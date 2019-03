Trebamo biti svjesni da prednost imaju djeca i najbolesniji

Trenutačno u Hrvatskoj 13.115 ljudi čeka na pregled magnetskom rezonancijom (MR), podatak je Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za pretragu koja se može obaviti u 20 javnih bolnica te 11 privatnih ustanova. Diskutabilna je to brojka jer je pitanje ima li HZZO podatak o onima koji čekaju kod privatnika kao i o tomu jesu li svi uređaji za MR doista u funkciji u svih 20 bolnica. Prosjek čekanja varira od nekoliko mjeseci do više od godinu dana i to je čekanje jedna od vječnih tema u zdravstvenom sustavu.

Nema administracije koja nije najavila rješavanje lista čekanja za koje je MR jednostavno sinonim jer se negdje i danas dobivaju bizarno daleki termini. Istina, za pacijente ne vrijedi ona trgovačka da je “mušterija uvijek u pravu” te bi sam razum svima trebao biti dovoljan da budemo svjesni kako prednost moraju imati bolesniji, ugroženiji, djeca. No, jednako tako nitko od pacijenata sam sebi ne ispiše uputnicu za pretrage, pa tako ni za “magnet”. S povjerenjem u liječničko znanje i stručnost svatko tko iziđe s tom uputnicom iz ordinacije na neki način očekuje da mu “magnet” konačno detektira problem čime je, vjeruje, bliže njegovu rješavanju.

Pitanje je koliko sustav doista selektira dijagnoze i koliko je pri tomu pravedan, a u konačnici i što to znači ikomu tko trpi bol dok čeka mjesecima. Ispostavi se na kraju da je 20-30 posto tih “magneta” bilo i nepotrebno te da smo svi gubili i vrijeme i novac. Dokazao je to sustav koji je razvilo Europsko radiološko društvo s American College of Radiology te ga je uvelo i uvodi u mnoge zemlje. No, za takav bi potez morali biti svi spremni, i liječnici i pacijenti, te preuzeti odgovornost.

Jer svaka ta uputnica za magnetsku rezonanciju, CT, ultrazvuk, doppler itd. u konačnici završi na radiologiji, u zemlji koja ima 500-tinjak radiologa, uključujući i one umirovljene. Manjak liječnika, pretjerane pretrage i čekanje pacijenata nije samo hrvatska stvarnost, ali to ne znači da to ne trebamo rješavati.

