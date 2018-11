Tko je Sabahudin Blažević? 'Šokiralo me kada sam se vidjela na pornostranici'

Slučajno sam čula da je na jednoj pornostranici objavljena snimka na kojoj se ja nalazim. Otišla sam na tu stranicu provjeriti. Osim sebe i njega, vidjela sam i snimke na kojima je on i s drugim ženama. Ne vidi se ni njegovo ni moje lice, ali ja za te kamere nisam znala. Snimke su iz motela, automobila i iz njegove kuće – izjavila je tridesetogodišnjakinja Bišćanka koja se našla u središtu seks-skandala koji danima potresa Bihać te Bosnu i Hercegovinu.

Glavni akter skandala i čovjek kojega optužuje da je snimke postavio na pornografsku stranicu jest Sabahudin Blažević, multimilijunaš, vlasnik nekoliko tvrtki, građevinski poduzetnik, čovjek koji radi u SAD-u, Njemačkoj, Italiji, a u posljednje vrijeme i Kataru. Tridesetogodišnjakinja kaže da nije znala da je Blažević sve snimao, kao ni da je snimke seksa postavio na internet. Za nju je to saznanje bilo šokantno i danima je zbog svega u očaju i nevjerici.

– Ovo je mala sredina, svatko svakoga zna i naravno da joj nije lako. Potresena je činjenicom da je postala akter ovako užasne priče i da će čovjek kojeg je voljela postati njezin najveći neprijatelj – tim nam riječima sugovornica iz Bihaća opisuje razmjere drame u tom bosanskom gradiću koji je postao regionalna tema.

Seks-skandal dobio je puno veće razmjere s obzirom na to da su vruće snimke pojavile na pornografskim stranicama, a najgore je što se čini da 30-godišnjakinja nije jedina u ovoj priči. U međuvremenu su se, prema pričama Bišćana, pojavili filmovi Blaževića i još desetak djevojaka i žena. A sve je počelo kada je muž jedne Bišćanke surfao po bespućima interneta pa se zatekao i na jednom pornografskom servisu. U višemilijunskoj bazi filmova kliknuo je na jedan u nizu i, kada je vidio, nije mogao vjerovati svojim očima.

Dogodilo mu se ono što ni najvećem neprijatelju ne bismo poželjeli. U filmu za odrasle jednu od dvije glavne uloge igrala je njegova supruga. Nakon prvobitnog pomračenja uma sabrao se i pogledao još predloženih videa s te stranice i ugledao 30-godišnju poznanicu. Smjesta ju je obavijestio što se događa. Nakon toga ona je angažirala odvjetnika Anela Kurtovića i priča je dobila nastavak. Zajedno su išli podnijeti tužbu, ali u maloj sredini sačuvati privatnost nemoguća je misija pa se, kako tvrdi odvjetnik, netko iz tužiteljstva Unsko-sanskog kantona izbrbljao i priča se proširila pa oni sada traže izuzeće spomenutog tužiteljstva.

Odvjetnik zvijezda

Anel Kurtović ovih je dana glavna zvijezda pravosudne scene u BiH. Nema medija koji ga ne zove nakon što se prihvatio slučaja 30-godišnjakinje iz Bihaća koja je zasad jedina skupila hrabrosti i podigla tužbu protiv 50-godišnjeg Sabahudina Blaževića zbog neovlaštenog snimanja njihova intimnog odnosa koje je završilo na pornografskim stranicama i napravilo pravu pomutnju u ovom gradu, ali i puno šire. Kurtovića smo uspjeli uhvatiti jučer u poslijepodnevnim satima. Njemu nije jasno što je bio motiv snimanja ovakvih filmova i javne objave.

– Ja još ne mogu vjerovati da to netko može napraviti. Opet kažem, možda on te stvari nije objavio na stranici, možda mu je stvarno netko ukrao te podatke iz mobitela ili računala, gdje ih je već čuvao, pa objavio, ali zašto je morao takve stvari snimati – pita se poznati bihaćki odvjetnik kojeg je gospodarstvenik zvao kako bi se zataškala priča pa nudio da “popravi ugled” njegovoj klijentici, međutim u ovoj borbi i Kurtović i njegova klijentica ostaju ustrajni do kraja.

O ostalim prijavama Kurtović ne može govoriti ni bilo što nagađati. On je dokumentaciju dostavio tužiteljstvu Unsko-sanskog kantona koje ga je, kako je rekao za Večernji list, jako razočaralo.

– Mogu vam reći da sam izuzetno razočaran radom tužiteljstva Unsko-sanske županije. Pa zamislite vi, ime moje klijentice pet dana provlači se u medijima, stoji na portalu i nitko ne reagira. Tek je sinoć ono maknuto. I to je jedna vrsta pritiska da se ovaj slučaj zataška i da se povuku prijave. Moja klijentica osjeća se ugroženo, čak su joj pritisak radili i roditelji i obitelj da se povuče iz svega jer je ovo slučaj protiv izuzetno moćnog čovjeka, a mala smo sredina. Ali mi idemo u daljnju borbu. Nadam se da će naše federalno tužiteljstvo usvojiti zahtjev za izuzeće tužiteljstva Unsko-sanskog kantona kako bismo mogli nastaviti voditi ovu pravosudnu borbu – govori za Večernjak odvjetnik Kurtović.

Iako se pojavila priča da je snimke na pornostranicu stavio sam Blažević, njegov motiv bio bi prilično nejasan. Postoji i ona da se danas sve vrti oko novca, ako je suditi po aktualnim informacijama, Blaževiću novca ne nedostaje. Samo je od posla u Kataru vezanog za radove oko stadiona povodom Svjetskom prvenstva 2022. godine inkasirao 44 milijuna eura, a navodno bi, ako zadovolji, trebao dobiti još poslova.

