremena prva u kojoj nije bilo nijednih, a u kontekstu izbornih procesa pet navedenih aktera i njihovi međusobni odnosi posebno će doći do izražaja. Aktualna predsjednica RH svakako ide u utrku za drugi mandat, iščekuje se hoće li se na kandidaturu odvažiti Zoran Milanović, ali i Dalija Orešković koja tvrdi da je predsjednički izbori ne zanimaju, ali kad komentira politička zbivanja, najviše se bavi i politički napada upravo Kolindu Grabar-Kitarović. Milan Bandić posebna je priča. On je saborski klub svojih zastupnika podebljao na 12, a iza Božića stiže i 13. zastupnik. Štoviše, neki dan je nakon izlaska iz bolnice najavio da će u klubu imati čak 16 zastupnika! I to mu je dalo posebnu snagu i status u odnosu s premijerom Plenkovićem čija će okosnica odnosa u 2019. biti upravo s predsjednicom i sve jačim, ako ne i najjačim, partnerom Bandićem. Naravno, uđu li u utrku Milanović i D. Orešković, njihova politička meta bit će i Andrej Plenković, kao i predsjednica, a možda i Bandić, pa će top petorka biti kompletno uvezana.

Video - Kolinda Grabar-Kitarović pleše s navijačima

[video: 28063 / ]

Predsjednica je za izbornu 2019. godinu prvo dobro stanjila liniju, pa uživo izgleda poput djevojčice u odijelima i haljinama žene, ali i napravila značajnu rekonstrukciju svog savjetničkog tima. S kilogramima kao da je izgubila i nešto prkosa i inatljivosti, pa je u 2019. godini odlučila potpuno otopliti odnose s premijerom Plenkovićem. Razlog tome vjerojatno je spoznaja da izbore teško može dobiti bez pune podrške HDZ-a koji, iako ne u potpunosti, ipak kontroliraju Plenković i njegovi posilni – Jandroković i Kuščević, ali samo s pozicija glavnog i političkog tajnika, ne zbog stvarne moći unutar HDZ-a. Predsjednica je trenutačno u svojevrsnom podređenom položaju spram premijera jer je dojam da se svojih ključnih savjetnika, posebice Mate Radeljića, odrekla pod njegovim utjecajem. Vodstvo HDZ-a je, naime, više puta upravo Radeljića istaknulo kao glavni remetilački faktor tobože idiličnih odnosa šefice države i šefa Vlade. Iako je Radeljić daleko od cvijeća i nitko ne zdvaja nad njegovim odlaskom, predsjednica se dosad oslanjala na njegove političke savjete i gradila imidž drčne šefice države koja svako malo podbada Vladu. Prometne li se sada u mekanu i umilnu Kolindu, postavit će se pitanje prijetvornosti. Uvijek je bolje ostati dosljedan.

Predsjednica i premijer karakterno su posve različite osobe. Ona je prilično spontana, pa ponekad i banalna ili politička populistica koja će hiniti da postavlja pločice u crkvi koja je u izgradnji, uskočit će u kombajn za posjeta Slavoniji, pjevati s djecom, fotografirati se s bakicama, ali i pokisla u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u štiklama šljapkati po natopljenom travnjaku i ljubiti hrvatske i francuske nogometaše.

Ako zanemarimo Tuđmana...

Predsjednica će iskreno i emotivno skakati u loži koju dijeli s ruskim predsjednikom Putinom i slaviti hrvatske pogotke i pobjedu hrvatske reprezentacije. Iako je dio javnosti to ponašanje izvan svakog protokola ostavio u čudu, Kolinda Grabar-Kitarović pokupila je simpatije u cijelom svijetu, a izgleda da su i njezini birači to prihvatili kao spontanu i emotivnu gestu predsjednice koja slavi pobjedu svoje zemlje. Kolinda Grabar-Kitarović uporna je osoba kojoj ne nedostaje energije. Vrlo je ambiciozna, reklo bi se karijeristica, a premda u susretima s biračima djeluje empatično, dojam je da je ona osoba koja slabo pokazuje stvarne emocije. Njezini suradnici zamjerit će joj hladnoću u privatnim odnosima i potpunu usmjerenost na sebe. Fizički je atraktivna i zaista lijepih crta lica, a to njezino biračko tijelo, izgleda, posebno cijeni. Na njezinu Facebook-profilu česti su komentari fanova da je kraljica, da je najljepša i da je anđeoska predsjednica. I u svijetu se političari dive predsjedničinoj ljepoti, a, ponesena novom linijom, prije koji je mjesec za jedan ruski medij snimila fotografije u maniri fotomodela. Predsjednica ne krije da odlazi na solarij, posve je jasno da nosi umjetne trepavice jer joj, kako je rekla, otvaraju pogled, a i svi znaju da je na liposukcijskoj dijeti koja ju je fizički preobrazila.

