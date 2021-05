Svjetlan Stanić: S brendom Juicy idemo u osvajanje američkog tržišta

Nakon završetka modernizacije pogona tvornice Juicy sokova u Kreševu, Stanić Grupa spremna je za nova ulaganja i nove izvozne strategije. I to – preko "velike bare". Vlasnik i predsjednik uprave tvrtke Svjetlan Stanić otkriva, naime, kako ozbiljno razmišljaju o ulasku na američko tržište. Kao najlogičnija opcija nameće se kupovina neke lokalne tvornice sokova manjeg do srednjeg kapaciteta koja bi im, kad se prilagode uvjetima rada, te upoznaju novo tržište i njegove izazove, Stanić Beveragesu bila odskočna daska za plasman Juicyja u SAD-u. Sa Svjetlanom Stanićem razgovaramo o daljim planovima, poslovanju u pandemiji COVID-19, trendovima, potrošačima...

Dugo već razmišljamo o osvajanju američkog tržišta, no prošle godine su se upravo povodom posjeta Američkom kongresu i razgovora s američkim kongresmenima krenule slagati i konkretne ideje. U razgovoru smo zaključili kako bi zbog logističkih razloga te izrazito stroge regulative koja nije u svemu usklađena s propisima EU bilo najpametnije kupiti lokalnu tvornicu sokova. Sada smo u fazi potrage za idealnom prilikom, a u tom procesu očekujem podršku i pomoć američkih kongresmena, od kojih su nam John Robert Moolenaar i Robert Aderholt upravo u uzvratnom posjetu u tvornici u Kreševu, u smislu networkinga i povezivanja s američkim poduzetnicima.

Što mislite, je li lakše realizirati investiciju u SAD-u ili u Hrvatskoj?

SAD je brendirao pojam – američki san – a on zapravo govori kako svatko tko je vrijedan, želi raditi i ima dobru ideju može ostvariti svoj puni potencijal. Samim time sigurno da je lakše biti poduzetnik u SAD-u, to je država u kojoj je sve podređeno uspjehu. Obrazovanje je postavljeno na način da mlade ljude motivira na stvaranje, poduzetništvo, samostalnost, a nažalost, svi znamo da kod nas to još uvijek nije slučaj. Komplicirana administracija, nepotrebna papirologija, ali često i negativan stav ljudi da je sve nemoguće, sigurno da ne doprinosi realizaciji ozbiljnih investicija. No, ja se držim poslovice: Onaj tko želi, nađe način, a onaj koji ne želi, nađe izgovor.

Kakva su vam očekivanja od američkog tržišta?

Amerika je san svih gospodarstvenika iz FMCG industrije, to je ogromno tržište koje ima nevjerojatan potencijal. Konzumacija soka u SAD-u po stanovniku je neusporedivo veća s bilo kojim tržištem u Europi. Kada ulazite na tako veliko tržište, dovoljno je za početak krenete u jednoj državi kao bazi i od tamo se širite polako dalje. Jedan od razloga zašto želimo biti prisutni u SAD, sigurno je i pozitivna poduzetnička klima koja daje vjetar u leđa novim investicijama. To je najveće i najlukrativnije tržište svijetu. Istina je da su neke druge države mnogoljudnije, no nemaju takvu kupovnu moć pa je stoga Amerika svima najveća prilika, ali i izazov. U prošlosti smo imali više ponuda da izvezemo Juicy sokove u SAD, no uvijek je bila riječ o specifičnim maloprodajnim mjestima etničkog karaktera, odnosno tržištu koje je orijentirano isključivo na hrvatske doseljenike u SAD, a to nije naša strategija. Moja vizija je ponuditi Juicy proizvode svim američkim potrošačima, ne bismo se voljeli ograničavati. Juicy brand je moderan, prati svjetske trendove s naglaskom na zdrav način života, razumije potrebe globalnog konzumenta i njemu se obraća.

Znači li to da se više okrećete proizvodnji kao "core biznisu"? Što je s trgovinom?

Stanić Grupa je bila primarno distributerska tvrtka i to svjetski poznatih brandova poput Heinekena, LG-a, Philip Morrisa i ostalih. Od 2013. godine kada smo od Jamnice kupili brand Juicy, a samim time i tvornicu u Jastrebarskom, okrenuli smo se proizvodnji. Iskustvo koje smo stekli kroz godine suradnje s top svjetskim brendovima, uz lokalno znanje i poznavanje domaćeg mentaliteta, kupnjom vlastite proizvodnje mogli smo konačno implementirati u svoj brend. Trgovina je i dalje veliki dio Stanić Grupe, no Stanić Beverages se bavi isključivo proizvodnjom i naše snage su usmjerene na brend Juicy i njegov globalan uspjeh.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 27.06.2017., Zagreb - Poslovni forum u organizaciji Udruge bosanskih Hrvata Prsten odrzan je u velikoj dvorani Hrvatske gospodarske komore na Roosveltovom trgu. Svjetlan Stanic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Nedavno ste modernizirali i tvornicu u Kreševu. Znači li to da i nepovoljna gospodarska klima može biti dobra odskočna daska?

