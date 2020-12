Trump je lagao, ali lagali su i demokrati

On zna da je nelegitiman predsjednik. Vjerujem da shvaća da su mnoge taktike koje su koristili, od suzbijanja i čišćenja glasova do hakiranja i lažnih priča – on to zna – bilo je toliko različitih razloga zašto su izbori ispali kako su ispali.

Citat Donalda Trumpa nakon prošlomjesečnih izbora o tomu da je Joe Biden ukrao izbore? Ne. Citat Hillary Clinton iz rujna 2019. o tome kako je Trump ukrao izbore 2016. godine. Predsjednik SAD-a posljednjih mjesec dana dolijeva ulje na vatru američke politike tvrdnjama o izbornoj krađi koje su bez utemeljenja do te mjere da njegovi vlastiti odvjetnici na sudovima u Pennsylvaniji, Arizoni i Nevadi podnose tužbe ne zbog krađe već pojedinih nepravilnosti, sasvim suprotno od onog što predsjednik i Rudy Giuliani iznose u javnosti. Ovog tjedna kolegij elektora i službeno je potvrdio Bidenovu pobjedu. Iako je Trumpovo ponašanje bez presedana, duga povijest tvrdnji establišmenta Demokratske stranke o tomu da je Trump ukrao izbore 2016. vrlo jasno dokazuje duboko licemjerje velikog dijela američke ljevice koja misli da tamošnja javnost ima pamćenje dugo otprilike pet i pol tjedana.

Video - Trumpov odvjetnik žustro je pokušao osporiti rezultate izbora, a od nervoznog znojenja niz lice mu je kapala boja za kosu!

Zbog Trumpovih tvrdnji, čak 70% republikanaca ne vjeruje da su izbori bili slobodni i pošteni. Tomu je, prvi put u povijesti, pridonio osobno predsjednik ove nekoć najsnažnije demokracije na svijetu.

Da bi se razumjeli razmjeri Trumpovih neistina, dovoljno je samo pogledati što je Trump na Twitteru napisao u veljači 2016. kada ga je na unutarstranačkim izborima u Iowi pobijedio rival: “S obzirom na prijevaru koju je počinio senator Ted Cruz tijekom izbora u Iowi, trebali bi se održati novi izbori ili bi Cruzovi rezultati trebali biti poništeni.” Kako je Trump objašnjavao to da je Clinton osvojila 2016. tri milijuna više glasova od njega? “Izbornom prijevarom”, naravno. Priča, i igra, svaki je put ista, a predsjednik SAD-a odavno je dokazao da mu je istina stoti prioritet u životu.

No šteta je već počinjena. Zbog tih njegovih tvrdnji konzervativni birači odbijaju gledati Fox News, gdje navoda o izbornoj krađi gotovo i nema, te se sele na mnogo desnije televizije. Republikanski establišment ne želi čestitati Bidenu kako ne bi razljutio Trumpa čiju podršku treba za izbore za Senat u Georgii u siječnju.

No desnica je prije svega razljućena i pita se: kako je moguće da nam sole pamet oni koji su tvrdili da je Trump ukrao izbore 2016.? Oni koji su četiri godine govorili da iza njegove pobjede stoje ruski hakeri, dezinformacije Vladimira Putina, prljav novac i suzbijanje glasova koje provode zli republikanci... Njihov je osjećaj, barem u ovom pogledu, sasvim točan. Već u studenom 2016., samo dva tjedna nakon izbora, u New York Magazineu pojavila se priča o tomu da informatički stručnjaci nagovaraju Clinton da zatraži ponovno brojenje glasova u ključnim državama zato što su “pronašli dokaze da su rezultati izbora bili manipulirani i hakirani” u Trumpovu korist. Visokopozicionirani demokrat u Predstavničkom domu Jerry Nadler odbio je doći na inauguraciju Trumpa 2017. zato što je smatrao da je “nelegitiman predsjednik”. Senator Harry Read rekao je da su ruski hakeri direktno mijenjali broj glasova.

Nastavilo se i do 2020. godine. Hillary Clinton je u kolovozu pozvala birače da ne dozvole da Trump ukrade izbore. U rujnu je predsjednica Predstavničkog doma Nancy Pelosi rekla da se priprema za “svaku kombinaciju kojom bi Trump mogao ukrasti izbore”. I bivši demokratski predsjednik SAD-a u 1970-ima Jimmy Carter implicirao je prošle godine da je Trump nelegitiman predsjednik.

Tvrdnje demokrata nisu se zaustavile samo na predsjedničkim izborima: najdalje se išlo 2018. kada je demokratkinja Stacey Abrams izgubila od Briana Kempa na izborima za guvernera u Georgii za 50-ak tisuća glasova. Kao razlog je navedena priča o tomu kako su republikanci suzbijali glasanje manjina i time uručili Kempu pobjedu, što desnica naziva teorijom zavjere. Sama Abrams ponovila ju je više desetaka puta. I Joe Biden u lipnju 2019. rekao je kako je “suzbijanje glasova razlog zašto Abrams nije guvernerka”. Abrams, kao i Trump danas, nikada nije priznala poraz.

Tomu unatoč, valja se prisjetiti da je Clinton nakon što su objavljeni rezultati 2016. nazvala Trumpa i čestitala mu na pobjedi što trenutačni predsjednik nije napravio. To mnoge navodi na pomisao da će se sa sloganom o izbornoj prijevari ponovno kandidirati 2024. godine. Zbog toga bi Republikanska stranka mogla sljedeće četiri godine biti talac današnjeg predsjednika jednako onako kako su demokrati bili talac svojih tvrdnji o nelegitimnosti druge strane ili pak socijalista i slogana protiv policije. Bolidi obiju stranaka postavljeni su na cestu već ranije i krenula je jedna jako, jako glupa utrka.