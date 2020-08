Tvornice korone u Dalmaciji radile nesmetano pa Istra traži 'odcjepljenje'

Na početku turističke sezone, kada su prvi strani gosti još stidljivo pristizali u Istru i Primorje, iz tamošnjih stožera dolazile su dobre vijesti o nula zaraženih. Tada je Hrvatska još uvijek bila u okviru od 20 do 30 zaraženih dnevno. No nakon nekoliko dana Nacionalni stožer je obavijestio da je u istarskom Stožeru došlo do “tehničke omaške u kompjuterskom programu” pa su propustili prijaviti stvarni broj zaraženih.

Kako je “omaška” trajala nekoliko dana, naknadno je pridodano 36 zaraženih. Dan poslije ista je “tehnička omaška” primijećena i u stožeru Primorsko-goranske županije pa su i oni morali naknadno prijaviti 15-ak svojih koronaša. Nacionalni ih je stožer tada “pokrio”, a njima tada nije smetalo što su se njihove brojke “uklopile” u ukupne brojke za RH. Sada ih “uklapanje” jako smeta, a zbog eksponencijalnog rasta broja zaraženih u Dalmaciji, Zagrebu i na istoku Slavonije, Istrani i Primorci sada traže “odcjepljenje” od Hrvatske.

Neke od naših glavnih emitivnih država već su naredile ili upozorile svoje turiste da se počnu evakuirati. Prvo su se u Istri i Primorju pojavili tekstovi koji traže odcjepljenje, a dan iza slijedili su i zahtjevi lokalnih političara, šefa IDS-a Borisa Miletića te opatijskog gradonačelnika Ive Dujmića. Traže da središnje vlasti države objasne Talijanima, Austrijancima i Slovencima, a već i Nijemcima da su oni u “zelenom”. Njihov je zahtjev pragmatičan i razumljiv. Premda će mnogima u ostatku Hrvatske ići na živce njihovo “autonomašenje”. Nije pravedno da Istrani i Primorci, koji su disciplinirano zauzdali koronu, sada trebaju fasovati isto kao i oni kojima su uzde ispale iz ruku.

Činjenica je da je Nacionalni stožer već odreagirao prema Italiji i Austriji, no čini se da Italija i Austrija Hrvatsku svejedno radije promatraju kao cjelinu premda dobro znaju situaciju po županijama. Istrani i Primorci ne žele već sada prekrižiti turističku sezonu, nego bar još mjesec dana ubirati milijuna eura, pa će morati i sami probati izlobirati izdvojeni status. Osim toga, imaju i bolje političke veze prema Italiji od Zagreba, imaju i svog zastupnika Furija Radina, imaju dvojezični IDS, imaju bivšeg lidera Jakovčića, koji je i Austrijanac, imaju Istarsku kuću u Bruxellesu, pa im valja zaželjeti sreću.

Istine radi, prvi je takvo “odcjepljenje” od Hrvatske zatražio, i to tjednima prije, dubrovački gradonačelnik Mate Franković (HDZ), koji je pisao i premijeru Velike Britanije Borisu Johnsonu o tome kako u Dubrovniku nema korone, da on ovisi o britanskim turistima i da, ako će uvoditi restrikcije prema Hrvatskoj, izuzme područje Dubrovnika. Premda za takvo koronasoliranje ima komercijalnih argumenata, teško se oteti dojmu da je to političko licemjerje. Pogotovo kada je IDS u pitanju, koji nije tražio odcjepljenje kada je “siromašnija” Hrvatska skupljala 4,5 mlrd. kn za dugove njihova Uljanika koji su sredili “domaći” ljudi. Ima još županija u Hrvatskoj koje su u zelenom, primjerice i Zadarska, jednako puna turista, ili Međimurska, no nisu zatražile “odcjepljenje”. L juti, pak, što su odgovorni dozvolili da se dogodi eskalacija korone u Dalmaciji, a mogli su je spriječiti. Prije nekoliko tjedana jako smo se živcirali zbog pisanja njemačkih medija, posebno RTL-a, koji su pisali o razuzdanim zabavama u noćnim klubovima, uz spomen Zrća. Objavili su i noćnu snimku s partijanerima te se pitali “niče li ovdje izvor korone?”.

Uslijedile su žestoke reakcije naših, da su to prošlogodišnje snimke, da to konkurencija želi nauditi hrvatskom turizmu. Sada se saznalo i da su njemačke institucije baš u to vrijeme počele upozoravati naše kako im sa Zrća stižu zaraženi mladi ljudi. Ubrzo su se pojavile jednake priče o zabavama i zarazama s još dvije lokacije, iz noćnih klubova u Vodicama i Makarskoj. I jedan naš bivši ministar završio je u samoizolaciji jer mu se unuk razbolio u klubu u Makarskoj.

Od sedam maturanata svih sedam vratilo se kući zaraženo. I to je bilo prije dva tjedna. Istodobno mediji iz Austrije, Italije, Češke, Njemačke i Slovenije nastavljaju pisati o tvornicama korone u Dalmaciji. Hrvatski mainstream mediji bili su sramežljiviji. O klubu u Makarskoj pisali su tek nakon što su klub, nakon jakih sugestija sami zatvorili, a što se tiče Zrća, odnosno dijela plaže koji spada u Kolan, špranca je i dalje ista – mediji dođu po danu, nikada kad padne noć. Lokalci su, naravno, znali što se zbiva, a i sada pričaju onome tko to želi čuti, da ima puno zaraženih među osobljem klubova. Da su stožeri postupili bez milosti prema njima prije dva tjedna, bilo bi na stotine manje zaraženih, turisti ne bi bježali pa ne bi bilo ni zahtjeva za “odcjepljenje”. Porazno je pak što su mnogi koji su znali tek promatrali kako tvornice korone nesmetano proizvode zaražene, misleći valjda da time čine uslugu turizmu. Skupe li greške.