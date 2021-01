Tužno je da se politički minorne figure koriste tragedijom za vlastitu političku promociju i lože vatru

Iako je prva sretna vijest u 2021. bila da je u Sisku usred tragedije rođena beba, dečko, mogli bi reći da je radosna vijest bila i jedna druga, pa zaključiti "prvo pa muško". Naime, 1, siječnja stigla je kaznena prijava protiv uhićenog mladića koji je na ulici Gline par dana prije vikao legitimno izabranom hrvatskom političaru Miloradu Pupovcu "ubij Srbina".

Zapravo, nije on ni mladić ni muško, on je samo notorni idiot. Mladići su bili ovi iz Armade, Torcide ili BBB-a koji su dotrčali na potresom pogođeno područje Banovine, zanemarivši boje dresova. No, hrvatska desnica svoje dresove navlači baš u ovakvim trenucima, svjesna da je inače nema na karti važnih političkih čimbenika, čak niti u vladajućem HDZ-u gdje ih se riješio omraženi lik desnice Andrej Plenković.

Dogodilo se to u obilasku predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca potresom pogođenog područja, ali prije nego su Pupovca medijski razapeli zbog izjave, istinite, da je među stradalima bilo i dvoje Srba i djevojčica iz miješanog braka. Morao je Pupovac "na mišiće" po medijima objašnjavati što je mislio, iako je samo činjenično odgovarao na pitanje novinara Tanjuga. I dobro je to objasnio, korektno u nekorektnoj situaciji, otprilike pred televizijskim kamerama rekavši, "što bi bilo da se potres dogodio u Srbiji, pa da iz Hine pitaju imali li žrtava hrvatske nacionalnosti? Bi li i to bilo prebrojavanje po nacionalnoj osnovi?".

No, ovo sa "ubij Srbina" dogodilo se prije toga, od idiota sa zadarskog područja koji je na ulici uhvatio priliku pokazati tužnu, a možda i sretnu činjenicu koja bi nam mogla olakšati politički prostor ako iz njega propadnu ovakvi pohabani hrvatski desničari. Na samom kraju 2020. pokazalo se da hrvatska desnica nije ništa naučila, a zapravo bi bilo naivno očekivati suprotno.

No, ako već nije čudno, onda je tužno da se politički minorne figure koriste tragedijom za vlastitu političku promociju i lože vatru na terenu pogođenom havarijom. Jer, nekako u isto vrijeme, istoga dana - što samo pokazuje iznerviranost i sinkroniziranost hrvatske potučene desnice - dogodio se još jedan prijepor sličnog intenziteta potresne gluposti. Naime, nakon što je Aleksandar Vučić donirao milijun eura pomoći u ime Srbije, hrvatski suverenist Hrvoje Zekanović našao se pogođen tom informacijom nadopune hrvatskog financijskog suvereniteta i na Facebooku sasuo paljbu po hvalevrijednoj donaciji, i on loveći svojih pet minuta slave usred tragedije.

Po Zekanoviću tih milijun eura vrijedi manje, jer je Vučić u Glini 1995. huškao i govorio to što je govorio. On to doista jest govorio, nema sumnje - mada je i pitanje što Zekanović govori još danas - ali kakve to veze ima s ovim potezom Srbije 25 godina kasnije, poznato je samo Zekanoviću i sličnim desničarskim luzerima iz treće političke lige.

Vječno zabavljeni populističkim huškanjem i provociranjem za vlastitu slavu među ovakvim idiotima koji nekome na ulici viču "ubij Srbina", čak su i tragediju Gline, Petrinje i Banovine iskoristili na terenu gdje sada i Hrvati i Srbi istu muku muče, a ovakvi niškoristi falš-špileri im sole rane. Zanima li to ikoga više? Baš i ne previše, vidjeli smo na parlamentarnim, a uskoro možda i na lokalnim izborima. Doista, desnica kao legitimna politička opcija institucionalno jača u mnogim zemljama EU i regije, srećom ne i u Hrvatskoj. Može biti inteligentna, prijetvorna, ali i intelektualno zavodljiva u svojim opsjenama u vrijeme krize. No, zašto pobogu baš kod nas imamo posla s ovakvim prizemnim desničarima zbog kojih se sramimo i radi kojih bi mnogi pristali pisati lijevom rukom, čak i ako im je to fizički i ideološki protuprirodno? Koliko god je čudno, možda je i sreća da je tako, jer s ovakvim perjanicama desnica je samu sebe dovela na mizerne grane čak i s ovako neutjecajnom ljevicom.

