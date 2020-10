Trump računa na priliku za krađu pobjede iz ralja poraza

Američka politička klasa počela je razmišljati o bezdanu. Pojavila su se izvješća u kojima se opisuju izgledi za scenarije koji uključuju postizborni kaos i dugotrajnu borbu koja će odlučiti o pobjedniku u predsjedničkoj utrci i koja može prerasti u nasilje i produžiti se do dana inauguracije, 20. siječnja, a možda i nakon njega. Ti scenariji svi proizlaze iz činjenice da Donald Trump, osim ako ga ne zgaze u odmah vidljivoj uvjerljivoj pobjedi, nikad neće priznati poraz i upotrijebit će predsjedničke ovlasti i svaku zamislivu metodu da se održi na vlasti i zatraži drugi mandat. Već mjesecima predsjednik sumnjivo predviđa „namještene" izbore, okaljane prijevarom na njegovu štetu. No najviše zastrašujuće bilo je prošlotjedno otkriće da je Trumpova kampanja očito pripremila planove za sabotažu postizbornog brojenja glasova i za konstruiranje pobjede u izbornom kolegiju, Kongresu ili na sudovima. Da šok bude potpun, Trump je javno potvrdio svoju nevoljkost da prizna bilo kakve rezultate koji ga ne prikazuju kao pobjednika. Stoga, pozornica je pripremljena za nešto što bi moglo biti najveća ustavna kriza u američkoj povijesti nakon Građanskog rata.

Kao što sam prethodno objasnio, predsjednički izbori 3. studenog u Sjedinjenim Američkim Državama nisu samo glasanje na nacionalnim izborima samo po sebi, već borba u svakoj od 50 država u kojoj pobjednik dobiva sve glasove države u izbornom kolegiju. Ono što čini izbore izrazito problematičnim ove godine je pandemija bolesti COVID-19. Kako bi izbjegli rizik zaraze koronavirusom, očekuje se da će deseci milijuna Amerikanaca glasati u 2020. e-mailom. Prebrojavanje glasova dospjelih e-mailom, čak i u normalnim vremenima, obično je spor i dugotrajan postupak jer glasački listići često sadrže pogreške koje je potrebno prosuditi u prisutnosti predstavnika obaju kampanja. Pitanje je može li se stići završiti prebrojavanje glasova i proglasiti pobjednik do sastanka izbornog kolegija 14. prosinca da se odluči kome pripada mjesto predsjednika.

No postoji još jedna dimenzija glasanja putem e-maila koja je od posebnog interesa za predsjednika Trumpa. To je da su tijekom povijesti demokrati koristili glasačke listiće poslane e-mailom u puno većoj mjeri nego republikanci. Kao posljedica toga, na većini izbora inicijalni rezultati išli su u korist republikanaca, ali prebrojavanje glasačkih listića poslanih e-mailom naposljetku je išlo u korist demokrata, što znanstvenici nazivaju "plavim valom". Prema ispitivanjima javnog mnijenja, demokrati su oprezniji po pitanju koronavirusa od republikanaca, plavi val u 2020. mogao bi biti plimni val u korist demokrata. Posljedično, izborni stručnjaci predvidjeli su da bi predsjednik Trump mogao biti u vodstvu u izbornoj noći koje blijedi i potencijalno nestaje s prebrojavanjem svih glasova u tjednima koji će uslijediti. Upravo to uznemiruje predsjednika Trumpa, ali tu on također vidi i jedinstvenu priliku za krađu pobjede iz ralja poraza. Stoga su predsjednik i njegovi saveznici sustavno počeli tvrditi da će jedini legitimni rezultati biti oni poznati u izbornoj noći i da će milijuni glasova prebrojenih nakon 3. studenog biti lažni i treba ih odbaciti.

Od Trumpa se može očekivati da raspali svoje pristaše - barem 40 posto stanovništva - da se mobiliziraju protiv postupka prebrojavanja glasova u ključnim spornim državama. To bi moglo poslužiti kao uvod u izvanredan potez državnih zakonodavnih tijela koja kontroliraju republikanci da zanemare ukupne glasove birača i pošalju samo glasove za Trumpa izbornom kolegiju na temelju preliminarnog prebrojavanja 3. studenog. Dužnosnici Trumpove kampanje u ključnoj državi Pennsylvaniji potvrdili su da se razmatra ta opcija. Demokratski guverneri mogli bi potencijalno poslati konkurentske glasove u korist Bidena. To bi moglo dovesti do mrtve točke u izbornom kolegiju i gole političke borbe u američkom Kongresu, koji se sastaje 6. siječnja da bi potvrdio presudu izbornog kolegija. Borba bi naposljetku mogla završiti na Vrhovnom sudu, kao što je bio slučaj s nadmetanjem između Georgea W. Busha i Ala Gorea u 2000. zbog čega je prošlotjedna smrt liberalnog suca Vrhovnog suda navela predsjednika Trumpa da odmah nominira nasljednika. Demokrati su reagirali na taj brzopleti potez sa zaprepaštenjem, ali ta zamjena, a očekuje se da će je ubrzano potvrditi republikanski Senat, osigurat će da sporni slučaj izbora sasluša Vrhovni sud sa solidnom republikanskom većinom 6-3.

Najsigurniji način na koji bi zemlja mogla izbjeći nerede je da jedan kandidat odlučujuće prevlada 3. studenog. Ako Trump može potući Bidena u tri predsjednička sučeljavanja, potencijalno bi mogao pobijediti u ključnim državama kao 2016. - rezultat koji bi potrajao od dana izbora do prebrojavanja glasačkih listića pristiglih e-mailom. Druga nada za izbjegavanje ustavne krize bila bi ako Biden nekako prevlada uvjerljivom pobjedom koja se jednostavno ne može zanemariti ili osporiti. Pretpostavljam da će rezultat biti vrlo tijesan u ključnim državama. Iskreno se nadam da će se pokazati da sam bio u krivu.

