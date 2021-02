Turistički radnici (ne)strpljivo čekaju svoj red za cijepljenje

Negativan test, potvrda o cijepljenju ili ništa? Sve će, naravno, ovisiti o kretanju korona brojki, no prekriženih se ruku ljeto ne može čekati i većina turističkih domaćina na Mediteranu razmatra sve tri opcije. Neki su se, kako se čini, već i odlučili. Jedan njemački lanac s 30-ak hotela razasutih po Mallorci, Kanarskim otocima i u Grčkoj jasan je oko toga da će od svojih gostiju – ovisi o tome kako će cijepljenje napredovati, ali vjerojatno od jeseni – tražiti da su cijepljeni protiv koronavirusa.

U međuvremenu će od svojih gostiju zahtijevati ili negativan PCR ili antigenski test. Sve, kako kažu, da bi svima koje ugoste osigurali najveću moguću razinu sigurnosti. Njihov će doprinos biti svakodnevno testiranje osoba u kontaktu s gostima.

O COVID putovnicama govore ne samo privatne kompanije, nego i države. I nekoliko je članica Europske unije najavilo da će početi izdavati posebne potvrde kojima bi cijepljeni građani mogli to i dokazati, a pojedine i da će putnicima s takvim potvrdama dopustiti neometan ulazak u zemlju. Iako, za Europsko vijeće još je dvojbeno za koje bi se sve svrhe te potvrde mogle koristiti. Cijepljenje kao propusnica za putovanja dobilo je i potencijalno ime, tzv. COVID putovnica, ali i brojne kritičare. I to ne samo među antivakcinašima.

Mnogi smatraju da je to jednostavno diskriminirajuće prema necijepljenima i kao takvo neprihvatljivo. Kako god, situacija s koronom se do ljeta neće normalizirati, jasno je svima, pa, recimo, dubrovački gradonačelnik Mato Franković pokreće inicijativu da se turistima na hrvatskim aerodromima omogući testiranje. Kao što to već jest ili će biti slučaj i u mnogim drugim europskim zračnim lukama. No, iznimno važan faktor za turističku sezonu svakako će biti i procijepljenost domaćeg stanovništva, pa vijesti o tome da i kod nas počinje druga faza cijepljenja protiv COVID-a dolazi ako ne baš na vrijeme, a ono u zadnji tren.

Sad je važno i da se među skorim prioritetima nađe i onih 70 posto turističkih radnika koji su se izjasnili da se žele cijepiti. Malo je reći da se u branši to čeka s popriličnim nestrpljenjem...