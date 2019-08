Trgovinski rat Amerike i Kine sve žešći. Trump bi sad van iz sukoba

Po svemu sudeći, trgovinski rat koji se razbuktao između SAD-a i Kine polako počinje izmicati kontroli, a posljedice ovog gospodarskog sukoba uskoro bismo mogli svi mi osjetiti. Nakon međusobnog uvođenja carina kao prve runde gospodarskog sukoba, sada se bojišnica prenijela i na burze, odnosno na monetarni sustav.

Kina je dopustila devalvaciju juana u odnosu na dolar, što će u konačnici dodatno pojeftiniti kinesku robu na stranim tržištima koju dobavljačima iz Pekinga strani kupci plaćaju upravo u američkoj valuti, no s druge strane ovakvi neočekivani potezi mogu izazvati velike potrese na svjetskim burzama. I upravo se to dogodilo nakon odluke Pekinga kada je juan srušen na najnižu vrijednost u odnosu na dolar u posljednjih 11 godina. Trump je Kinu tužio MMF-u nazivajući je valutnim manipulatorom, no čini se da je ovaj gospodarski rat počeo izmicati kontroli. I kako se više ni najmanje ne sviđa velikim američkim kompanijama koje su, u krajnjem slučaju, preko svojih lobista djelomično i financirale Trumpovu prvu predizbornu kampanju. Sada američki predsjednik, koji svim silama traži reizbor na izborima sljedeće godine, i kojemu je svaki saveznik iz vrha velikog biznisa dobrodošao, pokušava naći načina kako se iščupati iz sukoba koji, očito je, ne donosi puno dobrog.

Pojačala se djelomično potražnja za određenim američkim proizvodima, no cijeli niz gospodarskih grana žestoko je udaren protumjerama koje su uveli Kinezi, ali i EU. Svijet se u gospodarskom smislu počinje redefinirati, a proces koji je Trump započeo prije godinu dana uvođenjem prvih dodatnih carina žestoko je prodrmao dotadašnji status quo. No iako je američki predsjednik tvrdio u to vrijeme kako “voli trgovinske ratove jer u njima pobjeđuje”, veliko je pitanje što se doista događa i kako će sve na kraju završiti. Nažalost, postoji mogućnost da ovaj gospodarski sukob završi kao što obično završavaju i pravi, oružani ratovi. Velikim uništenjem. S tim da u ovom slučaju uništenje neće uzrokovati eksplozije bombi, već velike recesije i gospodarske krize kakvima je ona iz 2008. tek samo sjena.