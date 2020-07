Tko bi iz naše politike podupro poziv narodu na post protiv korone?

Ljetni “ples” s koronavirusom, uza sve svoje logičnosti i nelogičnosti, traži i duhovnu definiciju ove faze pandemije. U prošloj, kao što znamo, Crkva i vjerske zajednice bespogovorno poslušale su preporuke tj. naredbe civilnih vlasti i među prvima uvele mjere za sprečavanje širenja zaraze. Nisu bile popularne, dakako. Od uskrate misa s narodom do izostanka sakramenata ispovijedi, vjenčanja, krštenja, krizmi…

Reakcije dijela klera i vjernika bile su burne, ali Crkva je bila poslušna civilnim vlastima i pregrmjela je opću karantenu dijeleći sudbinu cijele nacije. No, u tom „prvom valu“ duhovnost je doživjela svoj novi izričaj, pa internetski i televizijski prijenos misnih slavlja, brojne on-line molitve i duhovni sadržaji nisu samo bile supstitut uobičajenoj praksi, nego su se dosezale sasvim druge dimenzije duhovnih sfera, koje su bile poznate i dotad, ali su tek u svojoj punini mogle zaživjeti u ovim novim i iznenadnim uvjetima. Jedan primjer u ovo korona vrijeme, koji ne smije ostati ne zabilježen, a notirala ga je zasad samo Hrvatska katolička mreža, potez je guvernera američke savezne države Louisiane Johna Bela Edwards, koji je na konferenciji za novinare 16. srpnja proglasio tri dana posta i molitve na nakanu za sve one koji pate zbog pandemije koronavirusa.

Guverner Louisiane, koja ima stanovnika gotovo kao i Hrvatska, rekao je kako je ta njegova mjera možda neobična, no da je za njega osobno važna, kao i za sve one koji su ga zvali s tim zahtjevom, vjerujući da je važna i mnogim građanima Louisiane. Vjerski lideri diljem Louisiane uputili su mu molbe za postom upravo na tu nakanu i on je pozvao sve da mu se pridruže u postu ovoga tjedna od 20. do 22. srpnja. Rekao je kako je odlučio odreći se svoga ručka od ponedjeljka do srijede, a u svojim će nakanama posebno biti ljudi iz Louisiane, napose bolesni, oni koji im pružaju skrb i sve obitelji čiji su članovi preminuli od koronavirusa.

“Ako ste tome skloni, pridružite meni i mojoj supruzi, kao i svim vjerskim poglavarima u Louisiani, bez obzira na vašu vjersku u denominaciju, molili bismo vas da nam se pridružite u molitveno razmatranje i post”, poručio je u svojemu apelu, koji se nekome može činiti neobičnim, jer potječe s vrha civilnih vlasti, no upravo zbog toga ima posebnu težinu i važno ga je zabilježiti kao primjer duhovne borbe protiv pandemije. Jer ne samo danaglašava da je vjera dio javnog, političkog i društvenog života, nego naglasak stavlja i na činjenicu da u boju protiv koronavirusa vjera i duhovnost ne smiju biti isključeni i stavljeni u drugi plan. To zorno opisuje jedan suvremeni duhovni autor koji veli kako je tajna u tome da radimo tako kao da sve ovisi o nama i ne pouzdajemo se u Boga kao da ne sve ovisi o njemu.

“Čovjek, koji ozbiljno radi, vrlo će brzo biti napastovan da se oslanja radije na svoje napore nego na Božji blagoslov i milost. Neka graditelj kuće neprestano radi, neka predvidi svaku pojedinost, neka ništa ne prepusti slučaju, ali neka stalno bude duboko uvjeren da gradi uzalud ako Gospodin kuće ne gradi. Neka gradske vlasti upotrijebe sva sredstva koja su u njihovoj moći da štite i čuvaju svoj grad. Ali neka bez prestanka budu svjesni da je Gospodin onaj koji ih čuva, a ne tehničke sprave koje su oni izumili. Mi upotrebljavamo te sprave, sva ta ljudska sredstva, ali se ne oslanjamo na njih; naše je pouzdanje jedino u Gospodinu.

Ljudska su sredstva potrebna, ali ona su nedostatna; moramo razviti sposobnost da osjećamo Božju moć koja se krije iza njih”, veli on u jednom nagovoru koji je davno napisan prije korone, ali ima itekako veze s vremenom u kojemu se nalazimo. A guverner Louisiane to je vrlo dobro pretočio u djelo. Osluhnuvši i glas naroda i vlastito bilo i potrebe vremena. Ostaje samo pitanje – kako bi takva inicijativa prošla kod nas. Tko bi se s vrha države odlučio pozvati na ovakav “duhovni ples! s koronavirusom. U zemlji koja je, naravno, 90 posto vjernička.