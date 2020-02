Kad nemate viziju budućnosti, pozivate se na prošlost. I to se u nas neprestano ponavlja, godinama, desetljećima. Tako i HDZ sad prije svojih partijskih izbora, bez obzira na to o kojoj je strani riječ, Plenkovićevoj, Kovačevoj, Brkićevoj ili nekoj četvrtoj, petoj... Svima su puna usta Tuđmana. Tuđman ne bi dao ovo ili ono, Tuđman je postavio HDZ ovdje i ondje, iz naftalina se vade Tuđmanovi veterani potpuno pogubljeni u sadašnjosti, bez vizije budućnosti, osim da je Tuđmanova, i svatko na račun Tuđmana želi pokazati i dokazati da je u najmanju ruku na istom Tuđmanovu zacrtanom putu, ako nije već i tuđmanovskiji od samog Tuđmana. I to sve na početku 2020. godine, kad novo doba nema više nikakve veze s Tuđmanom i njegovom politikom. Tuđmana treba ostaviti prošlosti, i tražiti rješenja za budućnost.

Recimo, što bi Tuđman rekao na činjenicu da država poduzetnika odere kaznom po džepu za oko 30.000 kuna samo zato što je porezni inspektor u novčaniku njegova konobara našao 23 kune viška, i usto je to konobar odmah prijavio inspektoru? Što bi Tuđman rekao na takvo organizirano ubijanje poduzetnika i poduzetništva od strane države i birokracije koja je mahom premrežena stranačkim vojnicima? Zacijelo ne bi rekao ništa jer se u ekonomiju uopće nije razumio, i puštao je drugima da o njoj odlučuju. No zašto se danas ne bi ipak pozivali na Tuđmana, kad se već svi ovi iz HDZ-a pozivaju, i kad je na čelu Državnog inspektorata njihov ugledni član? Bi li Tuđman bio zadovoljan Andrijom Mikulićem i radom poreznih inspektora? Ili ministrom financija i njegovom poreznom politikom i takozvanom reformom koja se uglavnom svodi na prelijevanje iz šupljega u prazno? Kako da to doznamo danas od Tuđmana? Uz kristalnu kuglu i zazivanje duhova?

Zašto na skupovima Plenković i Kovač i ostali ne galame da Tuđman nije htio ovakvu Hrvatsku kakvu imamo danas, da nije htio Hrvatsku opustošenu demografski i na svaki drugi način, političkom korupcijom, klijentelizmom, nepotizmom, sistemskom pljačkom na svim razinama? Ili ako on u tome ima udjela nečinjenjem i žmirenjem za svoje vladavine, danas bi grlati hadezeovci trebali onda vikati da ne žele nastavak te i takve Tuđmanove politike, da treba valorizirati ono što je bilo dobro za Tuđmana, a korigirati i odmaknuti se od onoga što je bilo loše, i tražiti nove putove u budućnost.

Evo, ako su Plenković i Kovač i drugi toliko grlati tuđmanisti, zašto opet ne provedu promjenu imena Dinamo, primjerice? Taman je prošlo točno 20 godina otkako je Dinamo natrag dobio svoje izvorno ime kluba. I ta je promjena naziva, i političko nasilje nad nazivljem, bila jedna od sramotnih epizoda Tuđmanove vladavine. Sjećate li se onih Tuđmanovih javno izrečenih optužbi, da su sve to agenti Beograda koji zazivaju sveto ime Dinamo? Dakako, sve je ovo karikiranje, ali karikiranje upravo zbog svakodnevnog već degutantnog pozivanja na Tuđmana za sve i svašta.

I opet je nevjerojatno da nigdje ne čujemo što nam konkretno nude za budućnost, osim jeftinog pozivanja na domoljublje. Gdje su ti gospodarski programi? Gdje je tu drastično smanjivanje birokracije? Gdje je tu drastično smanjivanje porezne represije? Umjesto toga, stižu nam novi nameti, sad u obliku trošarina. Jer se negdje malo pusti, da bi se drugdje dodatno uzelo. Galami se oko toga da će se raditi na podizanju minimalne plaće. Totalni promašaj! Plenković i Kovač trebali bi galamiti svojim hadezeovcima da će pola njih ubrzo po uredima dobiti otkaze. Jesu li oni čuli koliko se drastično povećava broj umirovljenika, a koliko pada broj radno sposobnog stanovništva? Tko će u dogledno vrijeme puniti proračun, odakle će se namirivati sva ta gladna usta, kojih ima sve više? I više umirovljenika, i više zaposlenih po raznim državnim i javnim službama. Ništa od svega toga se ne spominje, to je kao crvena krpa svima!

Na žalost, i dalje se politika svodi na to da država ostaje glavni poduzetnik u Hrvatskoj. Država gotovo o svemu odlučuje, u svemu je politika, pa zato imamo i toliko javnih firmi, koje su mahom neučinkovite, ali su zato sjajno mjesto za uhljebljivanje vlastitih kadrova. To je njihovo kupovanje budućnosti jer oni imaju Hrvatsku. To je domoljublje! Nama drugima, koji nemamo pravo na takvo privilegirano domoljublje, niti smo ga tražili, ta je budućnost davno već oduzeta. I nemamo pravo glasa, nego samo raditi i platiti državi što te traži i šutjeti. Što bi na to rekao Tuđman?