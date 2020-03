Tko će biti novi državni odvjetnik? Vjerojatno opet neki zaslužnik iz komunizma

Subota 14. ožujka

Kad su preporuke optužnice protiv patriota

Mediji pišu kako će se za tridesetak dana znati tko će biti novi državni odvjetnik te koje uvjete mora ispunjavati. No lako je znati kakav bi mogao biti nasljednik tri posljednja državna tužitelja, od kojih su dvojica bili pouzdani u komunizmu, Mladen Bajić i Dinko Cvitan, a treći mason - Dražen Jelenić. Državna tužiteljstva su u Jugoslaviji bila najbešćutniji progonitelji hrvatskih domoljuba i do posljednjeg su trenutka odano služili represivnom režimu. Kad je zločinačka Jugoslavija već bila na izdisaju, državni tužitelj Anto Nobilo prijavio je Franju Tuđmana zbog nastupa u Društvu hrvatskih književnika jer mu još nije bila istekla zabrana javnog djelovanja. Iz komunističkog su kadra bili manje-više svi dosadašnji državni odvjetnici, premda je i u bivšoj državi bilo vrsnih pravnika s položenim pravosudnim ispitom koji nisu bili u Partiji, a stasavali su i oni koji su obrazovanje završili u samostalnoj Hrvatskoj. Dakle, možemo očekivati još jednog iz redova onih koji su masovno podizali optužnice protiv hrvatskih patriota, a on bi se samo mogao pridružiti crvenim drugovima iz komunizma, kao što su premijer Plenković i ministar unutarnjih poslova Božinović. Živjela crvena Hrvatska!

Nedjelja 15. ožujka

Zar i ti, anđeoski Marine Miletiću, 'ode k vragu'!?

Nisu rijetki slučajevi da pojedinci svojom nesvakidašnjom djelatnošću steknu časno ime, a onda ga uprljaju ulaskom u politiku. Moglo bi se to dogoditi i poznatom riječkom vjeroučitelju Marinu Miletiću, koji se isticao po hrabrim istupima, a nakon učiteljskog prosvjeda na kojem je govorio te napao Plenkovića, zamoljen je da se preseli iz škole u kojoj je dotad radio. Sada je odlučio - baviti se politikom. Kaže: "Politika ulazi u sve pore našeg života, ja sam odlučio da ću svu svoju energiju uložiti u politiku. Ulazim u Most i tu ću se angažirati." Nevjerojatno! Čedni vjeroučitelj priključuje se društvu koje je imidž steklo napadajući vlast i foteljaštvo, da bi onda dvaput bilo u vlasti i uskakalo u fotelje, društvo koje se slizivalo sa strankama radi političkih karijera da bi ih nakon raskida koalicije žestoko ocrnjivalo. Miletiću se očito svidjela zamisao da svoju popularnost pretoči u političku moć, dosadila mu je ljubavnica pravednost te je mijenja drugom, i tako će prestati biti lik iz bajke koja nam je svima potrebna i postati jedan od stotina likova koji su nam svima omrzili. Na svoj široki duh navući će usku majicu politike i više neće biti Padre Pija da ga ukori što to čini.

Ponedjeljak 16. ožujka

Korov je očišćen iz HDZ-a - Tito bi bio zadovoljan

Opet se pokazalo da je velik dio članstva HDZ-a kopija članstva Saveza komunista iz bivše države koje je svoju povlaštenost izražavalo odanošću diktatoru i Partiji. Ispod jednog izvještaja o ponovnom izboru Plenkovića za predsjednika HDZ-a jedan čitatelj je napisao: "Ljubljeni vođa će napokon očistiti partiju od korova. Bit će apsolutni gospodar. Drug Tito bi bio ponosan na njega!" Drugi čitatelj piše: "Izabrali su ga bit će i zato što uspješno rastjeruje Hrvate u inozemstvo kako bi bilo više posla, mjesta i komoditeta za članove HDZ-a kao nekad za komuniste." Premda je Plenković svojom politikom skrenuo ulijevo te se činilo da mu je većina u HDZ-u okrenula leđa, ta ga je većina - točnije, 82 posto trećine članstva - ponovno izabrala. One dvije trećine koje nisu izišle na izbore i onih 18 posto koji su glasali za Kovača čine velik broj, ali bi poguban postotak mogao uskratiti glas HDZ-u na parlamentarnim izborima. Jer, Plenkovićeva velika premoć na stranačkim izborima samo će pojačati protivljenje njemu i stranci i u oporbi i u dijelu glasača HDZ-a koji se opredjeljuju za Škoru. Pa bi sa slabljenjem "ljubljenog vođe" i Partije mogla jako oslabiti i povlaštenost članstva HDZ-SKH.

