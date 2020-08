Švedska je koronavelesila s više zaraženih od cijele Kine!?

O tkako je Hrvatska počela žestoki “ples s virusom”, brinemo svoju brigu pa smo malo zanemarili nekoć popularno promatranje učinaka tzv. švedskog modela borbe protiv koronavirusa.

No dogodio se poprilično apsurdan presedan koji zaslužuje ostati zabilježen. Švedska, dakle država s malo više od 10 milijuna stanovnika, na svjetskoj rang-listi pretekla je, po apsolutnom (ne relativnom!) broju zaraženih najmnogoljudniju državu svijeta Kinu koja broji 1,44 milijarde stanovnika. U Švedskoj su malo-pomalo prešli ukupnu brojku od 85.000 zaraženih, dok je po broju umrlih ta zemlja već odavno “pretrčala” Kinu s rezultatom 5790 naprama 4634. Ta nevjerojatna činjenica govori nešto o švedskom modelu, ali još više otvara pitanje “čudesnosti” kineskog modela borbe.

Dosta je Hrvata ovih dana pomalo ironično zaključivalo kako Hrvatska baš živi tzv. švedski model, zbog potpune otvorenosti turističke industrije – no treba ipak reći glavnu razliku između ovakvog otvorenog “hrvatskog” modela i onog “švedkog”. U Hrvatskoj, državi čiji je broj stanovnika dva i pol puta manji od Švedske, imamo 166 mrtvih od korone, a u Švedskoj je ta brojka stigla do gotovo 5800. I to je ta najvažnija, bitna i krucijalna razlika između naših modela. Mi smo se jako trudili zaštititi i svoje roditelje, bake i djedove pa nam se nije dogodilo da izgleda kao da smo ih “žrtvovali” zbog imuniteta mlađih.

Kad je riječ o Kini, ovdje korona-apsurdi ne prestaju. Nju, naime, nije pretekla samo Švedska, nego još 32 zemlje svijeta!

Druga najmnogoljudnija država svijeta, Indija (1,38 milijardi ljudi) ima 32 puta više zaraženih od Kine, prvoplasirani SAD (331 milijuna stanovnika) ima čak 66 puta više zaraženih od Kine. No golemu Kinu preskočile su i male zemlje poput Dominikanske Republike, Izraela, Bolivije i Ekvadora, sve s oko deset milijuna stanovnika, ali i Katar s nepuna 3 milijuna!

Mnogo se puta posumnjalo u realnost brojaka koje je Kina prikazala svijetu, jer izgleda kao da manjka ne jedna, nego dvije nule u tim statistikama. Brojka od manje od 85.000 zaraženih ravna je čudu, ali onom u koje je, kao i u svako čudo, gotovo nemoguće povjerovati.