Video - Juncker uštipnuo Plenkovića

[video: 22315 / Juncker šalje puse Plenkoviću]

Iako je izvan okvira Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović postigla više od premijera Plenkovića, ta bila je zamjenica glavnog tajnika NATO-a, njezina taština čini se manje izraženom od njegove.

Premijer je formalist, inzistira da ga se u svim službenim situacijama potpisuje titulom mr. sc., izuzetno je osjetljiv na komentare kolumnista. A dan započinje tako što u šest ujutro na mail dobiva press clipping svih tekstova u kojima se on spominje. Već prije početka radnog dana pročita sve ključne članke, a iako često staje pred kamere i strpljivo odgovara na novinarska pitanja, zna se dogoditi da izgubi živce i pokaže onu arogantniju stranu ličnosti. Kolinda Grabar-Kitarović, dojam je, zapravo ga nervira i njihov odnos u izbornoj godini bit će izuzetno zanimljiv. Postavlja se pitanje koji je Plenkovićev motiv da iskreno podrži njezinu kandidaturu za drugi mandat na Pantovčaku?

Andrija Hebrang, nekadašnji HDZ-ov predsjednički kandidat, neki dan je rekao da je HDZ, ako zanemarimo Tuđmana, jedino Kolindu Grabar-Kitarović iskreno podržao kao kandidatkinju za predsjednicu. U to je vrijeme Tomislav Karamarko bio predsjednik HDZ-a, ali ta je stranka tada bila u oporbi, i Karamarku je Kolindina pobjeda nad Josipovićem bila izuzetno važna jer se tumačila i kao HDZ-ova pobjeda nad SDP-om. Istovremeno, Zoran Milanović, kao tadašnji SDP-ov premijer, izigrao je kandidata ljevice, odnosno Ivu Josipovića koji se natjecao za drugi mandat jer mu je uskratio podršku. I to daje uporište da bi se možda povijest mogla ponoviti s Plenkovićem i Grabar-Kitarović. Za razliku od tada, Plenković je premijer, HDZ ima vlast i ponovna pobjeda predsjednice više bi išla u prilog njoj nego što bi nešto posebno značila HDZ-u, a još manje Plenkoviću. Osim toga, on i K. Grabar-Kitarović čine se kao izravni konkurenti, a sudeći po ambicijama aktualne predsjednice, njoj bi više odgovarala funkcija premijerke i šefice HDZ-a. Zato je ključno pitanje hoće li Plenković zaista odigrati za Grabar-Kitarović ili će HDZ u utrku za Pantovčak ubaciti još igrača koji će razmrviti glasove na desnici i opstruirati njezinu pobjedu. Plenkoviću svakako na Pantovčaku više odgovara predsjednik/ca koji/a ne uzima glasove njegovih birača.

Stari mačak na štakama

Tu se zgodno uklapa Milan Bandić, taj stari prekaljeni političar premazan svim mastima i populist na najjače, koji sigurno puca na Pantovčak, ali pitanje je hoće li mu takvu političku igru dopustiti zdravlje i sudski procesi. Budući da je dosad uspješno preživio sve političke, zdravstvene i pravosudne krize, nekako se čini da bi mogao preživjeti i do predsjedničkih izbora. On bi predsjednici uspješno mogao ukrasti dio glasova, ali na stranu sad ta priča. “Transferima” zastupnika i političkom trgovinom, Bandić se u HDZ-ovoj saborskoj većini nametnuo kao ključan faktor. A ako Milan nešto zna, to je spretno nadigrati političke suparnike, ali i saveznike. Utakmica u nogama ima i previše. Pa tako Bandić vješto voza premijera Plenkovića koji poput Djeda Božićnjaka uoči blagdana Bandiću ispunjava želje kako mu ne bi uskratio neophodne ruke za odlučivanje u Saboru. A što je Bandićev plan? Njegovi suradnici kažu; zagrebački model i projekte preslikati na Hrvatsku. Štoviše, popravljati Vladine odluke, jer “kaj bi zeleni Plenković znao”. Ta Bandić već 18 godina zajedno s kumovima i prijateljima caruje Zagrebom. Tako je Bandić prisilio Plenkovića da svim osnovno i srednjoškolcima od iduće školske godine obeća besplatne školske knjige, a najnovija želja mu je da se i na razini države, kao što je riješio Zagreb, uvede status majke odgojiteljice. Bandić vrlo lukavo ne inzistira na ulasku svojih ljudi u Vladu, ali je zato preuzeo kormilo i određuje Vladi što bi joj trebali biti prioriteti i koje bi odluke trebala donositi. Bandićeva ambicija je postati Plenkovićevim tutorom ili barem svojevrsnim mentorom, premijerom iz sjene koji kao “gradonačelnik Hrvatske” zna što je najbolje za Hrvatice i Hrvate. Sve to miriše na njegovu predsjedničku kampanju...

