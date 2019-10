Sve poraze Johnson će uvijek prikazivati kao uspjeh

Što god se dogodilo, bit će uspjeh. To je jedna od talijanskih uzrečica koja je postala i naslovom jedne pjesme iz devedesetih godina, a sada ju je svojim načinom djelovanja prisvojio britanski premijer Boris Johnson. Bez obzira na to što se dogodi između Velike Britanije i EU, Johnson će to prikazati kao vlastiti uspjeh. Dogovor koji je uspio usuglasiti s EU u Bruxellesu lošiji je, po nekim aspektima, za London od onoga koji je uspostavila njegova prethodnica Theresa May, ali ga on prikazuje kao najbolji.

Parlament je u subotu “porazio” Johnsona s 322 protiv 306 glasova zatraživši odgodu datuma za Brexit. Johnson je odgovorio kako više neće pregovarati s EU i da će sljedeći tjedan predstaviti zakon o izlasku iz EU 31. listopada. Američki je proizvođač automobila Henry Ford (1863.–1947.) govorio: “Bez obzira na to misliš li da ćeš uspjeti ili ne, uvijek imaš pravo”. Johnson se tako ponaša. Ako ništa drugo, kazat će kako će za izlazak iz EU Velika Britanija platiti manje novca nego što bi platila po dogovoru May.

Ali neće, dakako, kazati da će se platiti 33 milijarde funti umjesto 39 milijardi funti zato što je u protekle dvije godine Velika Britanija plaćala EU svoj doprinos. Političari današnjice žele uvijek dokazati kako su oni ti koji su uspjeli. Istina, i prije su stranke, posebno u Italiji, poraze na izborima prikazivale kao pobjedu. Uvijek su nalazile podatke za usporedbu koji su bili lošiji od trenutačno ostvarenih, što znači – uspjeli smo. Sada su se prvi put nakon 1982. britanski parlamentarci okupili u subotu u Westminsteru. Tada se raspravljalo o britanskom otočju Falkland u Atlantskom oceanu, udaljenom 13.000 km od Londona, jer ih je Argentina htjela pripojiti.

Tadašnja premijerka Margaret Thatcher odgovorila je pokretanjem najveće pomorske snage. Oko tri tisuće stanovnika Falklanda 2013. na referendumu se s 99,8% izjasnilo za ostanak u Velikoj Britaniji. Oni 2016. nisu sudjelovali na referendumu o Brexitu jer su se, kao i drugi otoci u sastavu zemalja EU, smatrali “predstražom” EU, ali nisu u EU.

No, EU Falklandima ipak novčano pomaže. Ali sve poraze Johnson će prikazati kao vlastiti uspjeh.