Svi moramo biti solidarni i zbrinuti unesrećene građane

Kao da nam epidemija i proljetni potres u Zagrebu nisu nanijeli dovoljno zla, Hrvatska je na samom kraju ove pretužne godine doživjela novi težak udarac. Novi razorni potres koji je pogodio Petrinju i okolicu i odnio zasad nepoznat broj ljudskih života za naciju je zasigurno još bolniji od onoga koji je proljetos pogodio glavni grad jer je riječ o jednom od gospodarski i demografski najdevastiranijih krajeva.

Razmjere petrinjske nesreće možda najbolje opisuje izjava jedne Petrinjke koja je u TV kamere jučer kazala da neće iz svoje kuće iako su joj zidovi dobrano napukli jer je već jednom s obitelji bježala pred ratnim strahotama i više nikad ne namjerava napustiti svoj dom. I ponovno se čini da nesreća uvijek udara u isto mjesto – na sirotinju. No čim je trešnja stala, još jednom se pokazalo i široko hrvatsko srce.

>> VIDEO Strašne scene iz Petrinje nedugo nakon potresa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U pomoć razorenoj Petrinji, Glini, Sisku i okolnim selima pohitali su mnogi, od policije i vatrogasaca kojima je to posao do pripadnika navijačkih udruga koje obično ne doživljavamo kao humanitarce. Pomoć nude i susjedne zemlje, a odmah je zajamčena i s vrha europskih institucija pa se Hrvatska ima pravo nadati da ovaj put neće ostati sama u svojoj nesreći. U prvim trenucima nakon potresa sami moramo pokazati solidarnost kako bismo zbrinuli unesrećene sugrađane i što prije prionuti obnovi razrušenih kuća. No ova nepogoda trebala bi nas usmjeriti i da gledamo dalje u budućnost.

Obnova u Petrinji dugoročno ne bi smjela stati na građevinama. Ono o čemu moramo razmišljati je snaženje tamošnjeg gospodarstva i povratak ljudi u opustošeni kraj, jer građevine bez ljudi nemaju nikakvu vrijednost. Ljudske živote ne možemo vratiti, no petrinjski kraj, kad već to do sada nismo učinili, sada bi trebalo gospodarski oživjeti i osuvremeniti. Za razliku od poslijeratnog razdoblja, u tome sada očekujemo i izdašnu pomoć EU.

“Ako je Drač izvukao milijardu eura, onda će i ovaj grad biti obnovljen”, rekao je jučer predsjednik Milanović. Ma koliko ova njegova izjava zvučala grubo, činjenica je da je Hrvatska članica EU i da u ovakvom trenutku ima pravo očekivati punu pomoć. Bude li pritom i dovoljno mudrosti da se konačno iskreno prione oporavku, ne samo ovog nego i drugih zapuštenih krajeva Hrvatske, moći ćemo se nadati i nekim boljim godinama od ove koju upravo ispraćamo.