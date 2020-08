Svijet u uvjetima koronavirusa

Pandemija i tzv. lockdown pogodili su svjetsku ekonomiju, a posebno turizam. Prema izvješću koje je iznio glavni tajnik UN-a António Guterres na osnovi podataka Svjetske turističke organizacije (UNWTO) zarada od turizma u svijetu će ove godine biti i do 79 posto manja nego prošle godine. Globalni turizam je 2019. zaradio 1,478 milijardi dolara, a ove će godine, budu li restrikcije ukinute u rujnu, biti samo 400 milijardi, a budu li trajale do prosinca, zarada od turizma past će na samo 310 milijardi dolara, odnosno gotovo 80 posto manje nego prošle godine. Istodobno će posao u turizmu izgubiti od 100 do 120 milijuna ljudi. Zbog pada turizma i svjetski BNP smanjit će se do 2,8 posto.

Optimističke računice govore kako će se možda 2023. ponoviti rezultati iz 2019., ali treba i znati kako je turizam posljednjih godina rastao nevjerojatnom brzinom, pogotovo zbog niskih cijena letova, a pitanje je hoće li se nastaviti toliko putovati zrakoplovima. U 2019. Italija je imala više od 130 milijuna turista koji su ostvarili 435 milijuna noćenja (oni koji misle da je hrvatski turizam velika konkurencija Italiji i da je talijanska vlada donijela odluku o uzimanju brisa svima koji su bili u Hrvatskoj kako bi naudila hrvatskom turizmu, vjerojatno ne znaju razmjere).

Optuživanje drugih zbog vlastitih propusta ne vodi rješenju problema.

Potreban je potpuno novi pristup cijeloj, pa i turističkoj ekonomiji. Njemačka kancelarka Angela Merkel je, primjerice, za 8. rujna sazvala sastanak s predstavnicima automobilske industrije i sindikatima u toj djelatnosti kako bi se razmotrila automobilska budućnost. U bankarstvu dolazi do preslaganja, a posebno su važne promjene u digitalizaciji. Vjerojatno ni škole i razredi u njima više nikada neće biti kao prije. Italija je naručila dva milijuna školskih klupa s jednim mjestom. Više neće postojati prijatelj iz klupe, jer klupa sa dva mjesta više neće biti. Tko prije shvati kakve su promjene potrebne, prije će se izvući iz krize, a osnovno je spoznati da više ništa neće biti kao prije pandemije. Papa Franjo kaže da imamo samo dvije mogućnosti poslije pandemije: biti bolji ili gori. Nada nam je da postanemo bolji.