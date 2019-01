U Banjoj Luci nametnulo se pitanje tko je tu Hrvat

Kakav mis-en-scène! Svaka čast Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović na satiričnoj predstavi izvedenoj u Banjoj Luci pod nazivom “Proslava Dana Republike Srpske”, koji je tamošnji Ustavni sud proglasio neustavnim i diskriminirajućim za Hrvate i Bošnjake. Dodik je s mislima na Željka Komšića ispalio: “Drina je srpska rijeka”, što je pozorno slušao važan statist u predstavi, hrvatska “persona non grata”, srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin.

U jednoj od važnih uloga srbijanska premijerka Ana Brnabić sva ponosna primila je “orden RS-a” koji su dobili svi vodeći haaški ratni zločinci u RS-u ističući kako je to dokaz “odgovorne politike” Beograda te je pozvala na izgradnju mira i stabilnosti “bez zaborava prošlosti”.

Tako perverznom političkom oksimoronu dugo nismo svjedočili. I konačno, nakon što je uvodno pozdravljeno izaslanstvo hrvatskog naroda, orden za neustrašivost postumno je dodijeljen i bivšem “časniku” JNA koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina u Šibeniku, a o kojem srpska Wikipedija piše da je sudjelovao u oslobađanju “srpskih sela Kijeva, Vrlike i Otišića” 1991. pa 1992. u “oslobađanju Kupresa” od Hrvata i stranih plaćenika.

Kakva je podvala upriličena za izaslanstvo hrvatskog naroda u BiH na čelu s Draganom Čovićem i Republiku Hrvatsku koju je predstavljao naš iskusni diplomat veleposlanik u BiH Ivan Del Vechio. Najbolje je što sve izgleda kao vrhunska politička satira, a na žalost nije.

Sve je okrenuto naopačke tako da je i Arsen Bauk bio prisiljen povući svoju Facebook-objavu o proslavi “10. travnja po julijanskom kalendaru” pa je, zatečen događanjima u Banjoj Luci, u ozbiljnom tonu čestitao HDZ-ovcima “Dan Republike Srpske”.

Znamo da je u BiH apsolutno sve moguće, ali ovo! Uz sve razumijevanje specifičnih političkih okolnosti u BiH. Kao u onoj nezaboravnoj sceni iz Orwellove fikcije kad životinjama pogled klizi “od svinje do čovjeka, od čovjeka do svinje, i ponovno od svinje do čovjeka; ali već je bilo nemoguće raspoznati tko je svinja, a tko čovjek”, i mi se možemo samo pitati tko je tu Hrvat. Nažalost, nametnula se i ta heretička misao da ni taj Komšić nije baš tako politički loš Hrvat.