Početna investicija u tvornicu Juicy sokova u Kreševu 2013. iznosila je 90,840,000 kuna, a dodatna investicijska faza od 10,598,000 kuna strateški je plan za širenje u nove kategorije i podizanje kvalitete proizvodnih procesa. U trenutačno nestabilnoj gospodarskoj klimi, ulaganje više od 10 milijuna kuna u unapređenje procesa proizvodnje pokazuje hrabrost naše grupacije, ali i činjenicu da nam je kvaliteta na prvome mjestu. Brand Juicy perjanica je tvrtke Stanić Beverages. Bez obzira na epidemiju koja nas je sve zatekla u prethodnoj godini, danas smo spremniji nositi se s novim izazovima, prepoznali smo nove prilike te planiramo rast proizvodnje za 6,5 milijuna litara u 2021. godini.

Koliko je vas dotakla pandemija?

Najveći pad se zasigurno osjetio u ugostiteljskom sektoru jer on podosta ovisi o turističkoj sezoni koja je prošle godine podbacila. No mi smo maksimalno optimizirali troškove poslovanja i vjerujemo da će novo popuštanje mjera uoči ovogodišnje turističke sezone poboljšati promet u HoReCa-i, kako na kontinentu, tako i na obali od koje najviše očekujemo.

Mislite li da je hrvatska Vlada u vrijeme pandemije dovoljno pomogla poduzetnicima?

S obzirom na realne mogućnosti, smatram da je uz pomoć Europske unije učinila sve što je mogla. Nažalost, nekima to nije bilo dovoljno da premoste ovu svjetsku krizu, ali nekako se svi nadamo da se bliži kraj te da ćemo uskoro moći normalno raditi i živjeti.

Koliko ste u posljednjih nekoliko godina uložili u hrvatsko i druga tržišta?

Otkako smo 2013. kupili brand Juicy u proizvodnju smo uložili ukupno 105 milijuna kuna, volumen proizvodnje sokova je narastao za cca. 5 milijuna litara. a kao što vidite, s investicijama nismo stali niti u krizi. Smatram da je ulaganje u kompaniju ključ uspjeha.

Koliko prosječan Hrvat godišnje popije Juicy sokova?

Prosječan Hrvat godišnje popije 6 litara Juicy soka ili 32 čaše.

Kako dolazite do sirovine?

Juicy je kao brand prepoznatljiv po svojoj kvaliteti i konzistentnosti te kvalitete zadnjih 20 godina. To postižemo tako što za svaki proizvod kupujemo najbolje sirovine iz cijelog svijeta. Recepture poput naranče i ananasa su nepromijenjene od prvog dana postojanja brenda. Za Juicy 100% naranču koristimo isključivo najkvalitetnije brazilske naranče, a za ananas sirovinu isključivo kupujemo u Costa Rici gdje se za proizvodnju soka koristi isključivo pulpa (unutrašnjost) ananasa, a ne i kora. To mu daje posebnost i prepoznatljivu kvalitetu.

Na koliko ste tržišta trenutačno prisutni?

Zadnjih šest godina Stanić Beverages je veliki dio svojih resursa usmjerio na jačanje izvozne strategije. Hrvatska, BiH i regija su i dalje naša glavna tržišta, no svjesni smo da snažnog iskoraka u povećanju proizvodnje nema bez novih tržišta. Prvo smo se okrenuli Bliskom istoku kao lukrativnoj regiji zbog velike konzumacije bezalkoholnih pića te samo ostvarili izvrsne rezultate preko tamošnjih partnera. Zatim smo krenuli jačati izvozne napore prema europskom tržištu, no svjesni smo velike konkurencije i regulative koja štiti europske brandove. Juicy sokovi danas su prisutni u čak 22 zemlje svijeta – 15 u Europi, pet na Bliskom istoku, jednoj u Africi i jednoj u Aziji. Upravo smo promijenili distributera u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu i Kataru. Naš novi partner jedna je od najvećih tamošnjih distributerskih kuća (Chef ME) specijalizirana najviše za HoReCa kanal gdje se Juicy izgradio kao prepoznatljiv brend i prvi odabir barske mixibility i hotelske scene u toj regiji zahvaljujući Juicy brusnici koja je naša perjanica okusa u MENA regiji.

Potrošači su sve osvješteniji, brinu o zdravlju i okolišu, kako ih zadržati?

Moderan potrošač itekako čita deklaracije i pazi što kupuje. Upravo zato naša linije Juicy 100% sokova koji nemaju dodanog šećera, aroma, konzervansa niti bojila ostvaruje veliki rast u kategoriji. Također, povećali smo udio voća kod voćnih napitaka Juicy Frutis i smanjili udio šećera za čak 25%, a naš Juicy Ice Tea imat će najveći udio voća i najmanje šećera na domaćem tržištu. Sve to je odgovor na potrebe potrošača 21. stoljeća, ne samo u Hrvatskoj, već u cijelom svijetu.

Koliko su uopće inovacije važne u vašem sektoru u kojem je ogromna konkurencija? Kako opstati i poslovati profitabilno?

Bez inovacija nema niti vodeće pozicije. To je prirodna i očekivana uloga tržišnog lidera, da "vuče" cijelu kategoriju naprijed, da pomno prati potrošača i njegove želje te se s jedne strane prilagođava istima, a s druge strane i sam utječe na navike potrošača kroz različitost ponude. Profitabilnost je također veliki izazov na tržištu pod sve većim utjecajem privatnih robnih marki. No, Stanić Beverages ima jasnu strategiju – ultimativna kvaliteta u svakom od segmenata u kojem posluje i vjerujemo da je to već sada prepoznato od potrošača.

Kakvi su vam planovi za dalje?

Uvijek pratimo događanja na tržištu i spremni smo, uz kontinuirana ulaganja u organski rast, natjecati se za preuzimanje poslovnih subjekata za koje smatramo da im potencijal.