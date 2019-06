Tko broji mrtve u balkanizaciji tehnologije?

List Financial Times (FT) poziva na prekid balkanizacije (riječ se upotrebljava za stalno komadanje i uvođenje nekomu neke zabrane, a taj je izraz korišten i prije raspada Jugoslavije, nap. a.) tehnologije i prevladavanje sučeljavanja, i to prije svega američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, ali i sve ostale čelnike sastanka G-20 u Osaki.

U dva teksta u FT-u izražava se zabrinutost situacijom nastalom stalnim uvođenjem i najavama novih carina i drugih ograničenja u međunarodnoj trgovini. Balkanizacija tehnologije mogla bi nanijeti štete globalnoj inovaciji i dovesti u krizu ne samo kineska nego i američka poduzeća, piše za FT Henry Paulson, bivši bankar i ministar trezora Busha juniora. Trump je podcijenio Kinu. Napad na Huawei mogao bi se činiti kao smrtna presuda kineskoj tvrtki, ali nije sigurno da će time SAD privući tuđa ulaganja. I što je najvažnije, koja će država fiksirati standarde. Huawei će, vjerojatno, ići svojim putem i razbit će se lanac globalne inovacije. Osim toga, nije sigurno da će ostale zapadne zemlje slijediti SAD i odrezati tehnološki lanac s Kinom. Zasigurno će najveći dio zemalja u razvoju ostati s Kinom, koja u Africi, ali i u dijelu Europe, ima velikih ulaganja, a to znači i politički utjecaj. Kamo će ići inovatori: u Kinu ili u SAD? U drugom tekstu FT se obraća Trumpu i Xiju i poziva ih na “političku žrtvu” kako bi se izbjegao trgovinski rat.

“Izbjegnite da vaše ekonomije, vaši narodi i sve ekonomije i svi narodi na svijetu koji se vrte oko vaših dviju zemalja dođu u opasnost od dramatičnih posljedica”, piše FT i analizira da se stanje pogoršalo od posljednjeg sastanka G-20 u Buenos Airesu gdje su Washington i Peking tobože sklopili primirje. No trajalo je kratko. Svjetska trgovinska organizacija (WTO) obznanjuje da su zemlje G-20 od 16. listopada 2018. do 15. svibnja 2019. primijenile samo 20 restrikcija, ali su se one odnosile na robu vrijednu 335,9 milijardi dolara, a u prethodnom razdoblju restrikcije su bile na čak 480,9 milijardi dolara razmjene. WTO je izračunao da će, slijedom toga, robna razmjena u svijetu 2019. porasti za samo 2,6 posto. Robna razmjena pada, inovacije se balkaniziraju, a kraj trgovinskog rata nije na vidiku. Tko će brojiti mrtve?