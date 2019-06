Tko je otkrio kockara, 'šerif' ili policija?

Alarmantna je rečenica iz priopćenja gradonačelnika Virovitice o nestanku “više milijuna kuna” iz gradskog proračuna: “Način na koji je stvorena šteta bio je nama skriven, a metode je bilo nemoguće otkriti redovnom analizom poslovanja i redovnim financijskim kontrolama koje Grad provodi u svom poslovanju”.

Zar je to moguće!?

Ako je taj “modus operandi” doveo do, kažu neslužbeni izvori, nestanka 17 milijuna kuna, pomnožimo li to sa 127 gradova to je moguća šteta veća od dvije milijarde kuna. A još je tu potencijal od 576 jedinica lokalne samouprave.

Kako to da se predsjednik Vlade, predsjednica države, ministar uprave, Udruga gradova..., baš nitko nije zakačio na tu rečenicu. Pa još u kontekstu druge Kirinove tvrdnje: “U međuvremenu, otkrilo se da je odgovorna osoba bila ovisnik o kockanju, zbog čega imamo razloga vjerovati da je pronevjereni novac iz gradskog proračuna iskorišten upravo u tu svrhu”.

Zar nikoga ne zanima kako je moguće godinama kockati se s milijunima kuna javnog novca, a da to nitko ne zna. Što je tim opasnije jer je kocka ovisnost, bolest od koje se samo jake osobnosti mogu izliječiti bez pomoći šire zajednice. K tomu, posve su naivne analize koje se pozivaju na to kako je Siniša Palm bio poštenjačina, “vojnik partije” koji je vodio računa o svakom zarezu, ni na kartama nije varao, a i njegov najbolji prijatelj se čudi “otkriću” ovisnosti o kocki. Pa zar bi itko, sa zrnom soli u glavi, trošio gradske milijune pred prijateljima i sugrađanima!? I, kakve veze ima poštenje s ovisnošću? Ovisnost je bolest koja otima razum i karakter. Stoga je Kirinova verzija, ako je točna, tim alarmantnija. To što nitko ne reagira, samo može značiti da tu verziju priče svi shvaćaju zapravo samo kao pokušaj izbjegavanja objektivne odgovornosti gradonačelnika i gradskih struktura Virovitice.

Kirin je u nezavidnoj situaciji i jer je od 2013. optužen (uz potvrdu vjerojatnosti od strane dvaju neovisnih izvora, državnog odvjetništva i suda) te unatoč tomu sve vrijeme sjedi u gradonačelničkoj fotelji, dok se sam već u povodu kaznene prijave koju je osobno podnio promptno obračunao i uklonio pročelnika iz službe.

Kirin bi lakonski na to mogao reći kako je on izbor građana Virovitice, i to 60-postotni, dok je Palm bio njegov izbor. Također, to što je godinama optužen bez ijedne presude nije Kirinova krivnja, jer on to sve vrijeme poriče i štoviše, bude li oslobođen ispast će da je bio žrtva sustava. Bude li kriv, to će značiti da su Virovitičani koji ga uporno biraju pogrešno sudili njegov slučaj.

Kako god, hrvatski propisi to omogućuju, odnosno Hrvatski sabor i dosegnuta razina političke kulture kako u HDZ-a tako i u politici općenito, osobito lokalnoj, gdje je ministar Lovro Kuščević s lex šerifom zacementirao temelje moći HDZ-a, koji svako malo otkrivaju opasne pukotine. To je društvena dimenzija.

Kao gradonačelnik Kirin je postupio kao što bi svatko odgovoran na njegovu mjestu. Po “šokantnom saznanju da je proračunu Grada Virovitice tijekom više godina nanesena milijunska šteta”, 31. svibnja podnio je kaznenu prijavu, udaljio pročelnika iz službe te mu uskratio sve ovlasti, te dodao kako zbog “zakonske obveze tajnosti vođenja postupka”, ništa više ne može komentirati. Tako je i sebe zaštitio od neugodnih pitanja, barem o njegovoj objektivnoj odgovornosti, kako za vlastiti izbor pročelnika, tako i za organizaciju kontrole nad raspolaganjem gradskim financijama. Ali, zakonsku obvezu čuvanja tajnosti postupka prekršio je čim se našao ugroženim pronalaskom mrtvog tijela Siniše Palma.

Uslijedilo je priopćenje koje je posljedica klasičnog sukoba interesa jer je sadržajno pisano isključivo u interesu zaštite Ivice Kirina. Gradonačelnik i članovi gradske uprave sudionici su postupka u kojem je bitno utvrditi istinu, kako o okolnostima nestanka novca, tako i smrti pročelnika. To je najveći javni interes, a ne zaštita njihova lika i djela. Licemjerno je pozivati se na tajnost postupka kako bi se izbjeglo neugodna pitanja, a onda kršiti tajnost kako bi se zaštitilo sebe. S tim da je i tajming etički sporan jer je objavljeno kad se Palm više ne može braniti. Nije bilo razloga to objaviti do okončanja službene istrage, to više jer se s otkrićem kasni “više godina”.

Uostalom, tko je to sada otkrio?

Ako je gradska uprava, onda se objava može tumačiti samo kao nedopušten pokušaj usmjeravanja službene istrage u kojoj su gradonačelnik i članovi gradske uprave važni svjedoci, a neki od njih mogu biti suodgovorni kako za nestanak novca, tako i na okolnost smrti pročelnika. Neovisna istraga mora uzeti u obzir sve moguće verzije.

Ako je policija izvor informacija, onda je riječ o nedopustivoj sprezi i curenju policijskih informacija u korist “šerifa” i njegovih struktura u Virovitici.

