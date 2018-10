Thompson neće u Vukovar, a bio bi najjači soundtrack prosvjeda protiv Plenkovića

Glazba je važnija nego što mnogi misle, a pogotovo ona popularna koja ima i jasnu političku moć. Pa se oko najavljenog vukovarskog prosvjeda zbog, po njima, presporog procesuiranja ratnih zločina, u organizaciji HDZ-ova gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, poteglo i pitanje tko će sve doći?

Neće doći, službeno, članovi Hvidre, a neće niti Thompson o čijem se mogućem nastupu nekoliko tjedana spekuliralo u medijima. Međutim, nakon što je ministrica regionalnoga razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac, koja je pred koji mjesec fulala da je Pelješac otok, rekla da joj je “osobno najgore od svega u cijeloj toj priči što se predviđa da zapjeva naš pjevač Thompson koristeći žrtvu Vukovara”, stigao je službeni demanti s Thompsonove strane.

Skretanje pozornosti

U kojem kažu: “Budući da se radi o Ministarstvu predviđanja, odlučili smo joj pomoći. Ne, Thompson ne nastupa na najavljenom prosvjedu u Vukovaru niti ga je u vezi toga itko kontaktirao kao ni njegov menadžment.” Također su naveli kako je u posljednje vrijeme “popularno da hrvatski političari za svoje neuspjehe, pad popularnosti ili, skrivajući svoj kriminal (poput Jakovčića), pokušavaju skrenuti pozornost s problema optužujući Thompsona”. Do neke mjere, to je istina, mada ni Thompson nije od jučer i dobro zna kako se to skreće pozornost s problema i optužuje neke druge pa i nepostojeće neprijatelje Hrvatske.

No, Thompson ipak neće nastupiti u Vukovaru, a bio bi to nedvojbeno najjači soundtrack prosvjeda protiv Plenkovića. Zanimljiva je to priča; Sanaderov HDZ navodno je Thompsonu platio pola milijuna kuna da na izborima ne pjeva protiv njih. Jer, prije ulaska u EU znali su da nema smisla da pjeva za HDZ. Sam Thompson sad bi vjerojatno platio da pjeva protiv Plenkovića. Dapače, učinio bi to i besplatno, ali se vjerojatno “diplomatskom poštom” došlo do toga da ipak neće nastupiti. Što je, mora se priznati, trezven potez pjevača koji je ovom prilikom hvalevrijedno propustio biti glazbenom podlogom novih podjela u društvu, pogotovo ako je bilo “kontakata prema njemu i menadžmentu”. Svaka utjecajna glazba i njezini protagonisti koji imaju političku snagu moraju biti svjesni i odgovornosti i posljedica koje imaju u društvu.

Najavljeni prosvjed u Vukovaru, organiziran od tamošnjeg HDZ-a i Penave – koji su dio vladajućih pa prosvjeduju protiv vlastite Vlade – podržan i od udruge U ime obitelji Željke Markić, a bez sumnje stići će i mnogi drugi, veća je prijetnja Plenkoviću nego njegovi politički protivnici u Saboru. Ono što ni oni ne mogu, mogu “njegovi”, ali, eto njihov soundtrack i podloga u Vukovaru neće biti koncert Thompsona.

To što su ovi s desnice u ofenzivi protiv “Plenkovićeva” HDZ-a, teško da je slučajnost. Kao što se i toleriranje ZDS-a od domaćeg pravosuđa i migoljenja u izjavama članova HDZ-a, sad obija o glavu upravo HDZ-u i Plenkoviću, čak i bez Thompsona. I to usred Vukovara, 13. listopada – iz kojeg je i Hvidra u zadnji čas maknula vikend svojih sportskih igara – kad će biti tvrdoglavi prosvjed, a grad pun svih koji prosvjedovati žele.

Obračun na desnici

Znači, situacija više nije niti izbliza ista i ostaje vidjeti kako će tko u HDZ-u političkim bodovima “naplatiti” skorašnji račun, jer teško da će ga samo tako “izravnati”. Stoga nije čudno da se posljednjih dana u medijima “brani” Plenkovića, još od “napada” prosvjednika na Milorada Pupovca i propitkivanja uloge SDSS-a u vladajućoj koaliciji, sve do ovotjednog “curenja” SMS-ova i uhićenja vozača ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

Inače, vozač je kum Milijana Brkića, zamjenika predsjednika HDZ-a, kojeg je i Branimir Glavaš u izjavama povezao s organizacijom prosvjeda u Vukovaru. Tolušićev vozač priveden je zbog dojave kasnije uhićenom Franji Vargi da “sve izbriše” i “otkucavanja” Vargi da ga USKOK istražuje. Informatičar Varga navodno je lažirao SMS poruke bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana kojima je pred medijima mahao Zdravko Mamić. Vargu je s Mamićem navodno upoznao bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko, kojeg se teško može smatrati Plenkovićevim političkim istomišljenikom. Ako je Varga, što se spominje, navodno lažirao i prepisku Plenkovića i Martine Dalić koju je koristio Ivica Todorić u Londonu, jasno je da je riječ o ozbiljnom špijunskom pothvatu iz vrha HDZ-a.

Ukratko, nakon Krležina obračuna na ljevici, pa aktualnog obračuna u SDP-u, sad gledamo i obračun na HDZ-ovoj desnici. Ili, kao da se snima “Kum 4”; glavne uloge negativaca još nisu do kraja podijeljene, ali zaplet je više nego zanimljiv, a vjerojatno će biti i poruka filma. No, Thompson je ovom prilikom odbio napisati glazbu za film.