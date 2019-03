Svijet se mijenja, ali mafija ne, u doba Vibera i dalje komunicira papirićima

U policijskim dosjeima i mafijaškim krugovima, podjednako, znali su ga kao F4. Pravim imenom Marco di Lauro (38), koji je nadimak zaradio kao četvrti sin bivšeg šefa napolitanske Camorre, jedne od najmoćnijih kriminalnih organizacija u svijetu, u bijegu je bio dugih 15 godina. No, ruka pravde sustigla ga je prije nekoliko dana na gotovo ponižavajući način za bossa njegova kalibra: u gaćama i potkošulji, u unajmljenom stanu dok je jeo tjesteninu s pistacijom. U stanu su zatečene još dvije mačke i njegova partnerica koja je obavljala svakodnevne, kućanske poslove.

S obzirom na to da se nije opirao uhićenju, zapovjednik grupe od 150 specijalaca, koliko ih je zapovjedništvo policije poslalo u lov na Di Laura, dopustio mu je da se odjene pa i da izrazi zabrinutost za sudbinu svojih mačaka prije nego će mu na ruke montirati lisičine i izvesti ga iz stana, gdje ih je završetak akcije dočekalo stotinjak građana koji su aplaudirali policiji izvikujući: “Bravo, bravo!”

Kako i ne bi. Policiji poznat i kao drugi najopasniji čovjek u Italiji još 2006. godine po Europolovoj tjeralici tražen je zbog najmanje četiri ubojstva, pokušaja ubojstva, oružane pljačke, sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, reketarenja i iznuda, ilegalnog trgovanja drogama i paleža. Tražili su ga posvuda, od Europe do Južne Amerike, ali Marco di Lauro skrivao im se u susjedstvu, u Napulju, u četvrti Chiaiano. Snažan je to udarac za Camorru, jednu od tri kraka hobotnice koja je svojim pipcima prožela cijelu Italiju, pa i daleko izvan njenih granica. No, na mjestu “odrezane” glave na mah izmigolji neka nova i u tome leži sav očaj istražitelja koji jurišaju na mafiju u zatvorenom krugu nikad dovršenog posla.

Zavjet šutnje

U regiji Kalabrija na samom jugu Italije i danas se na nove generacije prenosi priča o tri španjolska viteza, Ossu, Mastrossu i Carcagnossu. Vođeni načelom “oko za oko, zub za zub”, osvetili su svoju silovanu sestru pa utekli svojim progoniteljima, svaki svojim putem. Prvi od njih, Osso, zaustavio se u Siciliji, gdje je zamolio pomoć svetog Jurja i osnovao Cosa nostru. Mastrossa je put odveo u Napulj, gdje je zamolio zagovor Djevice Marije i formirao Camorru. Carcagnosso je, pak, stigao u Kalabriju i tamo dozvao arkanđela Mihaela, koji ga je nadahnuo za osnivanje ’Ndranghete.

No, u taj romantični prikaz geneze triju notornih talijanske kriminalnih organizacija, poznatih kao mafija, danas malo tko još vjeruje. Organizirani kriminal, naime, postao je visokoprofitni posao: prema procjenama UN-ova Ureda za drogu i zločin iz 2016. samo u Italiji ostvari godišnji promet od oko 32 milijarde eura. Osim tri spomenute najjače organizacije, svoj dio na tržištu ubiru i Sacra Corona Unita iz Apulije i Stidda sa Sicilije, ipak nešto slabije organizacije, koje svoj utjecaj i moć u podzemlju tek trebaju dokazati.

Prema brojnim istraživanjima, najveći dio mafijaškog kolača danas pripada ‘Ndrangheti, kriminalnoj organizaciji specifičnoj po tome što se u njezinu strukturu teško prodire, a sve zbog načina njezina ustroja. Formirana je već u 19. stoljeću na prostoru pokrajine Kalabrije i u to je u vrijeme u narodu bila prihvaćena kao robinhudovska organizacija koja je otimala bogatima kako bi pomogla siromašnima, a specifičnost ‘Ndranghete ogleda se u činjenici da je organizirana u obitelji, doslovno, jer svaka obitelj daje organizaciji najstarijeg sina od dana punoljetnosti. To je tajna njene neprobojnosti, ali i moći koja se ogleda u kompletnoj kontroli svjetske trgovine kokainom. Povijesna je baza moćne organizacije u Kalabriji, no prodrla je širom svijeta, uključujući Njemačku, Sjevernu Ameriku i Australiju.

Sve mafije uz šefove koji ih vode imaju i svoje pokajnike, no zbog rodbinskog ustroja ‘Ndranghete to je nemoguća misija jer je uistinu teško naći one koji će izdati braću, očeve, sinove. Jedan od njihovih šefova, Giuseppe Pelle (58), uhićen je lani u malom gradu pokraj planina Aspromonte u Kalabriji, no inspektori su ubrzo upoznali snagu omerte – mafijaškog zavjeta šutnje.

Političke veze

Camorru, kojoj pripada i uhićeni Marco di Lauro, danas čini 131 klan sa 6800 članova, a svoje aktivnosti, osim na jugu Italije, razgranala je i u ostalim dijelovima Italije te po SAD-u i Turskoj. U glavne aktivnosti kojom se Camorra bavi spada šverc drogom te krijumčarenje cigareta, na kojem godišnje zaradi i milijardu dolara. Na vrhuncu svoje moći Camorra je bila početkom 20. stoljeća, no onda joj je država zadala udarac uhićenjem 20-ak bossova 1911., nakon čega se velik broj pripadnika organizacije iselio u SAD i tamo razgranao svoje poslove. Prodiranje u politiku jedan je od glavnih ciljeva obitelji Camorre jer svoje političke veze koriste kako bi štitili svoje unosne poslove.

Od privatnih vojski koje teroriziraju zemljoposjednike i stočare Cosa nostra je izrasla u organizaciju koja zarađuje na načine koji su bili nezamislivi u počecima: odlaganje toksičnog otpada te krijumčarenje ljudi, a svoju djelatnost proširila je i na djelatnosti kao što su trgovina ribom, mlijekom, kavom i kruhom, a organizirani je kriminal našao načina da nadzire i poslovanja velikih poduzeća, ponajviše onih građevinskih.

Premda danas znatno manje utjecajna no u povijesti, Cosa nostra je “dala” najtraženijeg čovjeka u Italiji, sicilijanskog šefa Mattea Messinu Denara, koji već 30 godina bježi od zakona. Jednu stvar iz mafijaške tradicije Denaro nije izmijenio: način komunikacije. U vrijeme Vibera i ostalih suvremenih načina slanja poruka, Cosa nostra komunicira putem papirića. Telefonski razgovori, pa i razgovori na ulici, strogo su zabranjeni. Iako se može činiti da se mafija kroz povijest mijenjala, ona je u svojoj srži uvijek ostajala ista ili, kako je to primijetio John Dickie u knjizi Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia: “Nikada nije postojala dobra mafija koja je u nekom trenutku postala pokvarena i nasilna. Nikada nije postojala tradicionalna mafija koja je onda postala moderna, organizirana i poslovno orijentirana. Svijet se promijenio, ali se sicilijanska mafija samo prilagodila; ona je danas isto ono što je bila kad je rođena: tajno društvo pod zakletvom koje zanimaju samo moć i novac i to ostvaruje tako što ubija ljude i ne odgovara za to pred zakonom.”