U kakvom je oporba stanju, s druge strane, možda najbolje govori podatak da dvije osobe koje bi definitivno mogle obilježiti iduću godinu, o kojima će se sigurno govoriti i čije će se poteze iz dana u dan analizirati dolaze zapravo s oporbene klupe, a ne iz prve postave. Jedan je Zoran Milanović, bivši premijer SDP-a i bivši čelnik te stranke koji zadnje dvije godine „glumi“ biznismena, a što mu navodno i jako dobro ide, a druga je Dalija Orešković, bivša uspješna šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koja je na tu funkciju došla upravo za vrijeme dok je Milanović bio premijer i koja je u svom mandatu lupila po prstima prvo lijeve da bi je desni, kojima je srušila i predsjednika stranke, prvom prilikom riješili po kratkom postupku.

Video - Gradonačelnik Bandić primio kontroverznog srpskog političara

[video: 27647 / Gradonačelnik Bandić primio predsjednika Skupštine grada Jagodine]

Što će spomenuti dvojac napraviti u svojoj političkoj karijeri u idućih dvanaest izbornih mjeseci, tek će se vidjeti, ali već sada je potpuno jasno da bi baš oni mogli dominirati 2019. godinom, odnosno da će se svaki njihov potez pratiti, a svaka izgovorena riječ secirati. Ono što nema sumnje je da, unatoč svim svojim manama, greškama koje je činio kao premijer i šef SDP-a Zoran Milanović profil je političara koji u Hrvatskoj i dalje mnogima nedostaje. Da je „nešto“ političkog kapitala očito ostalo i nakon što zadnje dvije godine života živi kao konzultant te povremeno održava predavanja po sveučilištima u svijetu na koja ga se poziva kao bivšeg premijera, očito je i iz anketa. Sve mu daju nekakve šanse za ulazak u drugi krug predsjedničkih izbora, ako se na njih odluči, a da zapravo svoju kandidaturu uopće i nije najavio. Štoviše, Milanović upravo nedemantiranjem i nepotvrđivanjem te priče o kandidaturi, slabim, ali pomno odabranim, doziranjem pojavljivanja u javnosti i podgrijava interes za samog sebe. I to mu, za sada, ide jako dobro. Cinici bi rekli da mu je taktika odlična jer kada bi se odlučio na „iskakanje iz paštete“, nema sumnje da bi se zaredale i greške. Jer Milanović se nikada nije znao zaustaviti, prije bi rekao koju previše nego koju premalo.

