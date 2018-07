Tko će idući krenuti stopama Horvata i Debeljaka u popravljanju Hrvatske?

Đuro Horvat i Tomislav Debeljak nisu političari ni ministri, nisu ni nogometaši, ali su poslodavci pozitivci koji signaliziraju da bi, ako se tako nastavi, 2018. mogla biti godina početka ozdravljenja u Hrvatskoj. I to u godini koja je zapravo započela ružno i depresivno, prebrojavanjem koliko je desetaka tisuća Hrvata otišlo van. Depresija je još narasla kad se shvatilo da prvi put Hrvati ne odlaze uglavnom trbuhom za kruhom i zato što nemaju posla, nego zato što su nezadovoljni postojećim standardom i životom u Hrvatskoj, pa od kada smo ušli u EU više ne moraju biti taoci pogrešnih političkih ili gospodarskih procjena vlasti. Nego se mogu jednostavno preseliti ondje gdje stvari bolje funkcioniraju. Hrvatski su se političari, po običaju, pokazali tromi u reakciji pa im je trebalo vremena da počnu smišljati mjere kojima bi spriječili odljev stanovništva.

No, poduzetnici su morali reagirati brže, pogotovo kada su im počeli odlaziti najbolji i najvredniji zaposlenici. Mnogi su od njih u 2018. već povisili plaće zaposlenicima, no prije dva mjeseca na naslovnicama završio je Đuro Horvat, vlasnik međimurskog Tehnixa, tvrtke s 400 zaposlenih, proizvođač opreme za ekoindustriju. Primijetio je da dio njegovih zaposlenika muči što su u blokadi i ne mogu vraćati bankovne kredite. Blokiranima je posudio novac da izađu iz blokade. Oni mu postupno vraćaju posudbu, ali su oslobođeni zagrljaja bankovnih kamata. Horvat kaže da stalno povećava plaće jer to podiže i produktivnost i kvalitetu. Njegovi zaposlenici zarađuju 1200 eura mjesečno, a uveo je i 13. plaću. “Ne možete napraviti uspješnu tvrtku bez zadovoljnih ljudi”, kaže Horvat, koji se zalaže za tzv. moralni kapitalizam, jer smatra da poslodavac, ako ima imalo moralnosti, to mora prepoznati. Zgraža se nad onima koji imaju velike jahte, a radnici im nemaju za marendu.

Samoborac Tomislav Debeljak koji u DIV grupi, u kojoj je i Brodosplit, zapošljava više od tri tisuće ljudi nastavio je razvijati ideju o moralnom kapitalizmu i ne čekajući mjere vlasti i usuglašavanje političara oko toga što poduzeti. Odlučio je sam poduzeti demografske mjere. Koje predviđaju cijelu paletu mjera, od osiguranja stalnog posla za njegove trudne zaposlenice, plaćanja dodataka za svako novo dijete do uređenja dječjeg vrtića u sklopu škvera.

“Imam devetero djece i kakav bih gad bio kada bih otpustio trudnu ženu”, zorno je Debeljak objasnio zašto to radi. Zaposlenici su, naravno, dobro dočekali te mjere, a uglavnom pozitivna bila je i tzv. stručna javnost. Oni su, naravno, prepoznali u potezima tih poslodavaca da je briga o budućnosti njihovih kompanija glavni motiv, jer ako zaposlenicima rastu plaće, dobivaju dodatke za djecu, što u slučaju Debeljaka uključuje i plaćanje dodatnih troškova liječenja za oboljelu djecu zaposlenika, te organiziranje sporta i dodatnog školovanja – jasno je da će i zaposlenici biti motivirani da ostanu u takvom okruženju. Taj novi optimizam radikalna je promjena u odnosu na donedavni pretežno depresivni ton u kojemu su se i mediji i javnost natjecali u pronalaženju tvrtki koje su rekorderi u lošem tretiranju zaposlenika.

Takvi će poslodavci, koji su škrti i maltretiraju radnike, ionako nestati u okolnostima kada se stvar promijenila pa u Hrvatskoj više nema malo posla, a puno radnika, nego je obrnuto, ima više posla, a premalo radnika. Potpuno je jasno da će svakim danom dolaziti dobre vijesti i od drugih poslodavaca kojima su Horvat i Debeljak pokazali dobar put. Sada je potrebno da Vlada Andreja Plenkovića uvidi trend i priključi mu se mjerama koje će još više osokoliti Hrvate. Nije riječ o nekim strateškim i demografskim potezima, nego o mjerama koje odmah mogu dati rezultate.

Poslodavci ističu da bi i više nagrađivali zaposlenike, no prisiljeni su držati se u okvirima neoporezivih nagrada. Konkretno, država dopušta poslodavcu da godišnje zaposlenika neoporezivo nagradi u obliku božićnica, uskrsnica i regresa, samo do iznosa od 2400 kuna. Za novorođenče je taj iznos 3400 kuna, a ako poslodavac radniku želi uplaćivati u treći mirovinski stup, može mu uplatiti samo 500 kuna bez poreza.

Prije nekoliko godina kad je državi trebao novac porezno je opteretila čak i naknadu za topli obrok, pa bi ovo bio dobar trenutak da Vlada i ministar Zdravko Marić ukinu tu nehumanu odredbu. To je prostor u koji se Vlada može odmah ubaciti. A i da, poput Debeljaka, kaže “kakvi bismo mi to bili gadovi da i ubuduće dopuštamo da trudnice mogu dobiti otkaz”.