– Neka sve utvrde nadležni organi. I tko je snimao i tko je neovlašteno postavljao snimke – govori odvjetnik Kurtović. Pojavila se i informacija da je njegova klijentica radi izvlačenja novca postavila taj sadržaj na internet, međutim odvjetnik je to odbacio premda će i to zasigurno biti tema istrage.

– Na temelju čega bi moja klijentica ucjenjivala bilo koga u ovom slučaju? Valjda bi ga netko ucjenjivao prije nego što je sve objavljeno. Ovdje na ucjenu može sličiti jedino to što je prijavljeni mene zvao i pokušao me pridobiti na svoju stranu – ističe Kurtović.

Bišćani pak strahuju i za budućnost svog kraja nakon udara na gospodarstvenika o kojem dosad nije bilo ružnih riječi.

– Kao da nam nije dosta svih naših problema, od migranata do svega ostalog, pa nam se i ovo još moralo nabaciti na leđa. Ne mogu ja ružne riječi govoriti o čovjeku koji zapošljava 500 ljudi i o kojem ovise tisuće obitelji. On nije bio oženjen pa sad da ga ja krivim što se tako provodio, neću. A opet, ako ih je snimao, a nije znao čuvati snimke, to je užasno jer bi brojni životi mogli biti uništeni. Eto, priča se o tom mužu koji je zatekao ženu. To je raspad jedne obitelji, a i taj muž – što je imao raditi tu i gledati. Ma ne znam. Meni je samo žao što se mjesecima o Bihaću pričaju ružne stvari, što u svijet ide poruka da je ovo sad kao neko mjesto razvrata. Ne znam kako ćemo dalje. Ove nam gospodarstvenike zaustave migranti na granici, počne se pričati da će premještati proizvodnju, pa sad ovo. Puno, previše... – negoduje stariji čovjek na ulici Bihaća.

Svoje priopćenje preko odvjetnika poslao je i osramoćeni Blažević. Demantirao je da je pobjegao iz zemlje kako su pisali neki mediji.

– Nakon brojnih napisa na pojedinim portalima da je Sabahudin Blažević pobjegao u inozemstvo, ovim putem takve navode želim demantirati te istaknuti da je moj klijent u svakom trenutku bio u BiH i dostupan svim institucijama u ovoj zemlji. Također želim istaknuti da je objavom ovakvih neistinitih tekstova i članaka putem pisanih i elektroničkih medija nanesena ogromna financijska šteta mom klijentu, a da ne govorimo o nematerijalnoj šteti koju trpe on i njegova obitelj. Dakle, jasno ističemo da se ovdje radilo o školskom primjeru ucjene, što će kasnije i utvrditi nadležni organi, kao i motiv zbog kojeg je ovo sve plasirano, što na kraju poprima i političke konotacije. Moj je klijent osobno bio u nadležnom tužiteljstvu i napominjemo da nema status osumnjičene osobe – priopćio je Blaževićev odvjetnik Mirsad Crnovršanin.

Političke konotacije

Političke konotacije o kojima govori odnose se na to da su neki mediji objavili da je blizak SDA-u i da je na taj način dobivao neke poslove. Koliko god Blaževićev tim pokušavao ublažiti situaciju i prikazati je drukčijom, jasno je da 30-godišnjakinja iz filma ne misli odustati i da će preko odvjetnika napraviti sve da zadovolji pravdu. Još ako progovore i druge žene iz slučaja, Blaževićevim problemima nema kraja. Dok se to ispituje, odvjetnik Anel Kurtović najavio je još pravnih bitaka, i to protiv vlasnika motela u susjednom Cazinu u kojem su snimljeni pojedini filmovi.

Kurtović ističe da su u tom motelu bile postavljene kamere koje su snimale Blaževića i njegove partnerice. Što se tiče snimki iz automobila, one su navodno slabije kvalitete, dok su one iz motela snimljene profesionalnim uređajima koji su bili postavljeni i teško uočljivi. U optužbama odvjetnik otkriva da se na nekim snimkama vidi upotreba nedopuštenih narkotičkih sredstava, ne govoreći tko ih je koristio. Iako je i dosad bilo slučajeva, ovo bi, ako se tvrdnje 30-godišnjakinje i njezina odvjetnika pokažu točnima, mogao biti jedan od najvećih pornografskih skandala u BiH, ali i regiji. Za kraj, ostaje pitanje što je motiv snimanja ovakvog eksplicitnog čina i puštanja u javnost, što je pitanje i za psihologe.

– Motiva za snimanje ima više, različiti su, ali među njima je najviše onih koji smatraju da je to nešto moderno. Budući da slijepo prate trendove, to ne rade iz dubljih motiva, nego samo da budu „in“ – kazala je između ostalog psihologinja Radmila Grujičić govoreći o ovom fenomenu koji bi u Bihaću mogao poremetiti brojne odnose. Druga je teorija da se to snima u slučaju seksualne disfunkcije pa je to metoda koja vraća čovjeka u život, no u ovom slučaju sumnjamo da je takvo nešto u pitanju.

Vrijeme koje dolazi za osramoćenog gospodarstvenika Blaževića bit će prepuno izazova te će morati štošta objasniti, a nije isključeno ni da će završiti i iza rešetaka zbog neovlaštenog snimanja. Kako će se to odraziti na imperij u kojem zapošljava više od 500 ljudi i s kojim uspješno radi i u Europi, ali i preko oceana, u SAD-u, nitko ne može predvidjeti. Bišćani s kojima smo razgovarali, dojma smo, sve bi mu oprostili, samo da nije snimao te svoje aktivnosti.