Hoće li se doista u utrku za Pantovčak upustiti ili neće, u ovom trenutku je pitanje na koje odgovor vjerojatno ne zna ni sam Zoran Milanović. No dobro upućeni kažu da ambiciju itekako ima, a konačna će odluka ovisiti samo o jednoj stvari, Milanovićevoj procjeni može li te izbore doista i dobiti. Ulazak u tu bitku i gubitak iste bio bi prevelik poraz koji si ne može dopustiti jer bi nakon njega ponovno bio okarakteriziran kao politički gubitnik. Što mu ne treba. Osim toga, u ovom trenutku, kažu upućeni, nikada mu nije bilo toliko dobro. Radi i jako dobro zarađuje, sin mu je na fakultetu u inozemstvu, tako da zarada nije nebitna stavka, a i sama supruga Sanja Musić Milanović nedavno je za medije izjavila kako ne bi voljela da joj se suprug politički aktivira jer im nikada nije bilo ljepše. Tako da ima motiva da dobro promisli. No s druge strane, govorimo o Zoranu Milanoviću, a on je zoon politikon i pitanje je hoće li odoljeti političkom zovu koji postaje sve jači i sve glasniji. Drugo je pitanje jesu li predsjednička funkcija s obzirom na Milanovićev karakter i stil vladanja uopće primjerena za njega i bi li on tu svoju eventualnu novu funkciju obavljao u skladu s ovlastima ili bi iz njih svakodnevno iskakao. Teško pitanje i za one koji su s Milanovićem bliski. Dio ih misli da bi on tu funkciju vjerojatno začinio svojim stilom i obavljao je vrlo zanimljivo i dinamično, drugi misle da ona nikako nije za njega i da bi to njemu bilo poprilično dosadno, odnosno da bi se teško suzdržao da ne počne glumiti premijera, što bi dovelo do kaosa i svakodnevnih svađa na relaciji Pantovčak – Banski dvori.

Prvi pravi test

No da ga ti izbori ipak zanimaju, kažu izvori, jasno je iz nekoliko stvari. Kao prvo, kad god mu se za to pruži kvalitetna prilika, Milanović se pojavi u javnosti i održi državnički govor. Drugi dokaz da snima situaciju činjenica je da se zadnjih mjeseci počeo učestalo viđati i družiti s aktualnim političkim akterima. Treći dokaz je, kažu upućeni, taj što pomno prati razvoj situacije oko aktualne predsjednice, svega što se događa s HDZ-om, afere koje su im se zaredale i skupi li se dovoljno materijala koji će se moći koristiti u kampanji, ostane li i dalje najjači favorit uz Kolindu Grabar-Kitarović i uspije li pridobiti i dobar dio oporbe na svoju stranu, kandidatura bi mogla biti njegov izbor. Odluči li se, naime, na kandidaturu gotovo pa sigurno može računati da će ga podržati i HSS i GLAS, vjerojatno i IDS i HSU. Najveći problem bio bi mu SDP koji još uvijek ne izlazi niti s kandidatom niti s platformom, ali u kojem se može čuti da su spremni na predizbore bude li više zainteresiranih kandidata.

Dalija Orešković, s druge strane, na predsjedničke izbore nema namjeru ići iako mnogi drže da se i to može promijeniti i da u politici doista vrijedi ona „nikad ne reci nikad“. Osim toga, nema sumnje da će, bez obzira na kandidaturu ili ne, otežati život aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović koja joj je omiljena meta. Godina pred nama za bivšu će šeficu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa na nekoliko razina pokazati je li „fulala“ zanimanje ili je na dobrom tragu. Za sada se čini da od svih, nazovimo, novih aktera na političkoj sceni upravo D. Orešković izaziva najviše emocija. Što onih dobrih, što onih loših. Činjenica da je učestala meta desnice, da ne propuštaju priliku da je napadnu i ogade, za D. Orešković može biti samo jasan znak da je se ipak doživljava ozbiljnom prijetnjom. Što nije neobično s obzirom na to da svaki njezin javni nastup, unatoč tomu što uglavnom komentira jedne te iste teme, pogađa u sridu.

Nitko kao D. Orešković ne secira tako dobro, što je zapravo srž afere Borg i što se točno dogodilo i što se događa oko afere SMS. To ljudi vide, čuju i sviđa im se pa Orešković svakim danom osim kapitala koji je stekla na bivšoj funkciji polako dobiva i novi kapital, prometnuvši se u novu ikonu borbe protiv korupcije i kriminala, teme koja je od mandata Ive Sanadera i Jadranke Kosor, kada je Saborom žario i palio SDP-ov Željko Jovanović, potpuno nezasluženo pala u drugi plan. Prvi pravi test Orešković će imati već u svibnju kada će izići na izbore za EU parlament sa svojom listom, a do kraja ove godine ili najkasnije početkom iduće predstavit će i svoju političku platformu, dio programa, ali i neke ljude s kojima kani i planira surađivati. Brojni su birači i ljevice i lijevog centra, točnije svi oni koji su nekada glasali za SDP, a više nemaju tu namjeru koji gledaju u pravcu Dalije Orešković. Što će napraviti, što će ponuditi, za što će se zalagati i boriti. Godina pred njom definitivno će pokazati je li ona ta, ali će i zaokružiti političke sudbine svih iz “velike petorke”.