Utorak 17. ožujka

U kulturi očaj, ministrica je ondje gdje su milijarde

Sjajna glumica Petra Dugandžić u jednom razgovoru opisuje očajno stanje u kojem su slobodni glumci, pogotovo sada zbog koronavirusa. Petra više nema nikakvih prihoda. Kaže: "Surađujem s četiri kazališta koja su sva ovih dana zatvorila svoja vrata." Inače je članica Hrvatske zajednice slobodnih umjetnika, a njezini članovi i bez koronavirusa teško žive. Svakih pet godina moraju proći reviziju sa strogim brojčanim kriterijima (broj predstava itsl.) da bi stekli pravo na doprinose, a mirovine su im od 1500 do 2000 kuna!!! Evo uzroka njihovih nevolja: Ministarstvo kulture ne samo da se oglušuje na inicijative Zajednice, nego predlaže još stroži zakon! Kakva je razlika između čelnice ministarstva koje postoji radi kulture i same kulture? Petra Dugandžić izvrsno glumi i oduševljava publiku, godinama radi važan posao u toj kulturi, a njezina ministrica Nina Obuljen-Koržinek cijelo to vrijeme ne radi manje-više ništa, samo se premješta iz političke stolice u političku stolicu, skakuće od velike plaće do još veće. A kao što je zaposlena i mnoga Plenkovićeva svojta i rodbina, njezina bracu vlast njegove sestrice zapošljava na mjesto šefa HAKOM-a koji nadzire sektor vrijedan 16 milijardi kuna.

Srijeda 18. ožujka

Država odbila Kalinića pa donijela strože mjere

U Zagrebu su bili postavljeni plakati s dugačkim, detaljnim uputama kako se ponašati prije, u vrijeme i poslije potresa. Teže ih je bilo "naučiti" nego se pripremiti za ispit iz anatomije na medicini. Budući da su bili zalijepljeni na vanjskim stranama oglasnih površina, dripci su ih ljuštili te sada sliče ostacima životinje nakon navale lešinara. Nitko s njih nije upamtio ništa, jer plakati moraju biti jezgroviti, s malo efektnih riječi koje se lako pamte, a ne cijele studije. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, potpisao je po apsurdnosti sličan prijedlog da se u Zagrebu zatvori, ograniči ili obustavi gotovo sve što služi građanima - trgovine, restorani i kavane, gradski prijevoz, frizerski saloni i druge uslužne djelatnosti, teretane, sportski i rekreacijski centri i klubovi... Prijedlog mu je s državne razine odbijen, ali su na istoj razini donesene još strože mjere. Kalinić ili Plenković, svejedno, no moglo bi se pokazati da je pogibeljnost uveličavana kako bi spasitelji bili veći od Krista i spektakularniji od Madonne ili Muhameda Alija. Manje od sto oboljelih, nijedna smrt, a žrtve "brige" bit će milijuni ljudi!

Četvrtak 19. ožujka

Micanje prepreka novom svjetskom poretku?

Evo i jedne hrvatske teorije zavjere. U Kini se službeno tvrdi, ističe admiral Davor Domazet Lošo, da su virus, stvoren laboratorijski, u grad Wuhan i provinciju Hubei donijeli američki vojnici, a epidemija je najžešća u Kini, Iranu i Italiji - na početku, sredini i kraju Novog puta svile. Te su tri zemlje na udaru jer je Kina najveći gospodarski konkurent Americi, Iran najopasniji protivnik Izraela, a Italija kolijevka rimokatoličanstva. I tri su najveće prepreke novom svjetskom poretku. Iz igre će biti izbačeni svi manji regionalni gospodarski igrači, a multinacionalne tvrtke bit će jače. Štetu će imati turističke zemlje, hrvatskim elitama i poslušnicima, zbog kojih smo ionako izgubili monetarnu i gospodarsku suverenost, daje se do znanja da turizam nije visokoprofitabilna grana već samo pomoćno sredstvo u razvoju gospodarstva. U nas će uslijediti zakoni kojima će se ograničiti sloboda kretanja i još više nadzirati pojedinci i skupine. Jedino je utješno što će zbog opasnosti od propasti globalističkog gospodarstva epidemija trajati samo do rujna. Radi Lošine uvjerljivosti podsjetimo da je on sa svojim "teorijama" bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu u Domovinskom ratu.

Petak 20. ožujka

Plenković, Severina, Nives i afrička šljiva

Molim medije da na mnogo zabačenijim mjestima nastoje ganuti čitateljstvo bolima Severine Kojić zbog sina kojeg joj ne da vidjeti bivši partner, bujnosti na prsima Nives Celzijus, "kompetentnoj" zabrinutosti Vlatke Pokos za stanje u zemlji i drugim atrakcijama "značajnih" osoba. Jer, ima na tisuće žena s majčinskom sudbinom gorom od Severinine i zacijelo bi rado u pomoć pozvale javnost, ali do njih nitko ne drži - ni javnost, ni socijalne službe i institucije, nego su prepuštene samovolji nasilnika. Ima ljepših grudi od grudi Nives Celzijus, ali ljepota im je baš u tome što se izlažu diskretno i za probrane ljude. A Vlatka bi Pokos sa svojim brigama i mjerodavnostima morala stati u red za javnu pozornost u kojem bi nestrpljenje mogla ublažiti pjevanjem. Još kad bi sportski listovi i portali objavljivali manje senzacija, neistina, poluistina i krivotvorina, svakidašnji bi mi život u kojem stalno listam i prebirem po glasilima, kao zacijelo i mnogim drugim ljudima, bio lakši. Još da s ekrana i naslovnica uklone Plenkovićevu facu dosadniju od afričke šljive, bio bih sretniji makar mi sreću uništava nedostatak prijenosa nogometnih utakmica, bolniji od patnji naših estradnih zvijezda.